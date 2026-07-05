Az ÖT szerzője írt egy cikket Magyar Péterről „és a modern férfiasság válságáról”, egyből megjelent alatta a miniszterelnök

Feró Dalma, az ÖT szociológus munkatársa közzétett egy cikket az Indexen (és az ÖT.hu-n), amelyben Magyar Péter és a modern férfiasság válsága közötti kapcsolatról értekezett, valamint arról, hogy „az abszolút filmszínház a politikai reprezentáció végét is jelenti”.

A szerző a cikkben kifejti, hogy téves az a megközelítés, miszerint a miniszterelnök útszéli kocsmává vagy zárt osztállyá züllesztette volna a parlamentet a politikai viták során. Véleménye szerint a helyzet ennél is rosszabb, ugyanis Magyar valójában egy élő, ráadásul a leginkább sötét szegleteket idéző facebookos kommentmezővé változtatta a parlamenti és a politikai életet, amelyből teljesen hiányzik az őszinteség és a személyes jelenlét.