Tovább izmoznak a Pride-ot támogató szervezetek

Öt jogvédő szervezet vonulást tervezett tartani a transz- és homofóbia ellen június 1-jén az Andrássy úton. A rendezvényt azonban a rendőrség a gyülekezési törvény márciusi módosítására, illetve az áprilisi alkotmánymódosításra hivatkozva megtiltotta – írja a Népszava.

Az Amnesty International Magyarország,

a Háttér Társaság,

a Magyar Helsinki Bizottság,

a Szivárvány Misszió Alapítvány (a Budapest Pride szervezője)

és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) által szervezett megmozdulás célja az lett volna, hogy kiálljanak az LMBTQI közösség jogegyenlősége mellett.

A lap szerint emellett arra is fel akarták hívni a figyelmet, hogy „a transz emberek már öt éve szenvednek a nemi jog elismerését tiltó jogszabályi rendelkezéstől.” Azért is tartják érthetetlennek a döntés, mert a rendőrség néhány nappal korábban, május 17-én nemcsak tudomásul vette, hanem állításuk szerint biztosította is egy LMBTQI-jogi demonstráció megtartását.

A megtiltott gyűlés szervezőiként az öt szervezet a Kúrián támadja meg a szivárványos tüntetés megtiltását.

A konkrét tiltást támadó keresetükben kifogásolták, hogy a rendőrség nem bizonyította, hogy akár a most megtiltott felvonulás, akár az ahhoz hasonlónak tekintett Pride-felvonulás miért veti fel a gyermekek jogainak sérelmét, és miért hozott tiltó határozatot egy héttel azután, hogy a mostanihoz hasonló felvonulást május 17-én tudomásul vette és biztosította.

Azt is indítványozták a pert indító emberi jogi szervezetek, hogy a Kúria előzetes döntéshozatali eljárás keretében forduljon az Európai Unió Bíróságához azzal a kérdéssel, hogy a Pride-tilalom néven elhíresült tavaszi törvénymódosítás alkalmazása összhangban van-e az EU alapértékeivel és az Alapjogi Chartával. Az uniós jog szerint a Kúria mint legfelső bíróság nem tehetné meg, hogy nem kéri ki az EUB véleményét ebben a kérdésben – állítja a Népszava.