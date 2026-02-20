Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Párizs fenyegetés terror Bombariadó

Sokk Párizsban: több emblematikus helyszínen rendeltek el azonnali evakuálást bombafenyegetés miatt

2026. február 20. 22:41

Több, robbantással fenyegető üzenet érkezett péntek este a francia főváros hatóságaihoz. Bombariadó miatt ikonikus épületeket ürítettek ki Párizsban, köztük a Montparnasse tornyot és a Párizsi Politikai Tanulmányok Intézetét is. A rendőrség több helyszínen kezdett ellenőrzést.

2026. február 20. 22:41
null

A Le Parisien – a BFMTV értesülését megerősítve – arról számolt be, hogy pénteken 18 óra körül robbanószerkezet elhelyezéséről szóló bejelentések érkeztek Párizs több pontjával kapcsolatban. A hatóságok azonnal megkezdték az úgynevezett „kizáró ellenőrzést”, vagyis a riasztások valóságtartalmának felmérését.

Az érintett helyszínek között szerepelt a Párizsi Politikai Tanulmányok Intézete és a felújítás alatt álló Montparnasse torony. A politikatudományi intézetet teljesen kiürítették, az átvizsgálás során semmi rendelleneset nem állapítottak meg. A toronyban dolgozó munkásokat evakuálták, az ellenőrzések este 21:45 körül még tartottak. A Montparnasse pályaudvar nem volt érintett, azt nem ürítették ki.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
Tovább a cikkhezchevron

Párizsi bombariadó több helyszínen

A 20 Minutes azt írta, hogy a jelzések lehetséges robbanószerkezetek jelenlétéről szóltak, és több párizsi helyszínt érintettek. A beavatkozások a szokásos ellenőrzési eljárás keretében zajlottak, és nem tártak fel semmilyen gyanús elemet és semmilyen valós fenyegetést. A BFMTV szerint az Eiffel-torony is a célpontok között szerepelt, de azt végül nem ürítették ki. Az intézkedések átmeneti fennakadásokat okoztak a forgalmas környékeken.

A Mirror beszámolója alapján több e-mailt is küldtek különböző hatóságoknak, amelyek különböző párizsi helyszínek felrobbantásával fenyegettek. A rendőrség robbanóanyag-kereső kutyákat vetett be, a Montparnasse torony környékét lezárták, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a 15. kerületet. A párizsi rendőrség a Le Figarónak megerősítette: legalább egy bejelentés közvetlenül 18 óra előtt érkezett, és több városi helyszínt érintett. Egy rendőrségi forrás úgy nyilatkozott:

 Biztonsági intézkedésként egyes intézmények kérték a kiürítést és az ellenőrzési eljárást.

A Le Parisien felidézte, hogy az ilyen riasztások nem számítanak ritkának a francia fővárosban. Szerdán az Engedetlen Franciaország párt párizsi székházát is kiürítették bombafenyegetés miatt. A párt nemzeti koordinátora, Manuel Bompard az X-en azt írta: 

A párt országos székházát épp most ürítették ki egy bombafenyegetést követően. A rendőrségi szolgálatok a helyszínen vannak. Minden alkalmazott és aktivista biztonságban van.

A rendőrség akkor egy olyan e-mailt kapott, amelyben az illető azt állította, hogy robbanóanyagokat helyezett el, és azt akarja, hogy százszorosan megfizessenek Quentin Deranque meggyilkolásáért. A 23 éves férfi Lyonban, legalább hat antifa-aktivista által elkövetett támadás során szenvedett súlyos agysérülést, és később meghalt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jeff PACHOUD / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!