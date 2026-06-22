„Nincs rendben” – az Amnesty Internationalnek sem tetszik, ahogyan Sulyok Tamást eltávolítanák

Az Amnesty International Magyarország szerint Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után; a kormány által választott megoldás „nincs rendben” – közölte a jogvédő szervezet hétfőn az MTI-vel.

A kormány hétfőn hozta nyilvánosságra a 17. alaptörvény-módosításra vonatkozó javaslatát, amely rendelkezik Sulyok Tamás megbízatásának megszűnéséről is; ez alapján az államfő megbízatása a módosított alaptörvény hatályba lépését követő napon megszűnik.