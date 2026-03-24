Hivatalos: a választások napján indítja újra az RTL a Heti Hetest

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Tíz év után indul újra a műsor.
„Minden, ami érdekes: politika, botrány, Duna-parti duma-party, bulvár, pletyka, sztárhegyek – ez a Heti Hetes!” – szólt a Heti Hetes szlogenje, az RTL Magyarország kedd reggeli bejelentése megerősítette az elmúlt napok híreit, miszerint újraindítják a műsort. Nem is akármikor, hiszen a választások napjára időzítették az első adás időpontját. Mint azt az RTL közleményében jelezte:
az áprilisi választások estéjén, az urnazárást követően, azaz április 12-én, 19:30-tól az RTL képernyőjén újra felcsendül a legendás főcímdal.
Egyelőre nincs sok információ, kik fogják alkotni az adást, Ónódi György, a régi Heti Hetes főszerkesztője 2024 januárjában meghalt, a Media1 iparági forrásai szerint Rényi Ádám, Karácsony Gergely budapesti főpolgármester volt kommunikációs tanácsadója lehet a Heti Hetes új főszerkesztője.
A Media1 szerint a műsorban központi szerepe lehet Majkának, valamint Hajós Andrásnak, utóbbi a régi műsor állandó szereplője volt korábban. Felmerült vendégként Thuróczy Szabolcs színész neve is, valamint Vályi István autós újságíró is, aki az elmúlt hónapokban inkább tűnt ellenzéki aktivistának, mint autós újságírónak. A lap szerint bár hivatalos megerősítés nincs a szereplőkről, a Jólvanezígy műsor egyik karaktere, Nagy Ádám is felmerült, mint szereplő.