A földtörvényhez is hozzányúlhat az új kormány

Pócs János, a szakbizottság Fidesz-KDNP-s tagja arról kérdezte a leendő minisztert, hogy kívánja-e a kormány módosítani a földtörvényt és valóban meg kívánják-e szüntetni a búza- és kukoricatermesztést. Bóna Szabolcs válaszában világossá tette, pártja nem tervezte a kukorica és a búzatermesztés megszüntetését, bár előbbivel kapcsolatban megjegyezte, a megváltozott időjárási viszonyok mellett Magyarország egy része már nem alkalmas a kukorica termesztésére. Kiemelte, a kormány nem szól bele, ki mit termesszen, de

ha valaki olyan növénnyel próbálkozik, ami az adott területen nem termeszthető gazdaságosan, akkor nem fogja tudni eltartani a családját. Ezt kell velük megértetni

– fogalmazott. Bóna Szabolcsot kérdezték a bizottság tagjai egyebek mellett az importról is, kiemelten az ukrán import okozta problémákat és a Mercosur-megállapodás következményeit. A kinevezés előtt álló miniszter szerint az ukrán élelmiszert nem kell külön kezelni, hanem azt kell megnézni minden importterméknél, hogy tudunk-e ezekkel versenyezni, és hogy megfelelő-e a minőség. A mérethatékonysági problémáink ellen egyedül az összefogás segíthet.

Sok olyan import élelmiszer van a boltokban, amelynek nincs hazai megfelelője, ezen pedig a technológiai fejlesztésekkel lehet változtatni.

Az importtal összefüggésben kitért arra is, hogy meg kell akadályozni a silány minőségű méz behozatalát, mivel a méztermelésben Magyarország egyedülálló adottságokkal rendelkezik, ennek ellenére mégsem tudtuk megtartani a korábbi piacainkat. Kérdésre válaszolva szintén a fejlett technológiákat nevezte meg az időjárás okozta károk enyhítésére. Bóna úgy látja, az edukációnak és a megelőzésnek kell a vezető szemléletekké válniuk, s nem a kárenyhítési rendszerre való támaszkodásnak. A vízgazdálkodás területén kiemelte a vízvisszatartás fontosságát, míg a tavaszi fagykárokkal kapcsolatban szintén a modern technológiák elterjedését nevezte megoldásnak.