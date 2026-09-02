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szerda
hamburgban lövöldözés áldozat

Két ember meghalt egy lövöldözésben Hamburgban

2026. szeptember 02. 07:23

A rendőrségi műveleti központ szóvivőjének tájékoztatása szerint lövésnek tűnő hangokról érkeztek bejelentések hozzájuk, ezért több járőrkocsit vezényeltek a Sternschanze vasútállomás közelében található helyszínre, ahol a rendőrök megtalálták a két férfit.

2026. szeptember 02. 07:23
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Két férfi meghalt, feltehetően lövés következtében a hamburgi Sankt Pauli kerületben, egy gyár területén – közölték a német hatóságok szerdán.

A rendőrségi műveleti központ szóvivőjének tájékoztatása szerint lövésnek tűnő hangokról érkeztek bejelentések hozzájuk, ezért több járőrkocsit vezényeltek a Sternschanze vasútállomás közelében található helyszínre, ahol a rendőrök megtalálták a két férfit.

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Értesítették a mentőket is, ám mindkét áldozat a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A rendőrség több mint két tucat járőrkocsit indított az elkövető felkutatására.

Az eset körülményei nem egyértelműek, de a nyomozók szerint az áldozatok és a támadó ismerték egymást.

A helyi lakosokat nem fenyegette veszély – közölte a szóvivő.

(MTI)

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
Burdisgarage
2026. szeptember 02. 09:08
"A helyi lakosokat nem fenyegette veszély" - tehát akkor a két halott nem helyi lakos volt. Megnyugtató. Senki ne menjen máshova, mint ahol lakik. Probléma megoldva.
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1
0
andris-923
2026. szeptember 02. 08:50
Ezt nem értem hogy került be ez a hírekbe ? Ja igen Fogy a német társadalom
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1
0
doors1960
2026. szeptember 02. 07:41
átlagos német hétköznap !🤣
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2
0
ihavrilla
2026. szeptember 02. 07:24
Helyi lakos? Ezek szerint a lövöldöző nem helyi lakos . Migráns??
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5
0
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