Döntött az alapkamatról az MNB

Az inflációs folyamatok a júniusban jelzett alappályánál alacsonyabban alakultak, a kockázati megítélés kedvező maradt, a monetáris politikának ezért továbbra is van mozgástere – indokolta Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának döntését keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Az újabb alapkamat-csökkentést követően a jegybank elnöke hangsúlyozta, hogy az inflációs kilátásokat ellentétes irányú nemzetközi és belföldi folyamatok határozzák meg, így ezeket a továbbiakban kiemelten figyelik.