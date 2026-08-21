New Yorkba is követte a balszerencse Annalena Baerbockot, besokalltak tőle az amerikaiak

Élesen beszólt az Egyesült Államok egyik ENSZ-nagykövete az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Annalena Baerbock korábbi német külügyminiszternek, aki idén az ENSZ Közgyűlésének elnöke – értesült a Die Welt.

Az ENSZ-ben Jennifer Locetta különleges politikai ügyekért felelős amerikai nagykövet a BT munkájáról és António Guterres ENSZ-főtitkár utódlásáról szóló ülésen szólalt fel, s úgy fogalmazott: