volodimir zelenszkij elnök ukrán elemző választás

Egy ukrán elemző szerint közel a vég: „csendes puccs" körvonalazódhat Zelenszkij ellen

2026. április 27. 07:19

Szakértők szerint megindult a háttérjáték, amelynek eredményeként jelentős változások jöhetnek Ukrajna politikai életében.

Egy ukrán elemző szerint új politikai forgatókönyv készülhet Ukrajnában, amely fokozatosan korlátozná Volodimir Zelenszkij elnök hatalmát. Ukrajnában egyre többen beszélnek egy „csendes puccs” lehetőségéről Volodimir Zelenszkij ellen, állítja Ruszlan Bortnyik ukrán elemző – írta meg az Origo.

A szakértő szerint megindult a háttérjáték, amelynek eredményeként jelentős változások jöhetnek az ország politikai életében.

Bortnyik szerint első lépésként lecserélhetik a parlament, vagyis a Legfelsőbb Tanács elnökét, Ruszlan Sztefancsukot, akinek helyére David Arakhamia kerülhet. Ezt követően egy új, sokszínű koalíció alakulhat, majd sor kerülhet a parlamenti vezetés leváltására, végül pedig a miniszterelnök cseréjére is. Az elemző szerint ez a folyamat valójában Zelenszkij hatalmának korlátozását célozza, ami lényegében egy „csendes puccsnak” felel meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az új koalíció és kormány elkezdheti újratárgyalni a hatáskörök megosztását Zelenszkijjel, és akár hatalmi riválissá is válhat, mondta Bortnyik. Volodimir Zelenszkij mandátuma 2024. május 20-án lejárt, azonban a választásokat a hadiállapotra és az általános mozgósításra hivatkozva elhalasztották. Az elnök akkor úgy fogalmazott, hogy a voksolás „nem időszerű”.

Korábban Donald Trump is a választások szükségességéről beszélt, és „választások nélküli diktátornak” nevezte Zelenszkijt, azt állítva, hogy támogatottsága jelentősen visszaesett. 2026 februárjában Zelenszkij felvetette, hogy elnökválasztást tarthatnak egy időben egy népszavazással, de azóta nem történt újabb bejelentés.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. április 27. 08:40
"Az elnök akkor úgy fogalmazott, hogy a voksolás „nem időszerű”." És az lesz valaha?
Leskelődő
2026. április 27. 08:27
És ki igazgatja majd a háttérből ezt a folyamatot? Van rá újabb négymilliárd dollár valahol?
chief Bromden
2026. április 27. 08:24
Kirobbanó sikere lehet ennek az ukrán életeket bitorló tolvajnak. Vagy fel.
duro_dorka
•••
2026. április 27. 07:57 Szerkesztve
Zelenszkij már 2 éve hatalombitorló. Mandátuma lejártakor át kellett volna adnia a hatalmat a Verhovna Rada (Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa = Ukrajna egykamarás parlamentje) elnökének.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!