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new york annalena baerbock ensz németország donald trump

New Yorkba is követte a balszerencse Annalena Baerbockot, besokalltak tőle az amerikaiak

2026. augusztus 21. 12:15

Sokáig huzigálta Trump bajszát.

2026. augusztus 21. 12:15
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Élesen beszólt az Egyesült Államok egyik ENSZ-nagykövete az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Annalena Baerbock korábbi német külügyminiszternek, aki idén az ENSZ Közgyűlésének elnöke – értesült a Die Welt.

Az ENSZ-ben Jennifer Locetta különleges politikai ügyekért felelős amerikai nagykövet a BT munkájáról és António Guterres ENSZ-főtitkár utódlásáról szóló ülésen szólalt fel, s úgy fogalmazott:

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az USA-nak „jelentős kifogásai vannak a túlkapások és felelőtlen cselekedetek” kapcsán, melyeket Baerbock elkövet, nem tűrheti a német politikus „álszentségét”.

Megállapította azt is, hogy Baerbock „folytatja azt a trendet, mely szerint az ENSZ vezetői inkább tekintik magukat diplomáciai szupersztároknak, mint közigazgatási vezetőknek”.

A lap szerint az amerikai kirohanás közvetlen oka, hogy Baerbock túlterjeszkedett hatáskörén a főtitkárválasztás kapcsán: miközben az ENSZ főtitkárának személyére a Biztonsági Tanács joga javaslatot terjeszteni a Közgyűlés elé,

a német politikus még ezt megelőzve vitát szervezett a jelöltek között a Közgyűlésben, s levélben kérte a Biztonsági Tanácsot, hogy csak olyan jelöltekben gondolkozzon, akik részt vettek ezen a vitán.

A Welt azonban úgy látja, hogy az amerikai diplomata szokatlanul éles szavai mögött a Baerbockkal szemben felgyülemlett indulat is megmutatkozik. A német politikus már hivatali idejének elejétől kezdve gyakran ütközik Donald Trump amerikai elnökkel. Tavaly szeptemberben Trump az ENSZ Közgyűlése előtt elmondott beszédében – annak tudatában, hogy a korábbi német zöld külügyminiszter vezeti az ülést – kifejezetten neki üzenve elmondta, hogy a zöld energetikai fordulat megbukott, az azt végrehajtó országok a „pokolba tartanak”.

Baerbock erre akkor nem reagált, de számos ponton visszaszúrt az amerikai elnöknek. Idén júniusban például a New York-i Német Futball Házában, Thomas Müller kitüntetésekor úgy fogalmazott:

„Ha a világon is inkább úgy mennének a dolgok, mint a futballpályán, ahol világos, hogy a legnagyobb szupersztárnak is tartania kell magát a szabályokhoz, akkor egy kicsit békésebb lenne a világunk.”

Emellett komoly kritikával illette Trump Béketanácsát is: szerinte ez nem csupán nem oldja meg a Biztonsági Tanács alapvető problémáját, a sok vétót – hanem a Béketanácsban „egyetlen személynél van a vétó egyes-egyedül”, ami „meghívó vissza egy olyan korba, ahol ismét az erősebb joga érvényesül, nem a jog ereje”.

Emlékezetes: a most súlyos amerikai kritikák közepette leadott pozíciót Baerbock szintén kritikák mellett kapta meg.

Amikor ugyanis Donald Trump megválasztásával szinte egyszerre szétesett Németországban Olaf Scholz kormánya, Baerbock a Németországnak kinéző ENSZ-vezetői pozícióról kitúrta az oda szánt profi német diplomatát, Helga Schmidet, és magának intézte el azt. Németország diplomáciai befolyása azóta is folyamatosan gyengült a világban – júniusban például csúnyán leszavazták pályázatukat a Biztonsági Tanács tagságára, hiába reménykedett nagyon a német diplomácia a sikerben.

Nyitókép: Pixabay

 

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Összesen 2 komment

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pesti051
2026. augusztus 21. 12:29
Baerbock, Ursula, Kaja Kallas... Az emancipáció sebessége túl gyors volt, megjelent a selejt bosszúja...
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Leskelődő
2026. augusztus 21. 12:27
Szerencsétlen Baerbock azt hiszi, a befőtt teszi el a nagymamát.
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