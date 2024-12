Elkaphatták a férfit, aki a nyílt utcán agyonlőtte a biztosító cég vezérigazgatóját

Nyitókép: New York Police Department (NYPD) via X (formerly Twitter)



Múlt héten egy sokkoló gyilkosság rázta meg Amerikát: New Yorkban a nyílt utcán lőtték le Brian Thompsont, a UnitedHealthcare amerikai egészségügyi biztosító cég vezérigazgatóját. A hat napon át tartó hajtóvadászat után az amerikai média beszámolói szerint elkapták a gyilkosság gyanúsítottját.

A New York Post arról számolt be, hogy hétfő reggel Altoona városában, Pennsylvania államban egy McDonald's étteremben letartóztattak egy 26 esztendős férfit, aki egy hamis személyit mutatott be a rendőrségnek. A férfit bevitték, de egyelőre nem emeltek vádat ellene.

A New York Times a rendőrségre hivatkozta közölte: a gyanúsítottat Luigi Mangione-nak hívják és Maryland államból származik.

Mangione a rendőrségi források szerint kapitalizmus-ellenes ügyeket támogatott, valamint megvetette az amerikai egészségügyi rendszert. A Post információi szerint Mangione a baltimore-i Gilman School nevű fiúiskolába járt, ahol a tandíj közel 40 ezer dollár (15 millió forint) évente.

New York város rendőrsége bejelentette, hogy sajtótájékoztatót fog tartani az üggyel kapcsolatban.

Brian Thompson gyilkossága megosztotta az amerikai nyilvánosságot, miután több baloldali aktivista jogosnak nyilvánította a merényletet. Az Egyesült Államokban ugyanis közutálatnak örvendenek az egészségügyi biztosítók.