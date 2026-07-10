Mi lesz a hőhullám ára? Országszerte gondot okozott az idei első kánikula az elektromos infrastruktúrában és a vízhálózatban

Más világ jöhet, aminek súlyos ára lehet

Ez elsőre furcsán hangozhat, de a 2010 és 2026 közötti Orbán-kormányok érdemei és hiányosságai egyszerre alakították ki azt a helyzetet, hogy az elmúlt években több településen is vízhiány lépett fel nyáron. Miközben a legutóbbi nagy közműfejlesztés a hetvenes években zajlott le, az átlagos életszínvonal és azzal együtt a fogyasztás nagyot nőtt az előző másfél évtizedben. Az agglomerációs népességnövekedést több tényező is fokozza, mint például a térség társadalmi átalakulása, amelynek során a városközpontból az agglomerációba költöznek, amihez a kormány állami támogatású lakáshitelei is hozzájárulnak. Az egyedülálló rezsi-árpolitika is ennek a környezetnek a jellemzője: a vízdíjakat 2012-ben rögzítették, ami jelentősen befolyásolja a fogyasztói viselkedést – mutatott rá elemzésében Gönczi. Posztjában Bardóczi Sándor viszont az alacsony vízdíjakat már nemcsak a fogyasztói viselkedéssel, hanem a közműhálózat állapotával is összekötötte. Szerinte ugyanis

a rezsicsökkentés miatt nem jut forrás a hálózat karbantartására.

A Telex is ebbe az irányba hangolja a közvéleményt. Egy napokban megjelent cikkében a kormánypárti portál úgy fogalmazott, az ivóvízhálózat rendkívül elöregedett, a víz 22-25 százaléka egyszerűen elfolyik, de vannak olyan helyek, ahol a veszteség jóval nagyobb. A hálózat felújításához, kijavításához pénzre lenne szükség. Csak Budapesten 120 milliárd forint kellene ahhoz, hogy a legégetőbb problémákat, amelyek a rendszer elöregedéséből adódnak, kezelni lehessen. Az Orbán-kormányok azonban 2012-ben befagyasztották a lakossági vízdíjat, a kieső összeget pedig nem pótolták, sőt később kétféle különadóval sújtották a szolgáltatókat. Így nemhogy fejlesztésre, de a hálózat működésének szinten tartására sem maradt pénzük.

Magyar Péter nemrég bejelentette: átfogó programot indítanak a vízközműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt „az elfogadhatatlan állapotot”, amelyben minden negyedik-ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez.

Arról egyelőre nem szólnak a hírek, hogy emelkedik-e a lakossági vízdíj, a cégeknek azonban máris többet kell fizetniük a vízért. Nekik Gajdos László élő környezetért felelős miniszter rendelete alapján július 1-jétől 26 forinttal emelkedett a víz köbméterenkénti díja.

Bár a kormány egyelőre nem jelentett be általánosan érvényes áremelést sem a villany, sem a víz esetében, üzenetértékű, hogy a kormánytagok a polgárokat szólították fel fogyasztásuk korlátozására. Kapitány István kérése internetes mémmé vált, de az is az emlékezetes pillanatok közé tartozik, amikor Gajdos László a Telexnek elmagyarázta, tudják, hogy sokan a kérésük és a tiltásuk ellenére locsoltak vezetékes vízzel, mivel az elfogyasztott mennyiség nem jelent meg a szennyvízhálózatban.

Schiffer András szerint a kormány lakossági felhívása „zöldszégyenítés” / Fotó: Földházi Árpád

A fenntartható mértékű fogyasztás mindenki által méltányolható cél, ám van az éremnek egy másik oldala is.

A kormány ezzel kapcsolatos kommunikációjára Schiffer András az Öt YouTube-csatornáján érzékletes kifejezést használt: „zöldszégyenítés”. Az egykori zöldpolitikus úgy fogalmazott: „a zöldszégyenítés évtizedek óta kedvelt eszköze a rendszernek, mármint a globális kapitalizmusnak. Hogy véletlenül se Kapitány István korábbi munkahelyét, a Shellt kérdezzük fel, hogy hogy áll a természeti erőforrások kímélő használatával. Itt belföldön se a Tisza-kormányt kérdezzük fel, hogy hogyan fogja mondjuk az akkumulátorgyárakat visszaszorítani, kiszorítani ebből az országból. És még véletlenül se Bóna Szabolcsot és Raskó Györgyöt (…) kérdezzük meg, hogy mondjuk a nagybirtokrendszer és a vízvisszatartás hogyan viszonyul egymáshoz, és egyáltalán a vízkincs védelme és a nagybirtokrendszernek a csúcsra járatása hogyan állnak egymással harmóniában”. Schiffer András szerint a zöldszégyenítés a rendszernek egy szándékos terelési, elcsatornázási hadművelete. „Gondold el azt, hogy terajtad múlik a bolygó pusztulása, miközben azok, akik tényleg pusztulásba hajtják a bolygót, röhögnek a markukba, és éppen egy újabb marketingkampányon törik a fejüket.”

Nyitókép: Egy férfi vizet tölt Szadán 2026. június 30-án. Amikor a honvédség és az önkormányzat ivóvízszállítással segíti a lakosokat

Fotó: MTI/Kovács Márton