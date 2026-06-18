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hadházy hadházy ákos miniszterelnök

Hadházy szerint addig nincs rendszerváltás Magyarországon, amíg Orbán nem kerül börtönbe

2026. június 18. 08:11

A jelenleg állatorvosként praktizáló korábbi parlamenti képviselő nagyon reméli, mielőbb a rácsok mögött láthatja a volt miniszterelnököt.

2026. június 18. 08:11
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Hadházy Ákos két hónappal azután, hogy nem szerzett mandátumot és kiesett a parlamentből, még mindig aktív a közéletben, legutóbb a Klubrádiónak adott interjút, ahol nagy előszeretettel beszélt arról, hogy Orbánt a börtönbe küldené. 

Az állatorvost az dühítette fel, hogy a miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, Hatvanpuszta tipikusan műbalhé, semmi reális alapja nincsen. Hadházy szerint az Orbán által elkövetett ügyek súlya és a menekülése miatt letartóztatásba lehetne helyezni a korábbi kormányfőt. 

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Úgy látja, a rendszerváltás mérföldköve igazán az lesz, amikor Orbánt börtönbe zárják és reméli, ez mielőbb megtörténik. 

Nincs helye a magyar közéletben”

– mondta Orbánról a volt képviselő, aki „nem örülne, ha Orbán megúszná”, ám ez szerinte kormányzati szándék kérdése. 

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 73 komment

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melybuvar
2026. június 18. 10:33
Még csak félig praktizál, ezért még csak egy állat, az orvos címet posztumusz kapja majd meg.
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0
0
billysparks
2026. június 18. 10:22
Ritkán mondok ilyet, de teljesen igaza van. Amíg nem visznek börtönbe mindenkit, aki a kommunizmus/liberalizmus ellen politizál, addig még nem történt meg a rendszerváltás.
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0
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Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. június 18. 10:17
tartóztassák hát le orbán anitát mihamarabb
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3
0
Hopszjuliska
2026. június 18. 10:12
Jaj! Hadházy mintha magáról beszélne!!! Szerintem neki kellene börtönben lennie, senki nem ártott a magyaroknak ennyit itthon, mint ez a lódoktor!
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3
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