03. 24.
kedd
rtl magyarország heti hetes hajós andrás karácsony gergely

Hivatalos: a választások napján indítja újra az RTL a Heti Hetest

2026. március 24. 09:28

Tíz év után indul újra a műsor.

2026. március 24. 09:28
„Minden, ami érdekes: politika, botrány, Duna-parti duma-party, bulvár, pletyka, sztárhegyek – ez a Heti Hetes!” – szólt a Heti Hetes szlogenje, az RTL Magyarország kedd reggeli bejelentése megerősítette az elmúlt napok híreit, miszerint újraindítják a műsort. Nem is akármikor, hiszen a választások napjára időzítették az első adás időpontját. Mint azt az RTL közleményében jelezte: 

az áprilisi választások estéjén, az urnazárást követően, azaz április 12-én, 19:30-tól az RTL képernyőjén újra felcsendül a legendás főcímdal.

Egyelőre nincs sok információ, kik fogják alkotni az adást, Ónódi György, a régi Heti Hetes főszerkesztője 2024 januárjában meghalt, a Media1 iparági forrásai szerint Rényi Ádám, Karácsony Gergely budapesti főpolgármester volt kommunikációs tanácsadója lehet a Heti Hetes új főszerkesztője.

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
A Media1 szerint a műsorban központi szerepe lehet Majkának, valamint Hajós Andrásnak, utóbbi a régi műsor állandó szereplője volt korábban. Felmerült vendégként Thuróczy Szabolcs színész neve is, valamint Vályi István autós újságíró is, aki az elmúlt hónapokban inkább tűnt ellenzéki aktivistának, mint autós újságírónak. A lap szerint bár hivatalos megerősítés nincs a szereplőkről, a Jólvanezígy műsor egyik karaktere, Nagy Ádám is felmerült, mint szereplő. 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
terep34
2026. március 24. 10:21
Alcím: Peti vesztes
mai nap
2026. március 24. 10:17
Betiltani! A csatornával együtt! Magyarország 8 évet szenvedett emiatt a rohadt műsor miatt.
kovsa2
2026. március 24. 10:17
"a választások napján indítja újra az RTL a Heti Hetest" - tehát, már ők is a TSZ bukására számítanak. Így akarják köszörülni a nyelvüket a győztes FIDESZ-en.
PBLM_P9R
2026. március 24. 10:13
Eddig sem néztem, ezután sem fogom nézni ezt a szennycsatornát...............................
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!