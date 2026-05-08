Válságosra fordult a rocklegenda állapota: mesterséges kómában tartják az énekesnőt

Bonnie Tyler az 1980-as évek egyik legismertebb nemzetközi popsztárja, legismertebb dala az 1983-as Total Eclipse of the Heart, de olyan slágerek is fűződnek a nevéhez, mint az It’s a Heartache vagy a Holding Out for a Hero.

A sztár korábban többször beszélt arról, hogy aktívan dolgozik és nem tervezi a visszavonulást, sőt, az elmúlt években is rendszeresen fellépett Európában. Egészségi állapotát korábban alapvetően stabilnak írta le, bár térdproblémákkal és kisebb beavatkozásokkal is kezelték.

Bonnie Tyler megosztottan Portugáliában és az Egyesült Királyságban él, ideje jelentős részét az Algarve régióban tölti, ahol hosszú ideje ingatlannal rendelkezik.