Heti Hetes media1 Majka Karácsony Gergely RTL

A legváratlanabb időpontban fog berobbanni a Heti Hetes: kiszivárgott, kik szerepelhetnek a műsorban

2026. március 23. 10:58

Az is kiderült, hogy Karácsony Gergely volt kommunikációs tanácsadója lehet a műsor főszerkesztője.

2026. március 23. 10:58
null

A jelek szerint 2026. április 12-én, az országgyűlési választások estéjén, az urnazárás körüli órákban térhetne vissza a Heti Hetes című politikai talkshow a képernyőre – állítják a Media1-nek iparági források.

A portál ennek kapcsán napokkal korábban kérdéseket küldött az RTL-nek a sajtó munkatársai számára fenntartott e-mail címre, hogy helytállóak-e az információk az április 12-i dátummal kapcsolatban, de az RTL munkatársaitól az olvasási visszaigazoláson kívül nem érkezett érdemi válasz, így cáfolat sem.

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

A Media1 iparági forrásai szerint az új, 9 év kihagyás után visszatérő Heti Hetes főszerkesztője Rényi Ádám kommunikációs szakember, Karácsony Gergely budapesti főpolgármester volt kommunikációs tanácsadója,

az RTL Magyarország egykori PR-vezetője lehet. A műsorban elvileg Majka (Majoros Péter) és a nemrég még a TV2-n látható Hajós András is szerepel majd, sőt Thuróczy Szabolcs színész-műsorvezető is ott lehet a műsor szereplői között.

Nyitókép: Majka Facebook-oldala

 

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Welszibard
2026. március 23. 12:45
Hernádi Judit nyafogós affekta hangjától okádhatnéja van az embernek. Ez a kettős ügynök, mivel itt is felveszi a zsíros lóvét neg ott is. A libsi ilyen fajta, a pénz az istene. Az aranyborjú.
q-q-ri-q
•••
2026. március 23. 12:40 Szerkesztve
Ja, és a Noárt, a Brutit, meg a Somogyi Andrást ki ne hagyják! Csakhogy tényleg igazán igényes humort kapjanak az arra érdemesek. :)
mlotta
2026. március 23. 12:39
Cigányok osztják az észt a magyarok országában. Visszaélnek vendégszeretetünkkel.
q-q-ri-q
2026. március 23. 12:39
Jaj de jó, ismét láthatom Fajkasházi Tivadajt. És remélem, hogy feliratozzák is a siketek és nagyothallók számára. Azahriah míves helyesírásával... :)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!