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gomba polgármester víz

Újabb Pest megyei településen fogyott el a víz, vannak, akik már fürödni sem tudnak

2026. június 30. 14:30

Vasárnap óta súlyos problémák vannak a gombai vízhálózattal. A polgármester tájékoztatása szerint a kánikulában kétszer annyi víz fogy, mint amennyit a község kútjai képesek kitermelni.

2026. június 30. 14:30
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Ismételten bekövetkezett a vízhiány. Nem műszaki hiba következménye, hanem a szó szoros értelmében értendő vízhiány – így kezdte a Pest vármegyei Gomba polgármestere hétfői közleményét a község Facebook-oldalán, miután a helyi csoportokban akkor már több mint egy napja záporoztak a panaszok arra, hogy vagy nincs elég víznyomás, vagy még rosszabb, már egy csepp víz sem jön a csapokból. 

Lehota Vilmos posztja szerint 

jelenleg még nem tud a közszolgáltató annyi vizet kitermelni, amennyi a kánikula idején elfogyna. Óránként 45 m3 ivóvíz biztonsággal kitermelhető a két kútból, de csúcsidőszakban a duplája is elfogy, így a tartalék leürül, ami a települések egy részén a gravitációs nyomást biztosítani tudná.

Mint fogalmazott: a vízkorlátozás már régóta érvényben van a településen és ez egy harmadik kút beindításáig így is marad. Viszont a településen olyan is akad, aki észre sem veszi a vízhiányt, ennek pedig a gravitáció az oka. 

Így történhetett meg, hogy vasárnap este a völgyben valaki még vígan mosta hálózatról az udvari betonplaccot, miközben a dombon már a gyereket nem tudták lefürdetni. A kérés általános: takarékoskodni kell az ivóvízzel, hogy az alapvető ivóvízigények kielégíthetőek legyenek! 

– tette hozzá a polgármester. 

Nyitókép: Google Maps

 

Összesen 23 komment

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Sorrend:
bituman
2026. június 30. 15:57
A tiszások még a vizet is lopják !!!!
Válasz erre
3
1
bituman
2026. június 30. 15:56
Szegény Aquaman!
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2
0
Haifisch
2026. június 30. 15:55
Mocskos adolfpeter, hazaáruló kormány! Egyfolytában lopnak, az emberekkel meg nem foglalkoznak!
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2
0
bituman
2026. június 30. 15:54
Kell a forgalom a Szentkirályinak, ezért csökkentették le a vízhozamot. Ennyi.
Válasz erre
3
0
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