Magyar Péter Manfred Weberrel tárgyalt, szerdán António Costa is Budapestre érkezik

Costa augusztus 25. és szeptember 17. között az uniós tagállamok többségét felkeresi, hogy az állam-, illetve kormányfőkkel egyeztessen az Európai Unió előtt álló legfontosabb kérdésekről.

Az Európai Tanács elnöke szerint az idei tárgyalássorozat egyik legfontosabb témája az EU következő, hosszú távú költségvetése. Emellett a védelemről, az unió versenyképességéről, a bővítésről és Ukrajna támogatásáról is egyeztet a tagállamok vezetőivel.

Costa szerdán Luxemburgban Luc Frieden miniszterelnökkel, Zágrábban Andrej Plenković horvát kormányfővel, majd Budapesten Magyar Péterrel találkozik. A körút szeptember 3-án Bukarestben, Szófiában és Athénban folytatódik, szeptember 4-én pedig Nicosiába és Ljubljanába látogat.