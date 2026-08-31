Vitézy: Teljesültek az uniós források lehívásának feltételei – Karácsony szerint eljöhet Budapest aranykora

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A közlekedési és beruházási miniszter hétfőn bejelentette, Magyarország teljesítette az összes előírt mérföldkövet, így az Európai Bizottsággal korábban létrejött megállapodás alapján valamennyi rendelkezésre álló forrás lehívhatóvá válhat. A kormány közben újra létrehozza a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát.
A kormány minden szükséges jogalkotási feltételt teljesített ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós helyreállítási alap és a befagyasztott kohéziós források teljes összegéhez – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Budapesten. A tárcavezető szerint ezzel megnyílik az út mintegy 16 milliárd euró, árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi uniós forrás lehívása előtt – írja cikkében az Infostart.
Vitézy úgy fogalmazott, hogy
Magyarország teljesítette az összes előírt mérföldkövet és szupermérföldkövet, így az Európai Bizottsággal korábban létrejött megállapodás alapján valamennyi rendelkezésre álló forrás lehívhatóvá válhat.
A miniszter kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban azon dolgoztak, hogy a teljes keret a magyar fejlesztéseket szolgálja.
A bejelentés egy 11 milliárd forintos budapesti trolifejlesztés sajtótájékoztatóján hangzott el. A beruházás részeként hétfőtől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es troli, közvetlen kapcsolatot teremtve Zugló, a Városliget és Angyalföld között. A fejlesztéshez 48 új trolibuszt is beszereztek.
Vitézy Dávid bejelentette azt is, hogy
a kormány újra létrehozza a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát.
A tervek szerint a testület törvényi alapon működne, és a kabinet, valamint a főváros közötti együttműködés intézményes keretét biztosítaná a nagy fejlesztési projektek előkészítésében és koordinálásában.
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A hazahozott uniós forrásokból, a kohéziós alapból (IKOP plusz) 174 milliárd forint értékben 2030-ra egy korszerű elővárosi vonal jöhet létre.
Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a kezdeményezést. Szerinte a főváros és a kormány partnersége új fejlődési lehetőségeket nyithat meg Budapest számára. Hangsúlyozta, hogy a cél egy olyan együttműködés kialakítása, amely hosszú távon is képes előmozdítani a város fejlesztését.
A főpolgármester szerint akár Budapest „új aranykora” is eljöhet,
ha a felek tartósan együtt tudnak működni.
Nyitókép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala