Hivatalos: a választások napján indítja újra az RTL a Heti Hetest

„Minden, ami érdekes: politika, botrány, Duna-parti duma-party, bulvár, pletyka, sztárhegyek – ez a Heti Hetes!” – szólt a Heti Hetes szlogenje, az RTL Magyarország kedd reggeli bejelentése megerősítette az elmúlt napok híreit, miszerint újraindítják a műsort. Nem is akármikor, hiszen a választások napjára időzítették az első adás időpontját. Mint azt az RTL közleményében jelezte:

az áprilisi választások estéjén, az urnazárást követően, azaz április 12-én, 19:30-tól az RTL képernyőjén újra felcsendül a legendás főcímdal.

Egyelőre nincs sok információ, kik fogják alkotni az adást, Ónódi György, a régi Heti Hetes főszerkesztője 2024 januárjában meghalt, a Media1 iparági forrásai szerint Rényi Ádám, Karácsony Gergely budapesti főpolgármester volt kommunikációs tanácsadója lehet a Heti Hetes új főszerkesztője.