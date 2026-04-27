Egy ukrán elemző szerint közel a vég: „csendes puccs" körvonalazódhat Zelenszkij ellen

Jogállamiság vagy bosszúhadjárat? Magyar Péter kijelentései súlyos vitát robbantottak ki
Elemzők szerint a konkrét büntetőügyekbe való politikai beleszólás alááshatja a jogbiztonságot, és veszélyes fegyverré teheti az állami hatalmat.
Szakértők szerint megindult a háttérjáték, amelynek eredményeként jelentős változások jöhetnek Ukrajna politikai életében.
Egy ukrán elemző szerint új politikai forgatókönyv készülhet Ukrajnában, amely fokozatosan korlátozná Volodimir Zelenszkij elnök hatalmát. Ukrajnában egyre többen beszélnek egy „csendes puccs” lehetőségéről Volodimir Zelenszkij ellen, állítja Ruszlan Bortnyik ukrán elemző – írta meg az Origo.
Bortnyik szerint első lépésként lecserélhetik a parlament, vagyis a Legfelsőbb Tanács elnökét, Ruszlan Sztefancsukot, akinek helyére David Arakhamia kerülhet. Ezt követően egy új, sokszínű koalíció alakulhat, majd sor kerülhet a parlamenti vezetés leváltására, végül pedig a miniszterelnök cseréjére is. Az elemző szerint ez a folyamat valójában Zelenszkij hatalmának korlátozását célozza, ami lényegében egy „csendes puccsnak” felel meg.
Az új koalíció és kormány elkezdheti újratárgyalni a hatáskörök megosztását Zelenszkijjel, és akár hatalmi riválissá is válhat, mondta Bortnyik. Volodimir Zelenszkij mandátuma 2024. május 20-án lejárt, azonban a választásokat a hadiállapotra és az általános mozgósításra hivatkozva elhalasztották. Az elnök akkor úgy fogalmazott, hogy a voksolás „nem időszerű”.
Korábban Donald Trump is a választások szükségességéről beszélt, és „választások nélküli diktátornak” nevezte Zelenszkijt, azt állítva, hogy támogatottsága jelentősen visszaesett. 2026 februárjában Zelenszkij felvetette, hogy elnökválasztást tarthatnak egy időben egy népszavazással, de azóta nem történt újabb bejelentés.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
***
