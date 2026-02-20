Sokk Párizsban: több emblematikus helyszínen rendeltek el azonnali evakuálást bombafenyegetés miatt

Antifa terror: letartóztattak kilenc embert a 23 éves francia egyetemista meggyilkolásával kapcsolatban
Több, robbantással fenyegető üzenet érkezett péntek este a francia főváros hatóságaihoz. Bombariadó miatt ikonikus épületeket ürítettek ki Párizsban, köztük a Montparnasse tornyot és a Párizsi Politikai Tanulmányok Intézetét is. A rendőrség több helyszínen kezdett ellenőrzést.
A Le Parisien – a BFMTV értesülését megerősítve – arról számolt be, hogy pénteken 18 óra körül robbanószerkezet elhelyezéséről szóló bejelentések érkeztek Párizs több pontjával kapcsolatban. A hatóságok azonnal megkezdték az úgynevezett „kizáró ellenőrzést”, vagyis a riasztások valóságtartalmának felmérését.
Az érintett helyszínek között szerepelt a Párizsi Politikai Tanulmányok Intézete és a felújítás alatt álló Montparnasse torony. A politikatudományi intézetet teljesen kiürítették, az átvizsgálás során semmi rendelleneset nem állapítottak meg. A toronyban dolgozó munkásokat evakuálták, az ellenőrzések este 21:45 körül még tartottak. A Montparnasse pályaudvar nem volt érintett, azt nem ürítették ki.
A 20 Minutes azt írta, hogy a jelzések lehetséges robbanószerkezetek jelenlétéről szóltak, és több párizsi helyszínt érintettek. A beavatkozások a szokásos ellenőrzési eljárás keretében zajlottak, és nem tártak fel semmilyen gyanús elemet és semmilyen valós fenyegetést. A BFMTV szerint az Eiffel-torony is a célpontok között szerepelt, de azt végül nem ürítették ki. Az intézkedések átmeneti fennakadásokat okoztak a forgalmas környékeken.
A Mirror beszámolója alapján több e-mailt is küldtek különböző hatóságoknak, amelyek különböző párizsi helyszínek felrobbantásával fenyegettek. A rendőrség robbanóanyag-kereső kutyákat vetett be, a Montparnasse torony környékét lezárták, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a 15. kerületet. A párizsi rendőrség a Le Figarónak megerősítette: legalább egy bejelentés közvetlenül 18 óra előtt érkezett, és több városi helyszínt érintett. Egy rendőrségi forrás úgy nyilatkozott:
Biztonsági intézkedésként egyes intézmények kérték a kiürítést és az ellenőrzési eljárást.
A Le Parisien felidézte, hogy az ilyen riasztások nem számítanak ritkának a francia fővárosban. Szerdán az Engedetlen Franciaország párt párizsi székházát is kiürítették bombafenyegetés miatt. A párt nemzeti koordinátora, Manuel Bompard az X-en azt írta:
A párt országos székházát épp most ürítették ki egy bombafenyegetést követően. A rendőrségi szolgálatok a helyszínen vannak. Minden alkalmazott és aktivista biztonságban van.
A rendőrség akkor egy olyan e-mailt kapott, amelyben az illető azt állította, hogy robbanóanyagokat helyezett el, és azt akarja, hogy százszorosan megfizessenek Quentin Deranque meggyilkolásáért. A 23 éves férfi Lyonban, legalább hat antifa-aktivista által elkövetett támadás során szenvedett súlyos agysérülést, és később meghalt.
