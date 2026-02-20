Sokk Párizsban: több emblematikus helyszínen rendeltek el azonnali evakuálást bombafenyegetés miatt

A Mirror beszámolója alapján több e-mailt is küldtek különböző hatóságoknak, amelyek különböző párizsi helyszínek felrobbantásával fenyegettek. A rendőrség robbanóanyag-kereső kutyákat vetett be, a Montparnasse torony környékét lezárták, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a 15. kerületet. A párizsi rendőrség a Le Figarónak megerősítette: legalább egy bejelentés közvetlenül 18 óra előtt érkezett, és több városi helyszínt érintett. Egy rendőrségi forrás úgy nyilatkozott:

Biztonsági intézkedésként egyes intézmények kérték a kiürítést és az ellenőrzési eljárást.

A Le Parisien felidézte, hogy az ilyen riasztások nem számítanak ritkának a francia fővárosban. Szerdán az Engedetlen Franciaország párt párizsi székházát is kiürítették bombafenyegetés miatt. A párt nemzeti koordinátora, Manuel Bompard az X-en azt írta:

A párt országos székházát épp most ürítették ki egy bombafenyegetést követően. A rendőrségi szolgálatok a helyszínen vannak. Minden alkalmazott és aktivista biztonságban van.

A rendőrség akkor egy olyan e-mailt kapott, amelyben az illető azt állította, hogy robbanóanyagokat helyezett el, és azt akarja, hogy százszorosan megfizessenek Quentin Deranque meggyilkolásáért. A 23 éves férfi Lyonban, legalább hat antifa-aktivista által elkövetett támadás során szenvedett súlyos agysérülést, és később meghalt.