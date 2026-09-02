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09. 02.
szerda
európai tanács antónio costa európai néppárt Manfred Weber Magyar Péter

Magyar Péter Manfred Weberrel tárgyalt, szerdán António Costa is Budapestre érkezik

2026. szeptember 02. 06:55

Brüsszeli politikusok vizitelnek Budapesten.

2026. szeptember 02. 06:55
Manfred Weber

Egy nappal azután, hogy a Tisza-kormány „ismételten” hazahozta az európai uniós forrásokat (értsd: Magyar Péterék többször bejelentették, hogy minden akadály elhárult a források kifizetése elől), Magyar Péter tiszás miniszterelnök kedden Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt (EPP) elnökét. A találkozó nem volt nyilvános, Weber ugyanakkor Facebook-bejegyzésben számolt be a megbeszélésről, és közös fotót is közzétett Magyar Péterrel.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Az Európai Néppárt elnökét fogadtam Budapesten

Manfred Weber elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat.

A te vezetésed alatt Magyarország már most hatalmas fejlődést ért el” – írta az EPP elnöke a bejegyzésében.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Kedves Magyar Péter, köszönöm a meleg fogadtatást Budapesten

Az Ön vezetése alatt Magyarország máris hatalmas előrelépéseket tett: megoldotta az emberek mindennapi gondjait, és visszavezetette Magyarországot Európába!

António Costa is Budapesten tárgyal

Szerdán Magyar Péter António Costával, az Európai Tanács elnökével (korrupciós botrányba keveredő portugál politikussal) is találkozik Budapesten.

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Costa augusztus 25. és szeptember 17. között az uniós tagállamok többségét felkeresi, hogy az állam-, illetve kormányfőkkel egyeztessen az Európai Unió előtt álló legfontosabb kérdésekről.

Az Európai Tanács elnöke szerint az idei tárgyalássorozat egyik legfontosabb témája az EU következő, hosszú távú költségvetése. Emellett a védelemről, az unió versenyképességéről, a bővítésről és Ukrajna támogatásáról is egyeztet a tagállamok vezetőivel.

Costa szerdán Luxemburgban Luc Frieden miniszterelnökkel, Zágrábban Andrej Plenković horvát kormányfővel, majd Budapesten Magyar Péterrel találkozik. A körút szeptember 3-án Bukarestben, Szófiában és Athénban folytatódik, szeptember 4-én pedig Nicosiába és Ljubljanába látogat.

Az Európai Tanács elnöke az uniós körút első hetében Pozsonyban, Tallinnban, Rigában, Vilniusban és Prágában folytatott megbeszéléseket.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 246 komment

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picur66-2
2026. szeptember 02. 11:00
Ezekre hogy nem szakad rá az ég, ocsmány aljas ember mind a kettő. A nagy "fejlődésből" érdekes az emberek csak visszalépést, visszafejlődést tapasztaltak a pojáca uralkodása óta.
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trd127
2026. szeptember 02. 10:59
Hiába tagadta korábban Szijjártó, a CATL újabb akkumulátoripari üzemet épít Debrecenben. Évente 2000-2200 tonna nem veszélyes és 80-85 tonna veszélyes hulladékkal számolnak. A Retkesfidesz kiárusította a kínaiaknak az országot.
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madre79
2026. szeptember 02. 10:57
A szemét Wéber minek jött ide? MP megbízható, eladja az országot!
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the-purge
2026. szeptember 02. 10:53
ibb.co/LhsdwkZk
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