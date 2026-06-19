Ötveneurós belépővel fékeznék meg a turistákat Velencében

Jelentősen megemelhetik a Velencében 2024-ben bevezetett belépődíjat. Simone Venturini, a város újonnan megválasztott polgármestere engedélyt kérne az olasz kormánytól arra, hogy a túlzott turistaforgalom visszaszorítása érdekében bizonyos napokon 50 eurót kelljen fizetniük az egynapos látogatóknak írta meg az Euronews.

A jelenlegi díj előzetes foglalás esetén 5 euró, későbbi regisztrációnál pedig 10 euró.

Az idei adatok szerint az intézkedés első 42 napján 514.710 befizetés történt, közülük 245.503-an 5 eurót, 268 207-en pedig 10 eurót fizettek. Michele Zuin költségvetési tanácsnok szerint „A probléma a számokkal van, mivel nincs nagy különbség az 5 és a 10 euró között. Ha jelentősebb lenne az eltérés, a hatás is más lenne” – tette hozzá.