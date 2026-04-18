04. 18.
szombat
04. 18.
szombat
tisza shell Bujdosó Andrea frakció

Shell-milliók, olajügyletek: kicsoda Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő frakcióvezetője?

2026. április 18. 11:18

Hétfőn jön az első frakcióülés, de a név már kiderült. Olyan bizalmi embert választottak, aki a fővárosban már bizonyított.

2026. április 18. 11:18
null

Magyar Péter hétfőre hívta össze a Tisza Párt első frakcióülését, ahol hivatalosan is javaslatot tesz a parlamenti csoport vezetőjére. A pártelnök választása Bujdosó Andreára, a Tisza jelenlegi fővárosi frakcióvezetőjére esett. A döntés nem érte teljesen váratlanul a politikai elemzőket, hiszen 

Bujdosó Andrea már pénteken is Magyar Péter oldalán tűnt fel az Országgyűlés alakulását előkészítő tárgyalásokon.

Bujdosó Andrea politikai karrierje a Tiszában 2024-ben indult, amikor az önkormányzati választásokon mandátumot szerzett a Fővárosi Közgyűlésben.

A párt fővárosi frakciójának vezetését tavaly júliusban vette át, miután Ordas Eszter lemondott képviselői helyéről. Mostani jelölése egyértelmű szintlépést jelent, hiszen a budapesti ügyek után immár az országos politika nagyszínpadán, a parlamenti patkóban kell koordinálnia a Tisza képviselőcsoportjának munkáját.

Ahogy arról beszámoltunk, Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője 12 322 darab Shell-részvény tulajdonosa – derül ki a politikus vagyonnyilatkozatából, amely szerint összesen mintegy 185 millió forint megtakarítással rendelkezik. 

A leendő frakcióvezető szerint azonban „senkinek semmi köze” ahhoz, mennyit keres a Shell-részvényein. 

„Pontosan el fogom mondani azt, hogy nem fogok elmondani semmit” – ezt válaszolta Bujdosó Andrea Bohár Dánielnek, amikor a riporter arról érdeklődött, hogy a politikusnak hány darab Shell-részvénye van.

A vérlázító nyilatkozatot Menczer Tamás sem hagyta szó nélkül: „ha nincs olcsó orosz olaj, lehet drágán venni mástól, például a Shelltől. Ez neked 1000 forintos benzint és háromszoros rezsit jelentene!”

Még a kampány idején a Kontextus stábja azt szerette volna megtudni, hogy valóban 35 millió forintot kaszált-e a Shell-részvényein a Barátság kőolajvezeték elzárása óta. A tiszás politikus természetesen érdemi válaszok helyett vádaskodott, kiabált. Ezen felül hazugságnak titulálta azt a tényt, hogy 

a tiszás európai parlamenti képviselők hatszor is megszavazták az olcsó orosz olajról való leválást.

Bujdosó Andrea aláírt vagyonnyilatkozatából kiderült, a részvények összértéke elérheti a 358 670 eurót. „Ezek az emberek akkor gazdagodnak, ha a Shell profitja nő, a Shell profitja pedig akkor nő, hogyha eltörlik a reszicsökkentést, eltörlik az energiacégek adóját, és leválasztanak bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról”utalt rá Menczer Tamás. 

A kommunikációs igazgató megfogalmazta azon véleményét is, miszerint egy ilyen botrányos helyzetben az lenne a minimum, ha a Tisza Párt politikusa lemondana a mandátumáról.

Bujdosó az interneten elérhető információk szerint karrierjét még a Xerox-nál kezdte értékesítőként a '90-es években, a Shellhez pedig 2009-ben került, ahol több pozíciót is betöltött egészen 2021-ig. Utána néhány évig tanácsadóként és egyéni vállalkozóként dolgozott. 

 

Nyitókép: Ajpek Orsi / Index

Összesen 86 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. április 18. 13:13
Az arcán, szemén: törtetés, agresszió, könyörtelenség! Szektas.
gyurbanferi
2026. április 18. 13:12
141 mandátum mostmár :DDDDD fidesz bukott mégegyet
komloisracok
2026. április 18. 13:03
Lopnak a Tiszások
kiborg-2
2026. április 18. 13:01
Ami Magyarországon történt, az nem választás volt. Ez egy tőkeáttételes kivásárlás volt. A modern európai történelem legambiciózusabb intézményi választási manipulációját láthatjuk. newsletter-amuseonx-com.translate.goog/p/the-eu-didnt-just-influence-hungarys?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!