Alaptalanok voltak a miskolci pappal szembeni pedofilvádak

Alaptalanul vádoltak meg egy papot kiskorúak sérelmére elkövetett visszaéléssel névtelen plakátokon Miskolcon – közölte a vizsgálat után az Egri Főegyházmegye. Mint írták, május végén értesültek a Miskolcon megjelent plakátokról, amelyeken „súlyos, többek közt kiskorú sérelmére elkövetett visszaéléssel vádoltak meg egy, korábban a főegyházmegye területén szolgáló klerikust”. Az Egri Főegyházmegye az értesülést követően azonnal átfogó előzetes vizsgálatot indított, az ügyben teljes körűen együttműködtek a hatóságokkal, amelyeknek átadták a rendelkezésre álló információkat. A főegyházmegye megállapította, hogy

a plakátokon megfogalmazott cselekmény vádja „minden alapot nélkülöz”, ilyen jellegű bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Közölték, a rágalmazó plakátokat egy olyan személy készíthette és helyezhette ki, aki korábban személyes konfliktusba került a klerikussal és már másokat is vádolt meg alaptalanul. A z érintett pap a polgári hatóságoknál feljelentést tett rágalmazás miatt, a főegyházmegye pedig a „hatályos előírásokat maradéktalanul betartva” továbbítja a vizsgálat anyagát az Apostoli Szentszéknek.