Vitézy: Teljesültek az uniós források lehívásának feltételei – Karácsony szerint eljöhet Budapest aranykora

A miniszter kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban azon dolgoztak, hogy a teljes keret a magyar fejlesztéseket szolgálja.

A bejelentés egy 11 milliárd forintos budapesti trolifejlesztés sajtótájékoztatóján hangzott el. A beruházás részeként hétfőtől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es troli, közvetlen kapcsolatot teremtve Zugló, a Városliget és Angyalföld között. A fejlesztéshez 48 új trolibuszt is beszereztek.

Vitézy Dávid bejelentette azt is, hogy