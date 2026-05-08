Válságosra fordult a rocklegenda állapota: mesterséges kómában tartják az énekesnőt

A legendás énekesnő zenész sürgősségi bélműtéten esett át, ám állapota hirtelen kritikussá vált, ami miatt intenzív osztályra került.
Mesterséges kómában kezelik a 74 éves Bonnie Tylert Portugáliában, miután állapota hirtelen romlásnak indult – számolt be a Daily Mail.
A legendás walesi énekesnő nemrég sürgősségi bélműtéten esett át, miután perforált bélszakasz miatt került kórházba.
A portugál sajtó értesülései szerint az énekesnő állapota válságosra fordult, eszméletlen, és lélegeztetőgépre kapcsolva ápolják az intenzív osztályon.
Az orvosok egyelőre nem tudják megjósolni, hogyan alakul az állapota az elkövedkezendő napokban.
Bonnie Tyler-t április 30-án szállították kórházba. Intenzívre kerülése előtt a művész szóvivője még arról számolt be, hogy az operáció sikeres volt, és az énekesnő felépülőben van.
Bonnie Tyler az 1980-as évek egyik legismertebb nemzetközi popsztárja, legismertebb dala az 1983-as Total Eclipse of the Heart, de olyan slágerek is fűződnek a nevéhez, mint az It’s a Heartache vagy a Holding Out for a Hero.
A sztár korábban többször beszélt arról, hogy aktívan dolgozik és nem tervezi a visszavonulást, sőt, az elmúlt években is rendszeresen fellépett Európában. Egészségi állapotát korábban alapvetően stabilnak írta le, bár térdproblémákkal és kisebb beavatkozásokkal is kezelték.
Bonnie Tyler megosztottan Portugáliában és az Egyesült Királyságban él, ideje jelentős részét az Algarve régióban tölti, ahol hosszú ideje ingatlannal rendelkezik.
