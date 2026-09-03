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09. 03.
csütörtök
hulladékgazdálkodás MOHU MOL Zrt Magyar Péter

A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert

2026. szeptember 03. 09:38

Magyar Péter szerint tömegesen érkeznek a panaszok a MOHU működésére.

2026. szeptember 03. 09:38
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A kormány elrendelte a teljes magyar hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatát, miután Magyar Péter miniszterelnök szerint tömegesen érkeznek panaszok a MOHU működésére. A kormányfő azt állítja, hogy a társaság a koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait sem teljesíti. A vizsgálat részleteiről várhatóan a csütörtök délutáni kormányszóvivői tájékoztatón közölnek további információkat.

Magyar Péter csütörtök reggel jelentette be a döntést, azt írva, hogy „özönlenek a panaszok” a hulladékkezeléssel kapcsolatban. 

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A MOHU-t az utóbbi időszakban egyszerre több probléma miatt érték kritikák;

gondok jelentkeztek a hulladékszállításban, viták alakultak ki a palack-visszaváltási rendszer körül, miközben több, korábban ingyenesen vagy kedvezőbb feltételekkel igénybe vehető szolgáltatás fizetőssé vált.

Az egyik legnagyobb konfliktus a REpont-rendszer működéséhez kapcsolódik. A kritikusok szerint a visszaváltó pontok túlterheltek, a rendszer pedig jelentős terheket ró az üzletekre és az önkormányzatokra. Terézváros polgármestere már a rendszer felfüggesztését is felvetette a belvárosban tapasztalt problémák miatt. A MOHU ugyanakkor arra hivatkozik, hogy a visszaváltási arány már megközelíti a 90 százalékot, és egyeztetéseket kezdett az önkormányzatokkal. A vállalat egyik javaslata a készpénzes visszaváltás megszüntetése.

A koncessziós rendszer pénzügyi teljesítménye szintén kérdéseket vet fel.

Az Index korábbi adatai szerint a MOHU 2025-ben mintegy 450 milliárd forintos árbevétel mellett 47,8 milliárd forintos veszteséget könyvelt el. A lakossági közszolgáltatás 69,4 milliárd, a visszaváltási rendszer pedig 37,8 milliárd forintos mínuszt termelt. A veszteségek miatt a MOL idén áprilisban 16,6 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre.

A hulladékszállítás működése is a vizsgálat egyik fontos háttere lehet. Szolnokon például komoly problémák alakultak ki a szemétszállítással, miközben vita kezdődött arról, kit terhel a felelősség. A MOHU szerint a helyi gyűjtésért és szállításért az önkormányzati tulajdonú NHSZ Zounok felel.

További elégedetlenséget okozott, hogy júliustól megszűnt egyes építési-bontási hulladékok ingyenes lakossági leadása.

A beton, tégla, cserép, kerámia és kevert építési hulladék átvételéért kilogrammonként bruttó 36 forintot kell fizetni. A MOHU szerint a változtatásra azért volt szükség, mert vállalkozások visszaéltek a lakossági rendszerrel, a kritikusok viszont úgy látják, hogy a koncesszió költségei egyre nagyobb mértékben hárulnak át a lakosságra.

A kormány által most elrendelt teljes felülvizsgálat pontos tartalma és az, hogy annak milyen következményei lehetnek a MOHU koncessziójára és a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszerre, egyelőre nem ismert.

 

Kép forrása: MOHU

 

Összesen 48 komment

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Burdisgarage
2026. szeptember 03. 13:32
Államosítják, beletolnak egy kis adófizetői lóvét és eladják. Mafia
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4
0
Magyarorszag-elveszett
2026. szeptember 03. 13:31
Ezekből a balos féle felülvizsgálatokból mindig nagy áremelés, vagy eladás fedőnevén privatizáció szokott lenne. Nekik csak az a jó amit a külföld működtet.
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4
0
lendvaiildiko
2026. szeptember 03. 13:17
hangosan mondom, hogy mindenki hallja. nem lesz mohu áremelés...
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5
0
Almassy
2026. szeptember 03. 13:06
Az igaz, hogy egy ilyen összetett rendszert ellenőrizni kell, de a tiszás kiscsoportos úttörővezetők alkalmassága kb. 16 év múlva sem lesz meg. Asszem inkább a Shell ezt is kinézte magának...
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4
0
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