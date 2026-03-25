Hivatalos: a választások napján indítja újra az RTL a Heti Hetest
Tíz év után indul újra a műsor.
„Friss hír, hogy tiszás celebek részvételével az RTL újraindítja a Heti Hetes című műsorát. Az első adás a választások estéjén lesz.
El kell mondanom, hogy azért remek dolog a mai korban élni, mert semmilyen régi, hagyományos konvencióhoz nem kell már ragaszkodni. A moderátor például Nagy Ádám lesz.
Ezt is ajánljuk a témában
Eszerint egy humoros tévéműsor vezetéséhez ma már két dologra nincs szükség: humorra és gyors észjárásra. Ez ám a valódi posztmodern!”
Nyitókép: Facebook / Mandula Viktor