A Heti Hetes alkotói azt ígérték, a választásokig nem politizálnak: megérkezett az első videó a műsorról

Így osztották ki Hajóst a Heti Hetesben, miután lemondásra szólította fel Gyurcsányt
Fontos kordokumentum került fel a YouTube-ra.
Elég haloványnak ígérkezik, már ha a csatorna a legjobb pillanatokkal próbálta promózni az adást.
A régi gárdából egyedül Hajós András lesz ott az április 12-én, a választás napján induló megújult Heti Hetes adásában, amelyről az RTL megosztott egy félperces videót. A felvételen Hevér Gábor arra kérte a műsor szereplőit, hogy egyikük olvasson fel „jól” egy hírt, amire Nagy Ádám a Heti Hetest kezdte el reklámozni. A műsor elég haloványnak ígérkezik, már amennyiben a csatorna a legjobb pillanatokkal próbálta promózni az adást.
Az is kiderült, hogy Karácsony Gergely volt kommunikációs tanácsadója lehet a műsor főszerkesztője.
Kolosi Péter, az RTL programigazgatója korábban azt mondta, a választás estéjére időzített premier mögött praktikus okok állnak, hiszen az urnazárás utáni idősávot nehéz tartalommal megtölteni. Hozzátette: ezzel az időzítéssel azt is jelezni kívánják, hogy a Heti Hetes nem része a kampánynak. Mint mondta, a Heti Hetes továbbra is „szórakoztató műsor” marad, amelynek célja a közéleti témák humoros feldolgozása. Szerinte éppen ezért nem lett volna szerencsés a kampány hajrájában elindítani a műsort, hiszen az félreérthető üzenetet közvetíthetett volna.
A Heti Hetes ikonikus alakja ihletet kapott, Heti Hetvenes címen indít műsort. De miért is volt a kétezres évek legkártékonyabb adása a balos propagandával átitatott performansz?
Nyitókép: RTL