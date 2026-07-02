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Két postás is meghalt a rendkívüli kánikulában munkavégzés közben

2026. július 02. 13:31

A kézbesítők a túlzott fizikai terhelésre és gyorsan melegedő védőitalokra panaszkodtak.

2026. július 02. 13:31
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Két postai kézbesítő is elhunyt a múlt heti brutális, 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben – írja a Blikk. A Magyar Posta a bulvárlapnak hivatalosan is elismerte, hogy az elmúlt napokban két munkatársukat is elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig egyelőre nem nyilatkozhatnak. A lap elért egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kézbesítőt, aki elmondta, náluk a helyi vezetés igyekezett figyelni a dolgozókra.

„Nálunk a munkáltatói jogkörrel gyakorló főnökünk és a helyi postavezetőnk is tájékoztatott minket a melegre való tekintettel” – fogalmazott a lap forrása, aki elmesélte, számukra felajánlották az úgynevezett osztott munkavégzést is, amiről írásbeli nyilatkozatot kellett tenniük.

„Nálunk biztosítják a hűtött védőitalt is, ahogy eddig is minden évben, de az a táskában pillanatok alatt felmelegszik, amiről nyilván nem a munkáltatónk tehet. Legtöbbet egyébként a lakosok tudnak tenni értünk, amikor megkínálnak minket hűtött folyadékkal, vagy behívnak kicsit hűsölni. Nálam ez szerencsére többnyire meg szokott történni” – folytatta.

A hőségriadó idején mindenkinek egységesen csak a halaszthatatlan küldeményeket kellett kézbesíteni, vagy a kézbesítést megkísérelni, továbbá 11 órára mindenkinek vissza kellett érnie a Postára. A Magyar Posta elárulta, hogy a brutális hőségben a kézbesítők számára hűtött ivóvizet, rugalmas munkakezdési lehetőséget, nyári munkaruhát és szükség szerint SPF 50-es fényvédő krémet biztosítanak, emellett gyakoribb és hosszabb pihenőidőket iktattak be, és folyamatosan tájékoztatják a kollégákat a klimatizált pihenőhelyekről.

Az extrém hőségre való tekintettel a Magyar Posta az ügyfelek és a dolgozók védelmében úgy döntött, hogy a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező hivatalait június 29-én, 30-án és július 1-jén délutánra bezárja, így ezeken a helyeken 12:00 óra után szünetelt az ügyfélfogadás.

A vállalat arra kérte a lakosságot, hogy a postai ügyeiket a délelőtti órákra időzítsék, vagy keressék a klimatizált egységeket. A vezetőség elismerte, hogy a szabadban dolgozó kézbesítők védelmében hozott átmeneti munkafolyamat-módosítások miatt a levelek és a csomagok átfutási ideje megemelkedhetett, amiért az ügyfelek megértését kérték.

Utoljára két éve történt hasonló, akkor hőgutát kapott egy postás a Bács-Kiskun vármegyei Kelebián. A középkorú férfi nem bírta a tikkasztó kánikulát, rosszul lett, majd eszméletlenül esett össze az utcán. Mivel hosszú ideig feküdt a tűző napon, a kórházba szállítás után pár nappal elhunyt. 

Frissítés:

Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért Kapitány István gazdasági és energetikai minisztertől a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendeléssel értesült az esetről.

Kapitány István fölvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalóik védelmében, biztosítottak számukra védő- és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget

 – mondta a miniszterelnök.

Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála "nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel".

Egy kedden megjelent sajtóértesülés alapján két postai kézbesítő meghalt munkavégzés közben a hőségriadó idején. A Blikk híre szerint az értesülést a Magyar Posta a lapnak megerősítette, de részletes tájékoztatást a vizsgálat lezárásáig nem adnak.

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

 

Összesen 16 komment

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Sorrend:
doors1960
2026. július 02. 16:34
Kár hogy nem az ilyen elmebetegek kapnak hőgutát, két postás hőgutát kapott ez miért orbán örökség te hülye!🤑
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0
1
Eldorado
2026. július 02. 16:24
Tiszás inkompetencia. Ivóvíz hiány, postás halálok. Magyarék 50+ nap alatt sem tudtak fölkészülni a kánikulára, pedig tudvalévő volt hogy jön. A tiszás tetveknek legfontosabb volt a politikai aktivitás, példák: Zelenszkij leszopása bő nyállal, megszavazán a 90 Mrd eurot. Orbán Anita "külügyminiszter" hatalmas buktája, amikor bekérette az orosz nagykövetet. Vagy a Sulyok Tamás köztársasági elnök elleni tiszás politikai "eretnek-üldözés".
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2
1
fullfater
2026. július 02. 15:34
Itt érhető tetten az Orbán rezsim öröksége
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2
9
fullfater
2026. július 02. 15:19
Peter Matyar akcióban.
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2
1
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