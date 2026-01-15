Spanyolországban fájdalmas megállapításra jutottak: a fasorban sincsenek Magyarországhoz képest

Felrobbanhatnak a fizetések: újabb gigabejelentés érkezett a minimálbér-emelés után!
Történelmi jelentőségű bérnövekedés jöhet.
Az UGT szakszervezet bejelentése alapján a magyarországi béremelkedés (50 százalék) jelentősen meghaladja a spanyolt (34 százalék) a technológiai szektorban.
A spanyol technológiai szektor foglalkoztatása 2025-ben megtorpant, az UGT szakszervezet szerint 50 ezerrel csökkent a technológiai munkahelyek száma, főként az építészet, mérnöki és távközlési területeken – írja az El País nyomtatott kiadása.
Az UGT kiemeli:
a magyarországi béremelkedés (50 százalék) jelentősen meghaladja a spanyolt (34 százalék) ezen a területen.
A cikk szerint bár a szakemberek aránya nőtt (4,7 százalék), Spanyolország továbbra is csak a 20. helyen áll Európában.
Nyitókép: AFP/Francesco Militello Mirto
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.