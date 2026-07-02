Két postás is meghalt a rendkívüli kánikulában munkavégzés közben

Két postai kézbesítő is elhunyt a múlt heti brutális, 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben – írja a Blikk. A Magyar Posta a bulvárlapnak hivatalosan is elismerte, hogy az elmúlt napokban két munkatársukat is elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig egyelőre nem nyilatkozhatnak. A lap elért egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kézbesítőt, aki elmondta, náluk a helyi vezetés igyekezett figyelni a dolgozókra.

„Nálunk a munkáltatói jogkörrel gyakorló főnökünk és a helyi postavezetőnk is tájékoztatott minket a melegre való tekintettel” – fogalmazott a lap forrása, aki elmesélte, számukra felajánlották az úgynevezett osztott munkavégzést is, amiről írásbeli nyilatkozatot kellett tenniük.