Pontokat vesztettek az angolok, Modric győzelemmel jubilált, Kolumbia pedig hozta a kötelezőt – így alakultak az éjszakai vb-meccsek

Az éjszaka folyamán döntetlennel zárult az Anglia–Ghána rangadó, míg Horvátország Panama ellen, Kolumbia pedig a Kongói DK ellen tudott egygólos győzelmet aratni az észak-amerikai világbajnokság csoportköreinek második fordulójában.

Nem bírt egymással Anglia és Ghána

Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott a ghánai csapattal kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának bostoni mérkőzésén, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető négy ponttal várja a folytatást.