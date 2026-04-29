Tóth Vera több milliós karórát villantott a Telexnek adott interjújában (VIDEÓ)

Az énekesnő amellett, hogy a Breitling márka nagykövete, más prémium kiegészítőkkel is szívesen mutatkozik.
Tóth Vera nemrég a Telex After vendége volt, ahol egyik kiegészítőjével magára vonta a figyelmet. Különösen azokét, akik szeretik a szép órákat – írta a Bors.
A lap megjegyezte, hogy az énekesnő nem csupán a hangjáról, hanem a prémium márkák iránti vonzalmáról is ismert, közösségi oldalain is rendszeresen tűnnek fel luxuskategóriás kiegészítők.
Mint írták, ezúttal egy svájci luxusóra került a középpontba, amelynek hátteréről Lakatos Zsolt, a Beszéljünk órákról TikTok-csatorna szakértője közölt részleteket.
A videóban elhangzott elemzés szerint
az énekesnő csuklóján egy különleges Breitling modellt láthattak a nézők.
„Kék számlap, kerek tok, az oldalán gyémántokkal díszítve. A szíja nagyon jellegzetes, egy Breitlingről van szó, azon belül is egy Premier modellről. Ez az a vonal, amit 1940-ben Willy Breitling az elegáns női kronográfok előfutáraként fejlesztett ki. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a konkrét darab nem kronográf, hanem egy klasszikus, hárommutatós óra” – ismertette a szakértő.
Laktos hozzátette, a technikai paramétereket tekintve az óra 32 mm-es átmérővel rendelkezik, vastagsága 9 mm alatti, amit a benne található speciális kvarcszerkezet tesz lehetővé. „Ez a szerkezet hőkompenzált és rendelkezik a hivatalos COSC-tanúsítvánnyal, ami a svájci óraiparban a pontosság garanciája.
A modell magyarországi listaára 3 025 000 forint, ami illeszkedik a márka pozicionálásához”
– hangzott el a videóban.
Az előadó nemrég azzal vonta magára a figyelmet, hogy nyíltan kiállt a Tisza Párt mellett. Történt mindez úgy, hogy testvére, Tóth Gabi a DPK-rendezvények rendszeres fellépője volt, és köztudott volt róla, hogy a Fidesszel szimpatizál.
A lap megjegyezte, hogy Tóth Vera a Breitling márkanagykövete, így az óraválasztása tudatos marketingstratégia része is lehet, ugyanakkor ruhatárában számos más luxuscikk is fellelhető.
Az Instagram bejegyzései alapján előszeretettel visel designer darabokat: gyakran látni nála a Gucci GG Supreme Mini Chain táskát, amelynek ára a másodlagos piacon is jelentős összeg, valamint gyűjteményének része egy Louis Vuitton Pochette Métis modell is, amely szintén a prémium árkategóriát képviseli – sorolták.
Nyitókép: Tóth Vera Facebook-oldala