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velencei szállodások szövetségének díj polgármester Velence euró

Ötveneurós belépővel fékeznék meg a turistákat Velencében

2026. június 19. 18:14

Velence új polgármestere a legzsúfoltabb napokon 50 euróra emelné az egynapos látogatók belépődíját.

2026. június 19. 18:14
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Jelentősen megemelhetik a Velencében 2024-ben bevezetett belépődíjat. Simone Venturini, a város újonnan megválasztott polgármestere engedélyt kérne az olasz kormánytól arra, hogy a túlzott turistaforgalom visszaszorítása érdekében bizonyos napokon 50 eurót kelljen fizetniük az egynapos látogatóknak írta meg az Euronews.

A jelenlegi díj előzetes foglalás esetén 5 euró, későbbi regisztrációnál pedig 10 euró.

Az idei adatok szerint az intézkedés első 42 napján 514.710 befizetés történt, közülük 245.503-an 5 eurót, 268 207-en pedig 10 eurót fizettek. Michele Zuin költségvetési tanácsnok szerint „A probléma a számokkal van, mivel nincs nagy különbség az 5 és a 10 euró között. Ha jelentősebb lenne az eltérés, a hatás is más lenne” – tette hozzá.

A díjemelést a szállodaipar egyes szereplői is támogatják. Daniele Minotto, a Velencei Szállodások Szövetségének igazgatója szerint Venturini javaslata üdvözlendő. Ez lehetőséget teremthet arra, hogy a díjat ösztönző vagy visszatartó eszközként alkalmazzuk a legproblémásabb napokon. Úgy véli, az 50 euró nem túlzott összeg a világ egyes régészeti látványosságainak belépőjegyáraihoz képest.

A város azt is mérlegeli, hogy a díjat egész évre, illetve további zsúfolt időszakokra, például a velencei karnevál idejére is kiterjessze. Jelenleg április, május, június és július összesen hatvan napján kell fizetni reggel fél kilenc és délután négy óra között, miközben a helyi lakosok, a Velencében születettek, a diákok, a munkavállalók és a szállásfoglalással rendelkező turisták mentesülnek a kötelezettség alól.

A nyitókép illusztráció (Pexels)

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Összesen 4 komment

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Ergit
2026. június 19. 18:44
Átlagos vidéki polgári családból származó, 1903-ban született nagymamám Velencében volt nászúton. Akkor még nem volt felkapott hely Velence. Én a párommal 2004-ben voltunk ott. Ha tehetném, 1 hónapot laknék ott minden évben. 50 EURO simán megéri azt, hogy az ember lásson egy olyan várost, ami megrekedt a reneszánszban és tele van apró csodákkal a nagyok mellett.
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Gubbio
2026. június 19. 18:31
Helyes. A turisták nem menjenek oda. Elég csak egy napig.
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Bitrex®
2026. június 19. 18:25
Örülök, hogy a nyolcvanas években bebarangolhattam Velence sikátorait az év minden szakában. Most már tíz traktorral sem tudnának odavonszolni. Ezt az új "független" polgit amúgy 51 %-al választották meg 49% ellenében.
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Zsolt75
2026. június 19. 18:24
Felőlem lehet 100 is. Egyszer láttam, bőven elég volt.
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