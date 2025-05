Leleplezés: külföldi százmilliókkal a zsebükben akarják megmondani, mit gondoljanak a magyarok!

Ami igazán beszédes a TASZ esetében, az a külföldről érkező támogatások forrása és összege.

A szervezet 2024-es beszámolója alapján százmilliós nagyságrendben érkezett pénzügyi dotáció a Soros György- és Alex Soros-féle Open Society Foundations-től; több tízmilliós támogatás futott be mások mellett a Sigrid Rausing Trusttól; milliók érkeztek az Európai Bizottságtól; a Civil Liberties Union for Europe nevű szervezettől (jogállamisági jelentés készítésére – a szerk.); az Ökotárs Alapítványtól; a German Marshall Fundtól; a CIA-utódszervezetként ismert National Endowment for Democracy-től; a USAID-alapból; és százezrek nyugat-európai követségektől is. Felsorolásunk közel sem teljes, a programalapú célzott támogatások felhasználási időszakai olykor átcsúsznak a következő évre.

A TASZ most azzal került be a hírek közé, hogy négy másik szervezettel egyetemben június 1-jén vonulást tervezett tartani a transz- és homofóbia ellen. A rendezvényt azonban a rendőrség a gyülekezési törvény márciusi módosítására, illetve az áprilisi alkotmánymódosításra hivatkozva megtiltotta. Az Amnesty International Magyarországgal, a Háttér Társasággal, a Magyar Helsinki Bizottsággal és a Szivárvány Misszió Alapítvánnyal karöltve fel akarták hívni a figyelmet, hogy „a transz emberek már öt éve szenvednek a nemi jog elismerését tiltó jogszabályi rendelkezéstől”. A szervezők azért is tartják érthetetlennek a döntést, mert a rendőrség néhány nappal korábban, május 17-én nemcsak tudomásul vette, hanem állításuk szerint biztosította is egy LMBTQI-jogi demonstráció megtartását.