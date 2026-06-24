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anglia ghána kolumbia kongói dk világbajnokság horvátország győzelem

Pontokat vesztettek az angolok, Modric győzelemmel jubilált, Kolumbia pedig hozta a kötelezőt – így alakultak az éjszakai vb-meccsek

2026. június 24. 06:23

Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott a ghánai csapattal kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának bostoni mérkőzésén, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető négy ponttal várja a folytatást.

2026. június 24. 06:23
Harry Kane

Az éjszaka folyamán döntetlennel zárult az Anglia–Ghána rangadó, míg Horvátország Panama ellen, Kolumbia pedig a Kongói DK ellen tudott egygólos győzelmet aratni az észak-amerikai világbajnokság csoportköreinek második fordulójában.

Nem bírt egymással Anglia és Ghána

Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott a ghánai csapattal kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának bostoni mérkőzésén, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető négy ponttal várja a folytatást.

Az utolsó körben az európai együttes Panamával, míg az afrikai gárda a legutóbb bronzérmes Horvátországgal találkozik szombaton.

Modric 200. válogatott meccsén a horvátok legyőzték Panamát

A horvát válogatott 1-0-ás győzelmet aratott a panamai csapat felett kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának torontói mérkőzésén.

A vb-k történetében mind az öt meccsüket elveszítő panamaiak az újabb kudarcukkal már biztosan kiestek. Az utolsó körben az európai együttes Ghánával, míg a közép-amerikai gárda Angliával találkozik szombaton.

A Kongói DK legyőzésével Kolumbia továbbjutott

A kolumbiai válogatott 1-0-ra legyőzte a Kongói DK csapatát kedden a labdarúgó-világbajnokság K csoportjának guadalajarai mérkőzésén, sikerével pedig a legjobb 32 közé jutott.

Az utolsó körben a hatpontos dél-amerikai együttes a négy ponttal álló Portugáliával, míg az egypontos afrikai gárda a története első pontszerzésére hajtó újonc Üzbegisztánnal találkozik.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP

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