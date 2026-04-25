Itt a lista: ezekből az egészséges ételekből többet kellene fogyasztanunk!

Tökmag – több mint nassolnivaló

A tökmag rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szívvédelem erősítéséhez és a vérnyomás egyensúlyához. Magas mikrotápanyag tartalma miatt a szívbarát táplálkozás egyik alappillére lehet, különösen növényi alapú étrend esetén.

Mángold, vízitorma és leveleszöld társai

A mángold, a vízitorma, a pitypang és a céklalevél a leveleszöld zöldségek közé tartoznak, amelyek kimagasló vitamin és antioxidáns tartalommal rendelkeznek. Ezek az antioxidánsban gazdag zöldségek gyulladáscsökkentő hatásuk miatt fontos szerepet játszhatnak a prevenció területén, miközben támogatják az immunrendszer működését is.