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Hárman fulladtak a Dunába a hőségben

2026. június 27. 19:20

A következő napokban pedig még nagyobb hőség várható. A forróságban sokan a vízpartot választják.

2026. június 27. 19:20
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Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, kettőt még keresnek – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán. Egy Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízirendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a XI. kerületi Kopaszi-gátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. 

Volt, aki úszni indult, volt, aki csak besétált a vízbe, és olyan is, aki egy labdáért ment be a Dunába. „Egy közös bennük: egyikük sem gondolta, hogy nem jut vissza a partra” – írták.

„Harmincnyolc fok van. A következő napokban pedig még nagyobb hőség várható. A forróságban sokan a vízpartot választják, de kérjük, ismeretlen folyószakaszokon, nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban ne menjenek a vízbe! Ezeken a helyeken a víz kiszámíthatatlan, és még a biztos úszótudás sem jelent védelmet” – figyelmeztettek a szakemberek.

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A folyóvizek rendkívül kiszámíthatatlanok, az erős sodrás pillanatok alatt elsodorhat, a meder hirtelen mélyülhet, örvények, uszadékfák és víz alatti akadályok nehezítik a kijutást, a hidegebb víz hirtelen izomgörcsöt vagy légzési reflexet válthat ki, így még a jó úszók is pillanatok alatt bajba kerülhetnek.

Ha úgy látjuk, hogy valaki meggondolatlanul készül bemenni a vízbe, figyelmeztessük a veszélyekre. Lehet, hogy egyetlen mondattal életet mentünk. (...) Ha megtörténik a baj, azonnal hívjunk segítséget a 112-es segélyhívón! Ilyenkor minden másodperc számít

– áll a BRFK Facebook-bejegyzésében.

Nyitókép: BRFK Facebook-oldala

Összesen 6 komment

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Berendel
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2026. június 27. 20:55 Szerkesztve
"nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban ne menjenek a vízbe!" Mi lehet a titka az osztrák rendszernek? Náluk minden kis faluban van fürdőhely, többnyire szabadvizű. Ha van egy tó valahol, az első, hogy kiteszik a fürdőhely táblát. Nálunk meg körbeverik fürödni tilos táblával és csak a horgászokat szabadítják rá.
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survivor
2026. június 27. 20:51
A Dunaba / Tiszaba ne menj !
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westend
2026. június 27. 19:42
a hőségben? Nem a vízben?
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nemkifejezettenszeretemazsidokat
2026. június 27. 19:41
GÁZKAMRAZSIDÓK?
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