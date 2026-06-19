Ötveneurós belépővel fékeznék meg a turistákat Velencében

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Velence új polgármestere a legzsúfoltabb napokon 50 euróra emelné az egynapos látogatók belépődíját.
Jelentősen megemelhetik a Velencében 2024-ben bevezetett belépődíjat. Simone Venturini, a város újonnan megválasztott polgármestere engedélyt kérne az olasz kormánytól arra, hogy a túlzott turistaforgalom visszaszorítása érdekében bizonyos napokon 50 eurót kelljen fizetniük az egynapos látogatóknak írta meg az Euronews.
A jelenlegi díj előzetes foglalás esetén 5 euró, későbbi regisztrációnál pedig 10 euró.
Az idei adatok szerint az intézkedés első 42 napján 514.710 befizetés történt, közülük 245.503-an 5 eurót, 268 207-en pedig 10 eurót fizettek. Michele Zuin költségvetési tanácsnok szerint „A probléma a számokkal van, mivel nincs nagy különbség az 5 és a 10 euró között. Ha jelentősebb lenne az eltérés, a hatás is más lenne” – tette hozzá.
A díjemelést a szállodaipar egyes szereplői is támogatják. Daniele Minotto, a Velencei Szállodások Szövetségének igazgatója szerint Venturini javaslata üdvözlendő. Ez lehetőséget teremthet arra, hogy a díjat ösztönző vagy visszatartó eszközként alkalmazzuk a legproblémásabb napokon. Úgy véli, az 50 euró nem túlzott összeg a világ egyes régészeti látványosságainak belépőjegyáraihoz képest.
A város azt is mérlegeli, hogy a díjat egész évre, illetve további zsúfolt időszakokra, például a velencei karnevál idejére is kiterjessze. Jelenleg április, május, június és július összesen hatvan napján kell fizetni reggel fél kilenc és délután négy óra között, miközben a helyi lakosok, a Velencében születettek, a diákok, a munkavállalók és a szállásfoglalással rendelkező turisták mentesülnek a kötelezettség alól.
A nyitókép illusztráció (Pexels)
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