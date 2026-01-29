Ft
ikea erika intiso áruház

Elképesztő dolog derült ki az IKEA-húsgolyókról

2026. január 29. 21:08

Rekordévet zárt az IKEA Magyarországon: „Az árak jelentős csökkenésével tudtuk biztosítani, hogy a szebb otthonok elérhetővé váljanak a vásárlóknak” – fogalmazott Erika Intiso, az áruházlánc csehországi, magyarországi és szlovákiai régió regionális ügyvezetője a soroksári áruházban tartott sajtótájékoztatón.

A svéd áruházlánc brutális, többmilliárdos árcsökkentéssel és egy világújdonsággal válaszol a gazdasági kihívásokra – írja cikkében a vg.hu. „Egy olyan időszakban, amikor sok magyar háztartás gazdasági nyomás alatt áll, a teljesítményünk nem csupán a számokról szólt, hanem a felelősségvállalásról és arról, hogy termékeink megfizethetőek legyenek”idézte a lap Erika Intiso regionális ügyvezetőt. 

A menedzser a soroksári IKEA-áruházban tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy a 

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
magyarországi egységük rekorderedményeket ért el tavaly: a teljes kiskereskedelmi forgalom 144,3 milliárd forint volt, ami 4,4 százalékos éves növekedést jelent az előző pénzügyi évhez képest. 

Az IKEA három magyarországi áruházban több mint 8,2 millió látogató fordult meg; a hazai teljes forgalom 25,4 százalékát már az online vásárlások teszik ki.

Erika Intiso közölte: a cég 

  • az elmúlt két évben 6,5 milliárd forintot fektetett árcsökkentésbe,
  • több mint 2200 termék ára csökkentette átlagosan 17,5 százalékkal,
  • illetve idén is további 150 termék árát mérsékelik átlagosan 23 százalékkal.

Peter Tichy, a soroksári IKEA áruház vezetője elmondta: az idei évben a cég figyelme a konyha témakörre összpontosul:

 mintegy 450 új, főzéshez és étkezéshez kapcsolódó terméket fognak értékesíteni. 

A vg.hu kérdésére elmondták, hogy Magyarországon a legfelkapottabb termékek közé tartozott a HEMNES kanapéágykeret, amely 129.900 forintos árával a magyar otthonok alapdarabja maradt; illetve a kiegészítők terén abszolút rekorder a kék FRAKTA bevásárlótáska, amely 295 forintért nemcsak a bevásárlásnál, de a mindennapi tárolásban is nélkülözhetetlen darab lett.

Elhangzott: a bútorok és az otthoni kiegészítők mellett

a svéd húsgolyó továbbra a hazai vásárlók kedvenc terméke: összesen 1,2 millió adagot adtak el tavaly belőle.

Beszámoltak arról is: több mint 500 ezer új vásárlóval bővült a három magyarországi áruház közönsége. A vásárlások 40 százaléka mellé igényeltek valamilyen extra szolgáltatást, például házhoz szállítást vagy összeszerelést.

19 milliárdos IKEA-beruházás

A svéd vállalat elkötelezettségét jelzi a magyar piac iránt a hatalmas volumenű fejlesztés: 

több mint 19 milliárd forintos beruházás valósult meg a soroksári egységben. 

Ez a tőkeinjekció tette lehetővé azt a technológiai megújulást és automatizációt, amely a vásárlói élményt és a logisztikai hatékonyságot globális szintre emeli. A beruházással háromszorosára növelték a logisztikai területet, így az online rendeléskapacitás évi egymillióra duplázódott. 

A soroksári áruház megújulása során 

a fulfilment, azaz a rendelések teljesítése és kiszolgálása áll a középpontban.

 

