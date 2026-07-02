Két postás is meghalt a rendkívüli kánikulában munkavégzés közben

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Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
A kézbesítők a túlzott fizikai terhelésre és gyorsan melegedő védőitalokra panaszkodtak.
Két postai kézbesítő is elhunyt a múlt heti brutális, 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben – írja a Blikk. A Magyar Posta a bulvárlapnak hivatalosan is elismerte, hogy az elmúlt napokban két munkatársukat is elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig egyelőre nem nyilatkozhatnak. A lap elért egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kézbesítőt, aki elmondta, náluk a helyi vezetés igyekezett figyelni a dolgozókra.
„Nálunk a munkáltatói jogkörrel gyakorló főnökünk és a helyi postavezetőnk is tájékoztatott minket a melegre való tekintettel” – fogalmazott a lap forrása, aki elmesélte, számukra felajánlották az úgynevezett osztott munkavégzést is, amiről írásbeli nyilatkozatot kellett tenniük.
„Nálunk biztosítják a hűtött védőitalt is, ahogy eddig is minden évben, de az a táskában pillanatok alatt felmelegszik, amiről nyilván nem a munkáltatónk tehet. Legtöbbet egyébként a lakosok tudnak tenni értünk, amikor megkínálnak minket hűtött folyadékkal, vagy behívnak kicsit hűsölni. Nálam ez szerencsére többnyire meg szokott történni” – folytatta.
A hőségriadó idején mindenkinek egységesen csak a halaszthatatlan küldeményeket kellett kézbesíteni, vagy a kézbesítést megkísérelni, továbbá 11 órára mindenkinek vissza kellett érnie a Postára. A Magyar Posta elárulta, hogy a brutális hőségben a kézbesítők számára hűtött ivóvizet, rugalmas munkakezdési lehetőséget, nyári munkaruhát és szükség szerint SPF 50-es fényvédő krémet biztosítanak, emellett gyakoribb és hosszabb pihenőidőket iktattak be, és folyamatosan tájékoztatják a kollégákat a klimatizált pihenőhelyekről.
Az extrém hőségre való tekintettel a Magyar Posta az ügyfelek és a dolgozók védelmében úgy döntött, hogy a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező hivatalait június 29-én, 30-án és július 1-jén délutánra bezárja, így ezeken a helyeken 12:00 óra után szünetelt az ügyfélfogadás.
A vállalat arra kérte a lakosságot, hogy a postai ügyeiket a délelőtti órákra időzítsék, vagy keressék a klimatizált egységeket. A vezetőség elismerte, hogy a szabadban dolgozó kézbesítők védelmében hozott átmeneti munkafolyamat-módosítások miatt a levelek és a csomagok átfutási ideje megemelkedhetett, amiért az ügyfelek megértését kérték.
Utoljára két éve történt hasonló, akkor hőgutát kapott egy postás a Bács-Kiskun vármegyei Kelebián. A középkorú férfi nem bírta a tikkasztó kánikulát, rosszul lett, majd eszméletlenül esett össze az utcán. Mivel hosszú ideig feküdt a tűző napon, a kórházba szállítás után pár nappal elhunyt.
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Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért Kapitány István gazdasági és energetikai minisztertől a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendeléssel értesült az esetről.
Kapitány István fölvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalóik védelmében, biztosítottak számukra védő- és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget
– mondta a miniszterelnök.
Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála "nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel".
Egy kedden megjelent sajtóértesülés alapján két postai kézbesítő meghalt munkavégzés közben a hőségriadó idején. A Blikk híre szerint az értesülést a Magyar Posta a lapnak megerősítette, de részletes tájékoztatást a vizsgálat lezárásáig nem adnak.
A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán