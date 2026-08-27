Varga duplázott, könnyedén jutott BL-főtáblára az AEK Athén

Vargát a 81. percben lecserélték, míg a fővárosiak másik magyar játékosát, Vitális Milánt nem nevezték a találkozóra.

Az AEK Athénhoz hasonlóan a legrangosabb európai kupasorozatban szerepelhet ősszel a horvát Dinamo Zagrebet búcsúztató norvég Viking Stavanger, az Olympique Lyon vendégeként győztes török Fenerbahce és a szlovén Celjét hosszabbításban kiejtő szlovák Slovan Bratislava.

A vesztesek az Európa-ligában folytatják.