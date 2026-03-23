A legváratlanabb időpontban fog berobbanni a Heti Hetes: kiszivárgott, kik szerepelhetnek a műsorban

Az is kiderült, hogy Karácsony Gergely volt kommunikációs tanácsadója lehet a műsor főszerkesztője.
A jelek szerint 2026. április 12-én, az országgyűlési választások estéjén, az urnazárás körüli órákban térhetne vissza a Heti Hetes című politikai talkshow a képernyőre – állítják a Media1-nek iparági források.
A portál ennek kapcsán napokkal korábban kérdéseket küldött az RTL-nek a sajtó munkatársai számára fenntartott e-mail címre, hogy helytállóak-e az információk az április 12-i dátummal kapcsolatban, de az RTL munkatársaitól az olvasási visszaigazoláson kívül nem érkezett érdemi válasz, így cáfolat sem.
A Media1 iparági forrásai szerint az új, 9 év kihagyás után visszatérő Heti Hetes főszerkesztője Rényi Ádám kommunikációs szakember, Karácsony Gergely budapesti főpolgármester volt kommunikációs tanácsadója,
az RTL Magyarország egykori PR-vezetője lehet. A műsorban elvileg Majka (Majoros Péter) és a nemrég még a TV2-n látható Hajós András is szerepel majd, sőt Thuróczy Szabolcs színész-műsorvezető is ott lehet a műsor szereplői között.
