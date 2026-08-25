Döntött az alapkamatról az MNB

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A döntésről Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke személyesen számolt be.
Az inflációs folyamatok a júniusban jelzett alappályánál alacsonyabban alakultak, a kockázati megítélés kedvező maradt, a monetáris politikának ezért továbbra is van mozgástere – indokolta Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának döntését keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Az újabb alapkamat-csökkentést követően a jegybank elnöke hangsúlyozta, hogy az inflációs kilátásokat ellentétes irányú nemzetközi és belföldi folyamatok határozzák meg, így ezeket a továbbiakban kiemelten figyelik.
A kockázati megítélés a költségvetési pályára és az euró bevezetésére vonatkozó várakozások, valamint a külső piaci környezet függvényében alakulhat. A tanács az alapkamat további pályájáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt – tette hozzá.
Az MNB Monetáris Tanácsa kedden 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött.
(MTI)
Nyitókép: Facebook/MNB