Hadházy szerint addig nincs rendszerváltás Magyarországon, amíg Orbán nem kerül börtönbe

Hadházy Ákos két hónappal azután, hogy nem szerzett mandátumot és kiesett a parlamentből, még mindig aktív a közéletben, legutóbb a Klubrádiónak adott interjút, ahol nagy előszeretettel beszélt arról, hogy Orbánt a börtönbe küldené.

Az állatorvost az dühítette fel, hogy a miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, Hatvanpuszta tipikusan műbalhé, semmi reális alapja nincsen. Hadházy szerint az Orbán által elkövetett ügyek súlya és a menekülése miatt letartóztatásba lehetne helyezni a korábbi kormányfőt.