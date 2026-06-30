Újabb Pest megyei településen fogyott el a víz, vannak, akik már fürödni sem tudnak

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Vasárnap óta súlyos problémák vannak a gombai vízhálózattal. A polgármester tájékoztatása szerint a kánikulában kétszer annyi víz fogy, mint amennyit a község kútjai képesek kitermelni.
Ismételten bekövetkezett a vízhiány. Nem műszaki hiba következménye, hanem a szó szoros értelmében értendő vízhiány – így kezdte a Pest vármegyei Gomba polgármestere hétfői közleményét a község Facebook-oldalán, miután a helyi csoportokban akkor már több mint egy napja záporoztak a panaszok arra, hogy vagy nincs elég víznyomás, vagy még rosszabb, már egy csepp víz sem jön a csapokból.
Lehota Vilmos posztja szerint
jelenleg még nem tud a közszolgáltató annyi vizet kitermelni, amennyi a kánikula idején elfogyna. Óránként 45 m3 ivóvíz biztonsággal kitermelhető a két kútból, de csúcsidőszakban a duplája is elfogy, így a tartalék leürül, ami a települések egy részén a gravitációs nyomást biztosítani tudná.
Mint fogalmazott: a vízkorlátozás már régóta érvényben van a településen és ez egy harmadik kút beindításáig így is marad. Viszont a településen olyan is akad, aki észre sem veszi a vízhiányt, ennek pedig a gravitáció az oka.
Így történhetett meg, hogy vasárnap este a völgyben valaki még vígan mosta hálózatról az udvari betonplaccot, miközben a dombon már a gyereket nem tudták lefürdetni. A kérés általános: takarékoskodni kell az ivóvízzel, hogy az alapvető ivóvízigények kielégíthetőek legyenek!
– tette hozzá a polgármester.
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