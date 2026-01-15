Ft
Spanyolországban fájdalmas megállapításra jutottak: a fasorban sincsenek Magyarországhoz képest

2026. január 15. 12:31

Az UGT szakszervezet bejelentése alapján a magyarországi béremelkedés (50 százalék) jelentősen meghaladja a spanyolt (34 százalék) a technológiai szektorban.

2026. január 15. 12:31
null

A spanyol technológiai szektor foglalkoztatása 2025-ben megtorpant, az UGT szakszervezet szerint 50 ezerrel csökkent a technológiai munkahelyek száma, főként az építészet, mérnöki és távközlési területeken – írja az El País nyomtatott kiadása.

Az UGT kiemeli:

a magyarországi béremelkedés (50 százalék) jelentősen meghaladja a spanyolt (34 százalék) ezen a területen.

A cikk szerint bár a szakemberek aránya nőtt (4,7 százalék), Spanyolország továbbra is csak a 20. helyen áll Európában.

Nyitókép: AFP/Francesco Militello Mirto

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

nempolitizalok-0
2026. január 15. 13:52
Na most akkor az is kellene, hogy ott miről 34%, mert ez így elég olcsó. Simán lehet, hogy még az ottani árakkal is sokkal jobban beljebb kerültek, mint az itteniek az 50%-al. Mostanában nem jártam a spanyoloknál, nem ismerem a kereseteket és az árakat. Az viszont tény, hogy a magyar igen rendesen zárkózik fel ny-európához, a megélhetést tekintve sok szegmensben utol is érhette. így nem is nagyon értem, a ballibsiknek mi a baja. Rengeteg olyan szolgáltatás van, ami itt ingyenes, vagy alacsony az ára, miközben ny-európában nyomokban létezik. Ott van továbbá a rezsitámogatás, az olcsó tömegközlekedés, amit egyébként a ny-európaiak nagyon dicsérnek és nem véletlenül.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. január 15. 13:07
Ne már! Pedig ezek a spanyolok aranyásók. Van egy csomó aranyat érő migrijük. Feka, arab, afgán ... Atomtudósok, orvosok, mérnökök - mind kincset ér! Nekünk meg egy sem jut Orbán miatt. Mégis nálunk jobb a helyzet? Ki érti ezt?
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. január 15. 12:52
Hablaty Nezzunk valami faktumot: atlag csaladok netto eves bevetele 2 atlagfizetest kereso felnott + 2 eltartott gyerek Magyarorszag 30ezer euro, Spanyolorszag 50ezer euro ww w.voronoiapp.com/money/Visualized-How-Family-Incomes-Compare-to-Taxes-in-Europe-5400
Válasz erre
1
1
gullwing
2026. január 15. 12:39
Balos kormányzás alatt MINDEN ország lefelé megy. Ezek tények.
Válasz erre
7
1
