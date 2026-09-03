A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert

A kormány elrendelte a teljes magyar hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatát, miután Magyar Péter miniszterelnök szerint tömegesen érkeznek panaszok a MOHU működésére. A kormányfő azt állítja, hogy a társaság a koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait sem teljesíti. A vizsgálat részleteiről várhatóan a csütörtök délutáni kormányszóvivői tájékoztatón közölnek további információkat.

Magyar Péter csütörtök reggel jelentette be a döntést, azt írva, hogy „özönlenek a panaszok” a hulladékkezeléssel kapcsolatban.