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egri főegyházmegye apostoli szentszéknek vizsgálat miskolc pap

Alaptalanok voltak a miskolci pappal szembeni pedofilvádak

2026. június 28. 11:42

Az Egri Főegyházmegye a hatályos előírásokat maradéktalanul betartva továbbítja a vizsgálat anyagát az Apostoli Szentszéknek.

2026. június 28. 11:42
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Alaptalanul vádoltak meg egy papot kiskorúak sérelmére elkövetett visszaéléssel névtelen plakátokon Miskolcon – közölte a vizsgálat után az Egri Főegyházmegye. Mint írták, május végén értesültek a Miskolcon megjelent plakátokról, amelyeken „súlyos, többek közt kiskorú sérelmére elkövetett visszaéléssel vádoltak meg egy, korábban a főegyházmegye területén szolgáló klerikust”. Az Egri Főegyházmegye az értesülést követően azonnal átfogó előzetes vizsgálatot indított, az ügyben teljes körűen együttműködtek a hatóságokkal, amelyeknek átadták a rendelkezésre álló információkat. A főegyházmegye megállapította, hogy 

a plakátokon megfogalmazott cselekmény vádja „minden alapot nélkülöz”, ilyen jellegű bűncselekmény gyanúja nem merült fel. 

Közölték, a rágalmazó plakátokat egy olyan személy készíthette és helyezhette ki, aki korábban személyes konfliktusba került a klerikussal és már másokat is vádolt meg alaptalanul. A z érintett pap a polgári hatóságoknál feljelentést tett rágalmazás miatt, a főegyházmegye pedig a „hatályos előírásokat maradéktalanul betartva” továbbítja a vizsgálat anyagát az Apostoli Szentszéknek. 

Az Egri Főegyházmegye nagy hangsúlyt fektet gyermekvédelmi rendszerének és irányelveinek folyamatos felülvizsgálatára és javítására 

– olvasható a közleményben. Mint írták, egy jól működő egyházi gyermekvédelmi rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy minden feltárt esetben megvédje az áldozatokat, ugyanakkor határozottan kiszűrje a rosszhiszemű, lejárató szándékú támadásokat is. A hamis vádak ugyanis „a valódi áldozatoknak is mérhetetlen károkat okoznak, mert rombolják a rendszerbe vetett bizalmat, és elrettenthetik őket attól, hogy merjenek segítséget kérni” – tették hozzá. A főegyházmegye közleménye szerint

 a jelenlegi eset rávilágít arra is, hogy az egyházi gyermekvédelmi intézményrendszer hogyan alkalmazza a Szentszék szigorú iránymutatásait gyermekeket érintő ügyekben. 

A folyamat átláthatóságát és hatékonyságát segíti, hogy az egyházi hivatal ma már többféle csatornán, köztük a Vos estis lux mundi szentszéki dokumentum értelmében 2019 óta működő közvetlen bejelentőrendszeren keresztül is értesülhet a gyanús esetekről – írták. Miskolcon korábban olyan plakátok jelentek meg, amelyek szerint egy volt selyemréti római katolikus pap „hosszú ideig megrontott egy 16 éves kislányt”, akit titokban bújtatott a plébánián, ahol „a bűnös viszonyt folytatták”. A sokszorosított a szöveg azt állította, hogy a pap a lányt 15 éves kora óta molesztálta és távol tartotta családjától.

Nyitókép: Lénárt Márton

 

Összesen 12 komment

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makapaka2
2026. június 28. 12:48
Büntetlenül lehet másokat megrágalmazni?
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KILÓ
2026. június 28. 12:45
14 év felett eleve nem pedofília.
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cint04
2026. június 28. 12:43
és az ilyen rágalmazó már börtönben vagy ugye? ja nem, ugyan már..
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1
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pollip
2026. június 28. 12:41
Így fog ez menni! A Tisza már többször mondta, hogy akinek nem tetszik valami, gyanít valamit, tegyen feljelentést!
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