Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 31.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 31.
hétfő
eu-s pénzek Ursula von der Leyen Magyar Péter Vitézy Dávid

Vitézy: Teljesültek az uniós források lehívásának feltételei – Karácsony szerint eljöhet Budapest aranykora

2026. augusztus 31. 16:01

A közlekedési és beruházási miniszter hétfőn bejelentette, Magyarország teljesítette az összes előírt mérföldkövet, így az Európai Bizottsággal korábban létrejött megállapodás alapján valamennyi rendelkezésre álló forrás lehívhatóvá válhat. A kormány közben újra létrehozza a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát.

2026. augusztus 31. 16:01
null

A kormány minden szükséges jogalkotási feltételt teljesített ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós helyreállítási alap és a befagyasztott kohéziós források teljes összegéhez – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Budapesten. A tárcavezető szerint ezzel megnyílik az út mintegy 16 milliárd euró, árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi uniós forrás lehívása előtt – írja cikkében az Infostart. 

Vitézy úgy fogalmazott, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország teljesítette az összes előírt mérföldkövet és szupermérföldkövet, így az Európai Bizottsággal korábban létrejött megállapodás alapján valamennyi rendelkezésre álló forrás lehívhatóvá válhat.

A miniszter kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban azon dolgoztak, hogy a teljes keret a magyar fejlesztéseket szolgálja. 

A bejelentés egy 11 milliárd forintos budapesti trolifejlesztés sajtótájékoztatóján hangzott el. A beruházás részeként hétfőtől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es troli, közvetlen kapcsolatot teremtve Zugló, a Városliget és Angyalföld között. A fejlesztéshez 48 új trolibuszt is beszereztek. 

Vitézy Dávid bejelentette azt is, hogy

 a kormány újra létrehozza a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát.

A tervek szerint a testület törvényi alapon működne, és a kabinet, valamint a főváros közötti együttműködés intézményes keretét biztosítaná a nagy fejlesztési projektek előkészítésében és koordinálásában. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala

A hazahozott uniós forrásokból, a kohéziós alapból (IKOP plusz) 174 milliárd forint értékben 2030-ra egy korszerű elővárosi vonal jöhet létre.

Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a kezdeményezést. Szerinte a főváros és a kormány partnersége új fejlődési lehetőségeket nyithat meg Budapest számára. Hangsúlyozta, hogy a cél egy olyan együttműködés kialakítása, amely hosszú távon is képes előmozdítani a város fejlesztését. 

A főpolgármester szerint akár Budapest „új aranykora” is eljöhet,

ha a felek tartósan együtt tudnak működni.

Nyitókép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala

Összesen 179 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
giottor
2026. augusztus 31. 18:48
karigeri haverjainak a zsebét lesz mivel jól kitömni, és gondolom beszállnak majd a vitézy haverok is a buliba.
Válasz erre
0
0
ezegyjonev
2026. augusztus 31. 18:46
Feltétel nélkül becsicskultunk "– jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Budapesten." Amúgy ez meg mi: "A kormány minden szükséges jogalkotási feltételt teljesített ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós helyreállítási alap és a befagyasztott kohéziós források teljes összegéhez – jelentette be Vitézy"? Hiszen legalább tízszer bejelentettétek, hogy az "uniós pénzeket" sikeresen hazahoztátok. így, múlt időben. A végén még kiderül, hogy Orbán nem is nyaral. hanem éjszakánként visszaviszi a pénzt Ursinak.
Válasz erre
0
0
zabszem
2026. augusztus 31. 18:45
T. Péter : A statisztikák sokszor pont arra nem jók, ami a lényeg. Értelmezni is a körülmények mellett lehet. Akkor másként kérdezek. A hasonló méretű, befolyású, országoknak mennyi lélegeztető gépet sikerült beszerezni? Mert én úgy emlékszem, hogy a nagy EU "szolidaritásból" már csak akkor lett valami, amikor már kiderült, hogy mi a helyzet... Kac-kac... Addig a nagy és erős országok szartak a többiekre és a beszállítók is őket részesítették előnybe...
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. augusztus 31. 18:40
Ja. Ukrán nácik is így kaptak legutóbb 6 milliárd eurót fegyverekre - ha azt elköltik nyugaton...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!