Sokba kerülhet a Tiszának az agresszív titkolózás: Bujdosó Andrea lemondását követeli Menczer Tamás (VIDEÓ)

„Ezek az emberek akkor gazdagodnak, ha a Shell profitja nő, a Shell profitja pedig akkor nő, hogyha eltörlik a reszicsökkentést, eltörlik az energiacégek adóját, és leválasztanak bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról” – utalt rá akkor a kommunikációs igazgató.