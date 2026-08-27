Ft
Ft
30°C
16°C
Ft
Ft
30°C
16°C
08. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 27.
csütörtök
bajnokok ligája varga barnabás aek athén vitális milán luka jovic

Varga duplázott, könnyedén jutott BL-főtáblára az AEK Athén

2026. augusztus 27. 06:33

A BL alapszakaszának sorsolását csütörtökön 18 órától tartják Monacóban. A döntőt a madridi Metropolitano Stadionban rendezik 2027. június 5-én.

2026. augusztus 27. 06:33
null

Varga Barnabás két góljának is köszönhetően az AEK Athén könnyedén jutott főtáblára a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó, negyedik fordulójából.

Athénban a szerdai visszavágón a görög együttes már a hetedik percben vezetést szerzett a szerb Luka Jovic révén, ezt követően pedig a magyar válogatott csatár a 12. és a 29. percben volt eredményes, ezzel el is döntötte a bolgár Levszki Szófia elleni párharcot, amelynek második felvonása döntetlenről indult.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Varga mindkét gólja bal oldali szöglet után született, előbbinél lábbal, utóbbinál fejjel talált a kapuba. A sárga-feketék végül 4-0-ra diadalmaskodtak.

Vargát a 81. percben lecserélték, míg a fővárosiak másik magyar játékosát, Vitális Milánt nem nevezték a találkozóra.

Az AEK Athénhoz hasonlóan a legrangosabb európai kupasorozatban szerepelhet ősszel a horvát Dinamo Zagrebet búcsúztató norvég Viking Stavanger, az Olympique Lyon vendégeként győztes török Fenerbahce és a szlovén Celjét hosszabbításban kiejtő szlovák Slovan Bratislava.

A vesztesek az Európa-ligában folytatják.

A BL alapszakaszának sorsolását csütörtökön 18 órától tartják Monacóban. A döntőt a madridi Metropolitano Stadionban rendezik 2027. június 5-én.

(MTI)

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lististerc
2026. augusztus 27. 08:32
Varga Barnabás BL szintű játékos. Végre ott van, ahol a csapat is az. Sok sikert neki!
Válasz erre
1
0
berzerk
2026. augusztus 27. 08:30
Bárcsak maradt volna a Fradiban... Persze megérdemeli a karriert!
Válasz erre
1
0
hgyulap
2026. augusztus 27. 08:06
Ahogy már olvasni lehetett, semmi nem történt: "...Az ég kék, a fű zöld, a Varga Barna..."
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!