Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza shell Bujdosó Andrea menczer tamás részvény

Sokba kerülhet a Tiszának az agresszív titkolózás: Bujdosó Andrea lemondását követeli Menczer Tamás (VIDEÓ)

2026. február 19. 14:21

Bujdosó Andreának 12 322 Shell részvénye van, azonban a Tisza frakcióvezetője nem hajlandó elárulni azok valós értékét.

2026. február 19. 14:21
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy korábbi Facebook-videóában lerántotta a leplet arról, hogy Bujdosó Andreának a TISZA fővárosi frakcióvezetőjének 12 322 Shell részvénye van.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fidesz politikusa videójában Bujdosó Andrea aláírt vagyonnyilatkozatát is bemutatta, amiből kiderült, a részvények összértéke elérheti a 358 670 eurót.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

„Ezek az emberek akkor gazdagodnak, ha a Shell profitja nő, a Shell profitja pedig akkor nő, hogyha eltörlik a reszicsökkentést, eltörlik az energiacégek adóját, és leválasztanak bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról” – utalt rá akkor a kommunikációs igazgató.

Egy csütörtökön közzétett videójában Menczer Tamás lerántotta a leplet arról is, hogy amikor Bujdosó Andreát a részvényei mennyiségéről, vagy azok áráról kérdezték, a Tisza frakcióvezetője agresszívan megtagadta a válaszadást.

A kommunikációs igazgató megfogalmazta azon véleményét is, miszerint egy ilyen botrányos helyzetben az lenne a minimum, ha a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője lemondana a mandátumáról és az országgyűlési képviselő jelöltségéről.

Nyitókép: Facebook / Bujdosó Andrea

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 19. 15:42
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 19. 15:15
"""Öt budai lakás, 412 milliós megtakarítás – így él a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke"""
Válasz erre
1
1
Agricola
2026. február 19. 15:04
Bujdosó Andrea a TISZA fővárosi frakcióvezetője 12 322 Shell részvény boldog tulajdonosa. A részvények összértéke elérheti a 358 670 eurót. Mai (mostani) 379,22 Ft/euró árfolyamon számolva 139 807 037 forintot ér. József Atilla írta VIGASZ c. versében: Ne hadd el magad, öregem, bőröd ne bízd kereskedőre, ki elád felhőt az egen s a földön telket vesz belőle. Inkább segít a kutya szőre a teríthető betegen, semhogy magát miértünk törje, aki sorsunktól idegen.
Válasz erre
0
0
fotos88
2026. február 19. 14:59
Magánvagyon. Kinek mi köze van hozzá? Ha valaki úgy érzi, hogy őt károsította Bujdosó Andrea azzal, hogy részvényt vásárolt aminek időközben felment az ára, és akár 120 millió forintja lett belőle, annak szeretném jelezni, hogy nem jó helyen keresgél. 120 millió forintot manapság sokan össze tudnak szedni akár tőzsdei kereskedéssel is. Ez továbbra SEM KÖZPÉNZ. Furcsa egy országban élünk. Embereket nem zavar, hogy a mérhetetlen korrupció miatt nem kapjuk meg az Uniótól a pénzünket, ez kb 8000 milliárd, közben 15 év alatt 3000 milliárdot költünk nemzeti uszító propagandára, eltűnik a Nemzeti Bankból 600 Mrd, felépül Hatvanpuszta, egy gázszerelő 10 év alatt gazdagabb lesz mint az angol királyi család, Viktor veje állami megbízásokból szintén milliárdos lesz, miközben Viktorunk papíron szegényebb, mint itt bárki. DE jobban szúrja a buta nép szemét 120 millió magánvagyon. Gratulálok. De legalább boldogok a lelki szegények.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!