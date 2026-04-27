Egy ukrán elemző szerint közel a vég: „csendes puccs" körvonalazódhat Zelenszkij ellen

Egy ukrán elemző szerint új politikai forgatókönyv készülhet Ukrajnában, amely fokozatosan korlátozná Volodimir Zelenszkij elnök hatalmát. Ukrajnában egyre többen beszélnek egy „csendes puccs” lehetőségéről Volodimir Zelenszkij ellen, állítja Ruszlan Bortnyik ukrán elemző – írta meg az Origo.

A szakértő szerint megindult a háttérjáték, amelynek eredményeként jelentős változások jöhetnek az ország politikai életében.

Bortnyik szerint első lépésként lecserélhetik a parlament, vagyis a Legfelsőbb Tanács elnökét, Ruszlan Sztefancsukot, akinek helyére David Arakhamia kerülhet. Ezt követően egy új, sokszínű koalíció alakulhat, majd sor kerülhet a parlamenti vezetés leváltására, végül pedig a miniszterelnök cseréjére is. Az elemző szerint ez a folyamat valójában Zelenszkij hatalmának korlátozását célozza, ami lényegében egy „csendes puccsnak” felel meg.