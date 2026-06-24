Pontokat vesztettek az angolok, Modric győzelemmel jubilált, Kolumbia pedig hozta a kötelezőt – így alakultak az éjszakai vb-meccsek

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott a ghánai csapattal kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának bostoni mérkőzésén, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető négy ponttal várja a folytatást.
Az éjszaka folyamán döntetlennel zárult az Anglia–Ghána rangadó, míg Horvátország Panama ellen, Kolumbia pedig a Kongói DK ellen tudott egygólos győzelmet aratni az észak-amerikai világbajnokság csoportköreinek második fordulójában.
Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott a ghánai csapattal kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának bostoni mérkőzésén, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető négy ponttal várja a folytatást.
Az utolsó körben az európai együttes Panamával, míg az afrikai gárda a legutóbb bronzérmes Horvátországgal találkozik szombaton.
A horvát válogatott 1-0-ás győzelmet aratott a panamai csapat felett kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának torontói mérkőzésén.
A vb-k történetében mind az öt meccsüket elveszítő panamaiak az újabb kudarcukkal már biztosan kiestek. Az utolsó körben az európai együttes Ghánával, míg a közép-amerikai gárda Angliával találkozik szombaton.
A kolumbiai válogatott 1-0-ra legyőzte a Kongói DK csapatát kedden a labdarúgó-világbajnokság K csoportjának guadalajarai mérkőzésén, sikerével pedig a legjobb 32 közé jutott.
Az utolsó körben a hatpontos dél-amerikai együttes a négy ponttal álló Portugáliával, míg az egypontos afrikai gárda a története első pontszerzésére hajtó újonc Üzbegisztánnal találkozik.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP