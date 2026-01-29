Elképesztő dolog derült ki az IKEA-húsgolyókról

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Rekordévet zárt az IKEA Magyarországon: „Az árak jelentős csökkenésével tudtuk biztosítani, hogy a szebb otthonok elérhetővé váljanak a vásárlóknak” – fogalmazott Erika Intiso, az áruházlánc csehországi, magyarországi és szlovákiai régió regionális ügyvezetője a soroksári áruházban tartott sajtótájékoztatón.
A svéd áruházlánc brutális, többmilliárdos árcsökkentéssel és egy világújdonsággal válaszol a gazdasági kihívásokra – írja cikkében a vg.hu. „Egy olyan időszakban, amikor sok magyar háztartás gazdasági nyomás alatt áll, a teljesítményünk nem csupán a számokról szólt, hanem a felelősségvállalásról és arról, hogy termékeink megfizethetőek legyenek” – idézte a lap Erika Intiso regionális ügyvezetőt.
A menedzser a soroksári IKEA-áruházban tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy a
magyarországi egységük rekorderedményeket ért el tavaly: a teljes kiskereskedelmi forgalom 144,3 milliárd forint volt, ami 4,4 százalékos éves növekedést jelent az előző pénzügyi évhez képest.
Az IKEA három magyarországi áruházban több mint 8,2 millió látogató fordult meg; a hazai teljes forgalom 25,4 százalékát már az online vásárlások teszik ki.
Erika Intiso közölte: a cég
Peter Tichy, a soroksári IKEA áruház vezetője elmondta: az idei évben a cég figyelme a konyha témakörre összpontosul:
mintegy 450 új, főzéshez és étkezéshez kapcsolódó terméket fognak értékesíteni.
A vg.hu kérdésére elmondták, hogy Magyarországon a legfelkapottabb termékek közé tartozott a HEMNES kanapéágykeret, amely 129.900 forintos árával a magyar otthonok alapdarabja maradt; illetve a kiegészítők terén abszolút rekorder a kék FRAKTA bevásárlótáska, amely 295 forintért nemcsak a bevásárlásnál, de a mindennapi tárolásban is nélkülözhetetlen darab lett.
Elhangzott: a bútorok és az otthoni kiegészítők mellett
a svéd húsgolyó továbbra a hazai vásárlók kedvenc terméke: összesen 1,2 millió adagot adtak el tavaly belőle.
Beszámoltak arról is: több mint 500 ezer új vásárlóval bővült a három magyarországi áruház közönsége. A vásárlások 40 százaléka mellé igényeltek valamilyen extra szolgáltatást, például házhoz szállítást vagy összeszerelést.
A svéd vállalat elkötelezettségét jelzi a magyar piac iránt a hatalmas volumenű fejlesztés:
több mint 19 milliárd forintos beruházás valósult meg a soroksári egységben.
Ez a tőkeinjekció tette lehetővé azt a technológiai megújulást és automatizációt, amely a vásárlói élményt és a logisztikai hatékonyságot globális szintre emeli. A beruházással háromszorosára növelték a logisztikai területet, így az online rendeléskapacitás évi egymillióra duplázódott.
A soroksári áruház megújulása során
a fulfilment, azaz a rendelések teljesítése és kiszolgálása áll a középpontban.