Shell-milliók, olajügyletek: kicsoda Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő frakcióvezetője?

„Kinek mi köze hozzá?!”: Bujdosó Andrea nagyot szakított a Shell részvényeivel – a kérdésekre viszont már nem reagált (VIDEÓ)
„Stratégiai hallgatás.”
Hétfőn jön az első frakcióülés, de a név már kiderült. Olyan bizalmi embert választottak, aki a fővárosban már bizonyított.
Magyar Péter hétfőre hívta össze a Tisza Párt első frakcióülését, ahol hivatalosan is javaslatot tesz a parlamenti csoport vezetőjére. A pártelnök választása Bujdosó Andreára, a Tisza jelenlegi fővárosi frakcióvezetőjére esett. A döntés nem érte teljesen váratlanul a politikai elemzőket, hiszen
Bujdosó Andrea már pénteken is Magyar Péter oldalán tűnt fel az Országgyűlés alakulását előkészítő tárgyalásokon.
Bujdosó Andrea politikai karrierje a Tiszában 2024-ben indult, amikor az önkormányzati választásokon mandátumot szerzett a Fővárosi Közgyűlésben.
A párt fővárosi frakciójának vezetését tavaly júliusban vette át, miután Ordas Eszter lemondott képviselői helyéről. Mostani jelölése egyértelmű szintlépést jelent, hiszen a budapesti ügyek után immár az országos politika nagyszínpadán, a parlamenti patkóban kell koordinálnia a Tisza képviselőcsoportjának munkáját.
Ahogy arról beszámoltunk, Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője 12 322 darab Shell-részvény tulajdonosa – derül ki a politikus vagyonnyilatkozatából, amely szerint összesen mintegy 185 millió forint megtakarítással rendelkezik.
A leendő frakcióvezető szerint azonban „senkinek semmi köze” ahhoz, mennyit keres a Shell-részvényein.
„Pontosan el fogom mondani azt, hogy nem fogok elmondani semmit” – ezt válaszolta Bujdosó Andrea Bohár Dánielnek, amikor a riporter arról érdeklődött, hogy a politikusnak hány darab Shell-részvénye van.
A vérlázító nyilatkozatot Menczer Tamás sem hagyta szó nélkül: „ha nincs olcsó orosz olaj, lehet drágán venni mástól, például a Shelltől. Ez neked 1000 forintos benzint és háromszoros rezsit jelentene!”
Bujdosó Andrea viszont degeszre keresné magát, hiszen 12322 darab Shell-részvénye van!
Még a kampány idején a Kontextus stábja azt szerette volna megtudni, hogy valóban 35 millió forintot kaszált-e a Shell-részvényein a Barátság kőolajvezeték elzárása óta. A tiszás politikus természetesen érdemi válaszok helyett vádaskodott, kiabált. Ezen felül hazugságnak titulálta azt a tényt, hogy
a tiszás európai parlamenti képviselők hatszor is megszavazták az olcsó orosz olajról való leválást.
Bujdosó Andrea aláírt vagyonnyilatkozatából kiderült, a részvények összértéke elérheti a 358 670 eurót. „Ezek az emberek akkor gazdagodnak, ha a Shell profitja nő, a Shell profitja pedig akkor nő, hogyha eltörlik a reszicsökkentést, eltörlik az energiacégek adóját, és leválasztanak bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról” – utalt rá Menczer Tamás.
A kommunikációs igazgató megfogalmazta azon véleményét is, miszerint egy ilyen botrányos helyzetben az lenne a minimum, ha a Tisza Párt politikusa lemondana a mandátumáról.
Bujdosó Andrea – Kapitány Istvánhoz hasonlóan – szintén a Shelltől érkezett.
Bujdosó az interneten elérhető információk szerint karrierjét még a Xerox-nál kezdte értékesítőként a '90-es években, a Shellhez pedig 2009-ben került, ahol több pozíciót is betöltött egészen 2021-ig. Utána néhány évig tanácsadóként és egyéni vállalkozóként dolgozott.
Nyitókép: Ajpek Orsi / Index