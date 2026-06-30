Újabb Pest megyei településen fogyott el a víz, vannak, akik már fürödni sem tudnak

Ismételten bekövetkezett a vízhiány. Nem műszaki hiba következménye, hanem a szó szoros értelmében értendő vízhiány – így kezdte a Pest vármegyei Gomba polgármestere hétfői közleményét a község Facebook-oldalán, miután a helyi csoportokban akkor már több mint egy napja záporoztak a panaszok arra, hogy vagy nincs elég víznyomás, vagy még rosszabb, már egy csepp víz sem jön a csapokból.

Lehota Vilmos posztja szerint