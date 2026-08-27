Varga duplázott, könnyedén jutott BL-főtáblára az AEK Athén

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A BL alapszakaszának sorsolását csütörtökön 18 órától tartják Monacóban. A döntőt a madridi Metropolitano Stadionban rendezik 2027. június 5-én.
Varga Barnabás két góljának is köszönhetően az AEK Athén könnyedén jutott főtáblára a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó, negyedik fordulójából.
Athénban a szerdai visszavágón a görög együttes már a hetedik percben vezetést szerzett a szerb Luka Jovic révén, ezt követően pedig a magyar válogatott csatár a 12. és a 29. percben volt eredményes, ezzel el is döntötte a bolgár Levszki Szófia elleni párharcot, amelynek második felvonása döntetlenről indult.
Varga mindkét gólja bal oldali szöglet után született, előbbinél lábbal, utóbbinál fejjel talált a kapuba. A sárga-feketék végül 4-0-ra diadalmaskodtak.
Vargát a 81. percben lecserélték, míg a fővárosiak másik magyar játékosát, Vitális Milánt nem nevezték a találkozóra.
Az AEK Athénhoz hasonlóan a legrangosabb európai kupasorozatban szerepelhet ősszel a horvát Dinamo Zagrebet búcsúztató norvég Viking Stavanger, az Olympique Lyon vendégeként győztes török Fenerbahce és a szlovén Celjét hosszabbításban kiejtő szlovák Slovan Bratislava.
A vesztesek az Európa-ligában folytatják.
A BL alapszakaszának sorsolását csütörtökön 18 órától tartják Monacóban. A döntőt a madridi Metropolitano Stadionban rendezik 2027. június 5-én.
(MTI)