gazdaság tisza párt fitch ratings európai unió Magyar Péter

Megjött az elemzés Londonból: ezt várják a befektetők az új magyar kormánytól

2026. április 13. 22:25

Teljes brüsszeli fordulat és költségvetési konszolidáció lesz a Tisza Párt feladata.

null

A választások után megalakuló új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt – áll a Fitch Ratings Londonban bemutatott hétfői helyzetértékelésében. A nemzetközi hitelminősítő kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a Tisza Párt által a vasárnapi országgyűlési választáson aratott határozott győzelem nyomán várhatóan javulnak Magyarország és az Európai Unió kapcsolatai, és enyhülnek annak a kockázatai, hogy a magyarországi intézményrendszer ellenállása hátráltathassa az új kormány szakpolitikai intézkedéseinek végrehajtását.

A Fitch Ratings londoni elemzői közölték: a magyar szuverén adósminőség elemzését mostantól arra összpontosítják, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és e stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre. 

A választások előtti költségvetési lazítás által a közfinanszírozási helyzetre gyakorolt hatás, a növekvő adósságteher és a bizonytalan konszolidációs irányvonal volt az egyik tényezője annak, hogy a Fitch Ratings tavaly decemberben a „BBB” szintű magyar szuverén besorolás kilátását negatívra módosította – hangsúlyozza hétfői londoni elemzésében a hitelminősítő.

A Fitch kiemeli, hogy a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál: ebben az időszakban a magyar hazai össztermék (GDP) éves átlagban 0,1 százalékkal nőtt, vagyis a növekedés üteme messze elmaradt a 2015–2019 közötti időszak 4,2 százalékos éves átlagától. A hitelminősítő szerint a gyenge gazdasági növekedés okai között szerepelt a kedvezőtlen külső környezet, a növekvő bizonytalanság és az állami beruházások visszaesése. Magyarországot emellett gazdaságszerkezeti kihívások is terhelik: a munkatermelékenység stagnál és romlik a külső árversenyképesség – fogalmaz szektorelemzésében a Fitch Ratings.

A hitelminősítő ugyanakkor közölte: várakozása szerint a magyar gazdaság növekedési üteme az idén 2 százalékra, 2027-ben 2,4 százalékra gyorsul.

Ennek a gyorsulásnak a hajtóerői között szerepel a Fitch elemzői szerint a magánszektor fogyasztásának fellendülése, amely a választások előtti költségvetési lazítás egyik velejárója, valamint a beruházások erősödése és az autópari, illetve az akkumulátorgyártási ágazatok teremtette új exportkapacitások belépése. A hitelminősítő mindazonáltal kiemeli: ha a közel-keleti háború által felhajtott energiaárak tartósan magasan maradnak, az kockázatokkal terhelheti ezt az előrejelzést, mivel Magyarország nettó energiaimportőr, és a magyar gazdaság teljesítménye erőteljesen függ az Európai Unió gazdaságának növekedésétől is.

Magyar Péter nyilvánosan kifejezésre juttatott EU-párti hozzáállása és a Tisza Párt „szupertöbbsége” valószínűleg javítja majd az együttműködést Brüsszellel, például az Ukrajnának szánt finanszírozás blokkolásának esetleges megszüntetése révén, valamint olyan szakpolitikai intézkedések nyomán, amelyek oldják a jogállamisággal, a bíróságok függetlenségével és a korrupcióval kapcsolatos aggályokat – áll a Fitch Ratings elemzésében.

A hitelminősítő szerint mindez lehetővé teheti a Magyarország számára jelenleg befagyasztott EU-finanszírozások felszabadítását, bár az egyelőre nem egyértelmű, hogy az uniós folyósítások teljes körű felújítása milyen gyorsan javítaná a magyar gazdaság növekedési kilátásait. A Fitch közölte: jelenlegi várakozása szerint a hazai össztermékhez mért államháztartási hiány az idén 5,6 százalékra növekszik a tavaly mért 4,7 százalékról, mindenekelőtt a választások előtti jelentős költségvetési lazítás és az energiaárak ellentételezését célzó támogatások miatt.

A hitelminősítő előrejelzése ugyanakkor 5 százalékra csökkenő GDP-arányos deficitet valószínűsít 2027-re.

Középtávú költségvetési konszolidációs stratégiájának kidolgozása után az új magyar kormánynak helyre kell állítania a költségvetési politikába vetett bizalmat, és meg kell erősítenie a költségvetési keretrendszert, tekintettel arra, hogy az utóbbi években gyakran módosultak a költségvetési célok és az ország sokszor eltért a kijelölt költségvetéspolitikai célkitűzésektől – fogalmaznak.

A cég szerint az adósságállomány csökkentése melletti kötelezettségvállalás nincs összhangban a választások előtti teljesítménnyel, mivel a GDP-arányos államadósság mértéke a 2023-ban mért 73,3 százalékról 2024-ben 73,5 százalékra, tavaly 74,6 százalékra emelkedett.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Orange79
2026. április 13. 23:39 Szerkesztve
Lehet tapsolni tiszabuzi balfaszok! Hamarosan jön a cumi. A középosztály zöme megveszett jódolgában, kinyírta saját magát és az egész országot. Van egy világviszonylatban elismert, tekintélyes miniszterelnökünk aki mindhárom nagyhatalommal jó viszonyt ápol erre bazmeg jönnek a kretén magyar szavazók, az orrkarikás hülyegyerekek a 100 000-es cipőikben és kiütik a saját hazájuk vezetőjét egy világválság kellős közepén. Ez felfoghatatlan...
Salitis
2026. április 13. 23:30
"..idén 2 százalékra, 2027-ben 2,4 százalékra gyorsul. Ennek a gyorsulásnak a hajtóerői között szerepel a Fitch elemzői szerint a magánszektor fogyasztásának fellendülése, amely a választások előtti költségvetési lazítás egyik velejárója..." Ez a Poloska fantasztikus! még meg sem választották és már 2% fölötti GDP növekedést sajtolt ki magának Orbánból Milyen jól megcsinálta! Milyen szerencse, hogy ilyen kiváló helytartót kaptunk brüsszelből!
5m007h 0p3ra70r
2026. április 13. 23:17
>>pollip 2026. április 13. 22:44 A lengyelek egy papírra leírták, hogyan teljesítenék Brüsszel elvárásait. Ennyi elég volt, megindultak a kifizetések. A vállalások jó részét azóta sem teljesítették. Viszont az uniós pénz elkopott látszat nélkül.<< Megnyugtatásul közlöm, hogy a lengyelek csak a visszatartott források 17%-át tudták lehívni és azóta már 8 milliárd euró hitelt is vettek fel. S azóta Európa második legnagyobb költségvetési hiányával büszkélkedhetnek. Értsd, eladósodtak.
grrrgo
2026. április 13. 23:16
Lesz itt még 80% fölött is Peti alatt!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.