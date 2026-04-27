Átsodródott egy lerobbant NATO-hajó Oroszország vizeire

Lerobbant egy észt határőrhajó a Narva-folyón, majd átmenetileg Oroszország területére sodródott – írta meg a Portfolio. A beszámoló szerint a jármű egy egyszerű M-32-es őrnaszád volt, amely műszaki hiba miatt került a folyó orosz oldalára, és mintegy 15 percig tartózkodott Oroszország területén.

A fedélzeten tartózkodó háromfős legénységnek sikerült megjavítania az eszközt, ezt követően pedig a hajó visszatért Észtország területére. Észtország állítólag értesítette Oroszországot az incidensről, ugyanakkor nem tudni, hogy Moszkva észlelte-e a területére véletlenül behatoló NATO-hajót. A Kreml egyáltalán nem kommentálta az esetet.