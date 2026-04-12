Már kora reggel olyan részeg volt a Tisza Párt szavazatszámlálója, hogy haza kellett küldeni

Nem múlt el a választás napja botrány nélkül, a Tisza Párt egyik szavazatszámlálója Cegléden mutatta meg pártja igazi arcát. A Cegléd 007-es szavazókörben a szavazatszámláló bizottság (SZSZB) egy tagját a Blikk tudósítása szerint felmentették tisztségéből és hazaküldték. Ennek oka nem volt más, mint hogy

annyira részeg volt, hogy nem tudta elvégezni a munkáját.

Diósgyőri Gitta címzetes főjegyzőt a bulvárlapnak megerősítette az információt és azt mondta, az incidens ráadásul a kora reggeli órákban történt. „Az úriember reggel, amint megérkezett, több alkalommal is szeszes italt fogyasztott a szavazókör területén. A szavazatszámláló bizottság és az elnök felkérte, hogy tartózkodjon ettől, de ő ennek ellenére folytatta az ivást” – árulta el Diósgyőri Gitta, majd hozzátette: a bizottság – még reggel 7 óra előtt – hozott egy határozatot arról, hogy munkavégzésre alkalmatlan állapota miatt a tiszás férfit felmentik a munkavégzés alól.