Két ember meghalt egy lövöldözésben Hamburgban

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A rendőrségi műveleti központ szóvivőjének tájékoztatása szerint lövésnek tűnő hangokról érkeztek bejelentések hozzájuk, ezért több járőrkocsit vezényeltek a Sternschanze vasútállomás közelében található helyszínre, ahol a rendőrök megtalálták a két férfit.
Két férfi meghalt, feltehetően lövés következtében a hamburgi Sankt Pauli kerületben, egy gyár területén – közölték a német hatóságok szerdán.
A rendőrségi műveleti központ szóvivőjének tájékoztatása szerint lövésnek tűnő hangokról érkeztek bejelentések hozzájuk, ezért több járőrkocsit vezényeltek a Sternschanze vasútállomás közelében található helyszínre, ahol a rendőrök megtalálták a két férfit.
Értesítették a mentőket is, ám mindkét áldozat a helyszínen belehalt sérüléseibe.
A rendőrség több mint két tucat járőrkocsit indított az elkövető felkutatására.
Az eset körülményei nem egyértelműek, de a nyomozók szerint az áldozatok és a támadó ismerték egymást.
A helyi lakosokat nem fenyegette veszély – közölte a szóvivő.
(MTI)
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