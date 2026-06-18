Hadházy szerint addig nincs rendszerváltás Magyarországon, amíg Orbán nem kerül börtönbe

Orbán Viktor: „Ezt ellenem csinálják, ne beszéljünk mellé” (VIDEÓ)
A volt miniszterelnök az Indexnek adott egy órás interjút.
A jelenleg állatorvosként praktizáló korábbi parlamenti képviselő nagyon reméli, mielőbb a rácsok mögött láthatja a volt miniszterelnököt.
Hadházy Ákos két hónappal azután, hogy nem szerzett mandátumot és kiesett a parlamentből, még mindig aktív a közéletben, legutóbb a Klubrádiónak adott interjút, ahol nagy előszeretettel beszélt arról, hogy Orbánt a börtönbe küldené.
Az állatorvost az dühítette fel, hogy a miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, Hatvanpuszta tipikusan műbalhé, semmi reális alapja nincsen. Hadházy szerint az Orbán által elkövetett ügyek súlya és a menekülése miatt letartóztatásba lehetne helyezni a korábbi kormányfőt.
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A volt miniszterelnök az Indexnek adott egy órás interjút.
Úgy látja, a rendszerváltás mérföldköve igazán az lesz, amikor Orbánt börtönbe zárják és reméli, ez mielőbb megtörténik.
Nincs helye a magyar közéletben”
– mondta Orbánról a volt képviselő, aki „nem örülne, ha Orbán megúszná”, ám ez szerinte kormányzati szándék kérdése.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán