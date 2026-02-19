Sokba kerülhet a Tiszának az agresszív titkolózás: Bujdosó Andrea lemondását követeli Menczer Tamás (VIDEÓ)

Letagadhatatlan bizonyíték látott napvilágot: a Tisza az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsi árra hajt (VIDEÓ)
Bujdosó Andrea, a TISZA fővárosi frakcióvezetője több mint 10 000 Shell részvénnyel rendelkezik.
Bujdosó Andreának 12 322 Shell részvénye van, azonban a Tisza frakcióvezetője nem hajlandó elárulni azok valós értékét.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy korábbi Facebook-videóában lerántotta a leplet arról, hogy Bujdosó Andreának a TISZA fővárosi frakcióvezetőjének 12 322 Shell részvénye van.
A Fidesz politikusa videójában Bujdosó Andrea aláírt vagyonnyilatkozatát is bemutatta, amiből kiderült, a részvények összértéke elérheti a 358 670 eurót.
„Ezek az emberek akkor gazdagodnak, ha a Shell profitja nő, a Shell profitja pedig akkor nő, hogyha eltörlik a reszicsökkentést, eltörlik az energiacégek adóját, és leválasztanak bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról” – utalt rá akkor a kommunikációs igazgató.
Egy csütörtökön közzétett videójában Menczer Tamás lerántotta a leplet arról is, hogy amikor Bujdosó Andreát a részvényei mennyiségéről, vagy azok áráról kérdezték, a Tisza frakcióvezetője agresszívan megtagadta a válaszadást.
A kommunikációs igazgató megfogalmazta azon véleményét is, miszerint egy ilyen botrányos helyzetben az lenne a minimum, ha a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője lemondana a mandátumáról és az országgyűlési képviselő jelöltségéről.
