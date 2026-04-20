Bóna Szabolcs állattartó felel a magyar gazdák jövőjéért

Bóna Szabolcs személye miatt már felvetődik, hogy a családi gazdaságok képviseletét felválthatja-e a jövőben a nagy mezőgazdasági üzemek támogatása. Magyar Péter nyilatkozataiban és országjárása során többször is azt mondta, párja a kis- és közepes gazdaságok támogatását helyezné előtérbe.

Kié a felelősség?

Bóna Szabolcs a leendő kormánypárt szakpolitikusaként több olyan kijelentést is tett, ami arra utal, hogy továbbra is a magas hozzáadott értékű élelmiszer-előállítás erősítése marad az agrárkormányzat legfontosabb célja. A célokhoz vezető út ugyanakkor eltérő lehet, mivel Bóna Szabolcs korábban életképtelennek nevezte a kis- és közepes hazai gazdaságokat, szerinte a korábbi években az ukrán gabonadömping miatt kialakult válság is nagyrészt az ezekre építő agrárpolitika hibáiból követzetett.

Korábban Bóna egy interjúban úgy fogalmazott, „az Európai Unió Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi megállapodásának egyik fő üzenet az, hogy az ukrán mezőgazdaság meg fogja ölni a magyar mezőgazdaságot. Ez ugyan valós veszély, de erről nem az ukránok tehetnek, ők csupán kihasználják a saját adottságaikat, eredményesek benne, hasznot tudnak maguknak termelni. A probléma abból fakad, hogy mi olyan pályán akarunk versenyezni velük, ahol esélyünk sincs nyerni.”

Nyitókép: Bóna Szabolcs Facebook-oldala