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varga mihály mnb monetáris tanácsa nemzeti bank alapkamat mnb magyar nemzeti bank

Döntött az alapkamatról az MNB

2026. augusztus 25. 17:10

A döntésről Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke személyesen számolt be.

2026. augusztus 25. 17:10
Varga Mihály MNB Magyar Nemzeti Bank

Az inflációs folyamatok a júniusban jelzett alappályánál alacsonyabban alakultak, a kockázati megítélés kedvező maradt, a monetáris politikának ezért továbbra is van mozgástere – indokolta Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának döntését keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Az újabb alapkamat-csökkentést követően a jegybank elnöke hangsúlyozta, hogy az inflációs kilátásokat ellentétes irányú nemzetközi és belföldi folyamatok határozzák meg, így ezeket a továbbiakban kiemelten figyelik.

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A kockázati megítélés a költségvetési pályára és az euró bevezetésére vonatkozó várakozások, valamint a külső piaci környezet függvényében alakulhat. A tanács az alapkamat további pályájáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt – tette hozzá.

Az MNB Monetáris Tanácsa kedden 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött.

(MTI)

Nyitókép: Facebook/MNB

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