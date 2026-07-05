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öt magyarország Magyar Péter hont andrás

Az ÖT szerzője írt egy cikket Magyar Péterről „és a modern férfiasság válságáról”, egyből megjelent alatta a miniszterelnök

2026. július 05. 07:04

„Mikor a címszereplő megérkezik illusztrálni a nevével fémjelzett jelenségről szóló cikket…” – kommentálta az esetet Hont András.

2026. július 05. 07:04
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Feró Dalma, az ÖT szociológus munkatársa közzétett egy cikket az Indexen (és az ÖT.hu-n), amelyben Magyar Péter és a modern férfiasság válsága közötti kapcsolatról értekezett, valamint arról, hogy „az abszolút filmszínház a politikai reprezentáció végét is jelenti”. 

A szerző a cikkben kifejti, hogy téves az a megközelítés, miszerint a miniszterelnök útszéli kocsmává vagy zárt osztállyá züllesztette volna a parlamentet a politikai viták során. Véleménye szerint a helyzet ennél is rosszabb, ugyanis Magyar valójában egy élő, ráadásul a leginkább sötét szegleteket idéző facebookos kommentmezővé változtatta a parlamenti és a politikai életet, amelyből teljesen hiányzik az őszinteség és a személyes jelenlét.

A szerző rámutat arra is, hogy 

a tiszás képviselők tudatos rendezés alapján játsszák el a közösségi médiából ismert „röhögős” reakciógomb szerepét. 

Kifejti, hogy az ellenzéki felszólalók gúnyos kiröhögése a televíziós közvetítésekben is jól látható módon zajlik, és célja az állampolgárok zsigeri szintű befolyásolása. Ezzel a módszerrel a képviselők megspórolják a választók számára a racionális, intellektuális mérlegelést és a valós érzelmi szabályozást.

Az elemzésben a szerző hangsúlyozza, hogy amikor a kormányfő gúnyosan nevet az ellenzéki felszólalások alatt, az a mém juthat az ember eszébe, amelyben a nevető maszk mögött egy vicsorogva zokogó troll képe sejlik fel. A szerző kifejti, hogy a közösségi média által generált narcisztikus lájkvadászat, a szadisztikus trollkodás és a gúnyos káröröm mögött gyakran a meg nem felelésből fakadó negatív érzelmek állnak, és ezek a mintázatok határozzák meg Magyar Péter viselkedését a valós és a virtuális térben egyaránt.

Végül a szerző kifejti, hogy az egyén személyes határainak felbomlása szimbolikus összefüggésben áll a politikai közösség határainak felbomlásával is. 

Rámutat, hogy a miniszter körül kialakult képi világban rendszeresen visszatérnek a testi és érzelmi kontroll hiányára utaló, „határvesztést” ábrázoló motívumok, amelyek a szilárd férfiasság hiányával kapcsolódnak össze. 

A szerző szerint Magyar Péter a legszervesebb képviselője annak a hálózatos, határokon átívelő áramlási térnek, amely a klasszikus, zárt nemzetállami szuverenitás gyengítésére törekszik a politikában.

És akkor felbukkant Magyar Péter

Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke imigyen kommentálta a cikket, amelyből a fent szemlézett bekezdések vannak:

„Amikor az Öt propagandistája cikket ír az Index propagandába 😂 Lassan elfogy a közpénz...”

Hont András, mint az ÖT vezetője, külön Facebook-posztban válaszolt: „Mikor a címszereplő megérkezik illusztrálni a nevével fémjelzett jelenségről szóló cikket...” „Néhány megjegyzés. 1. Az írást nyilván nem olvasta, máskülönben nem hányt volna oda a tartalom szempontjából irreleváns kommentet. 2. Az ÖT cikkei az első perctől fogva megjelennek itt, amit pontosan tud, korábban már hupákolt miatta. 

Valószínűleg úgy veszíti el a kapcsolatot korábbi kijelentéseivel, ahogy a kormány az igazgatással. 

3. Nem, nem mi éltünk kisebb megszakításokkal az elmúlt 16 évben folyamatosan közpénzből, hanem. 4. Remélem a polgári jobboldalról érkező hívei ugyanúgy méltányolják ezt a polgári modort, ahogy feminista követői azt, hogy eszmetársukat rugdalja végig, majd mindkét társulatnak kisül a szeme. 5. Hogy ő is értse:😂😂🤡🤡🍆🍆”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

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***

 

Összesen 372 komment

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Ergit
2026. július 06. 12:18
Rosszabb MP, mint a bika, ami vörösposztót lát!
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csigabus
2026. július 06. 11:37
Amelyik cikk nem tetszik a Pojácának az mind "propagandista"!
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Palatin
•••
2026. július 06. 11:29 Szerkesztve
MAGYAR PÉTERT NEVETSÈGESSÈ, SÖT RÖHELYESSÉ KELL TENNI. Ez nem nehéz, mert ö már eleve az, csak ezt a tényt a vakok és csökkent látásuak számára is prezentálni kell.
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2
0
Palatin
2026. július 06. 11:23
Ha RADNAI MÁRK, - másik kedvenc viccfigurám MP után -, nevének betüit ügyesen rakod egymás mellé, sok mindent megtudsz erröl a pernahajderröl és bünszövetkezetéröl, ahol ö alvezér. De hogy ez könnyebben menjen, segítek: KÁR MARADNI - Márk már szabadulna Ukrán Petitöl, mert már neki is sok a maszlag, RANDA MÁRKI - Egyszer márkinak adta ki magát, de a szépségversenyen megbukott, KARÁM RANDI - arábiai körútja során a tevékkel is közelebbi kapcsolatba került, MARI KAN RÁD - Tapintatlan felszólítás a szeretkezésre, de hát ez az ö stílusa, DARA MIRÀNK - A Tisza manna helyett darát szór a fejünkre, DINKA RÁMAR - A nök mesélték ezt egymásnak Márk durva, hirtelenkedö stílusáról, KANDI RÀMAR - Ugyanez, de van amikor Márk elötte kukucskálni, kandikálni szokott, DÁN IKRA MAR - Nincs ínyére a dán halakból készített kaviár, kicsípi a nyelvét, DINÁR-KAMRA - Még mindig a jugoszláv idökböl rámaradt dinárt rejtegeti otthon a szeneskamrában.
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