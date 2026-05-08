Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
bonnie tyler műtét énekesnő intenzív osztály

Válságosra fordult a rocklegenda állapota: mesterséges kómában tartják az énekesnőt

2026. május 08. 07:53

A legendás énekesnő zenész sürgősségi bélműtéten esett át, ám állapota hirtelen kritikussá vált, ami miatt intenzív osztályra került.

2026. május 08. 07:53
null

Mesterséges kómában kezelik a 74 éves Bonnie Tylert Portugáliában, miután állapota hirtelen romlásnak indult – számolt be a Daily Mail

A legendás walesi énekesnő nemrég sürgősségi bélműtéten esett át, miután perforált bélszakasz miatt került kórházba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A portugál sajtó értesülései szerint az énekesnő állapota válságosra fordult, eszméletlen, és lélegeztetőgépre kapcsolva ápolják az intenzív osztályon.

Az orvosok egyelőre nem tudják megjósolni, hogyan alakul az állapota az elkövedkezendő napokban.

Bonnie Tyler-t április 30-án szállították kórházba. Intenzívre kerülése előtt a művész szóvivője még arról számolt be, hogy az operáció sikeres volt, és az énekesnő felépülőben van. 

Bonnie Tyler az 1980-as évek egyik legismertebb nemzetközi popsztárja, legismertebb dala az 1983-as Total Eclipse of the Heart, de olyan slágerek is fűződnek a nevéhez, mint az It’s a Heartache vagy a Holding Out for a Hero.

A sztár korábban többször beszélt arról, hogy aktívan dolgozik és nem tervezi a visszavonulást, sőt, az elmúlt években is rendszeresen fellépett Európában. Egészségi állapotát korábban alapvetően stabilnak írta le, bár térdproblémákkal és kisebb beavatkozásokkal is kezelték.

Bonnie Tyler megosztottan Portugáliában és az Egyesült Királyságban él, ideje jelentős részét az Algarve régióban tölti, ahol hosszú ideje ingatlannal rendelkezik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!