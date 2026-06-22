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kormány sulyok tamás amnesty international magyarország alaptörvény

„Nincs rendben” – az Amnesty Internationalnek sem tetszik, ahogyan Sulyok Tamást eltávolítanák

2026. június 22. 20:59

A köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után – közölte a jogvédő szervezet.

2026. június 22. 20:59
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Az Amnesty International Magyarország szerint Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után; a kormány által választott megoldás „nincs rendben” – közölte a jogvédő szervezet hétfőn az MTI-vel.

A kormány hétfőn hozta nyilvánosságra a 17. alaptörvény-módosításra vonatkozó javaslatát, amely rendelkezik Sulyok Tamás megbízatásának megszűnéséről is; ez alapján az államfő megbízatása a módosított alaptörvény hatályba lépését követő napon megszűnik.

A jogvédő szervezet szerint Sulyok Tamás soha nem emelte fel a szavát a hatalmi önkénnyel szemben vagy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők védelmében, és „nem tett semmi azért, hogy mindenki úgy érezhesse: egyenlő, szabad és megbecsült tagja a közösségünknek”. Ennek fényében nem vitatják, hogy Sulyok Tamás távozása indokolt, 

álláspontjuk szerint azonban a kormány által választott megoldás „nincs rendben”.

Mint írták, az alaptörvény-módosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges.

Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Sulyok Tamás okot adott.

A szervezet kifogásolta azt is, hogy a kormány öt napot adott a véleményezésre, „ami a szokásos társadalmi egyeztetés minimális 8 napjánál is kevesebb”. Ezzel együtt az alaptörvény-módosítás további részeire vonatkozó álláspontjukkal együtt elküldik véleményüket – jelezték a jogvédő szervezet.

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(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Sebastian Kahnert / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 28 komment

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Sróf
2026. június 22. 21:53
@westend "Mégis kinek képzelik ezek a neobolsi gittegyletek magukat? Miért és hogyan hagytuk hogy ezek az álcivil internáci politikai mozgalmárok diktáljanak politikát? Mikor tesszük fel már végre a jogos kérdéseket?" A jogos kérdések föltevésében nem volt hiány, a gondot az okozza, hogy a hatalom semmit sem tett válaszként. Emiatt jutottunk vissza a jövőbe, az ötvenes évekbe.
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csapláros
2026. június 22. 21:51
radler 2026. június 22. 21:03 ..."Mióta érdekel titeket az Amnesty International meg a Velencei Bizottság véleménye?"... Eddig leszartuk, bármit vernyákoltak is. De most, LIBERÁLNÁCI DIKTATÚRA VAN. És ezek a LIBERÁLNÁCI közünk hozzá semmi szervezetek a magyar nép feje felett DIKTÁLNAK az általuk is hatalomra segített, a liberálnáci diktátorok csizmáját pucoló csicskájuknak. És ez a balfasz Poloskapeti a farkát csóválva alig várja, hogy végrehajtsa a PARANCSOKAT. Tehát ŐT érdekli az Amnesty International és a Velencei Bizottság véleménye. Mert ha nem hajtja végre, ha félreérti, félrehallja, akkor rábaszik. Mindenki más érdeklődése a következményekre, és az egyedi védekezésre, a TÚLÉLÉSRE vonatkozik, mint a NÁCI és a NYILAS valamint a KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK idején. Ezt jó, ha az agyadba vésed, liberálnyilas. Sokan leszarják az Amnesty International azon vergődését, hogy hogyan is legyen a szar arany papírba csomagolva, hogy mi legyen a LÁTSZAT. A tények így is magukért beszélnek.
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templar62
2026. június 22. 21:49
Globálgazdi ( még egyelőre ), ad a látszatra ?
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1
0
szferi
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2026. június 22. 21:45 Szerkesztve
Bitrex®szferi 2026. június 22. 21:37 "Mint anyád hüvelygombás picsájából a bűz a viharos szélben." Felhívnám szíves figyelmét, hogy anyukám az önével ellentétben tisztálkodik, így az ő végbelében nem tud kialakulni a hüvelygomba...
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