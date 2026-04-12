Tudnivalók egy helyen: gyorstalpaló a parlamenti választásról a szavazóknak

ÉLŐ HÍRFOLYAM: választás 2026 a Mandineren!
Választás percről percre: ne maradjon le semmiről! Cikkünk folyamatosan frissül a legfrissebb fejleményekkel, elemzésekkel és hivatalos adatokkal.
Ma zajlik a rendszerváltás utáni tizedik országgyűlési választás. Ezeket érdemes tudni róla.
A 3154 településen és 23 budapesti kerületben kialakított
10 047 szavazókör reggel 6 órakor nyit, és este 7 óráig várják az urnákhoz a választásra jogosult 7,5 millió választópolgárt.
A 149 külképviseleten 90 730 választópolgár adhatja le voksát, 497 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó pedig levélben szavazhat. Az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik a www.valasztas.hu oldalon, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók.
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (ebből 106 van) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják.
Tizenkét nemzetiség több mint 73 ezer választója azonban – akik kérték, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson – nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat. A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése a határidőig nem állított listát.
Azok a jelöltek indulhattak az egyéni választókerületben, akik összegyűjtöttek 500 érvényes ajánlást. A 106 egyéni választókerületben 639 egyéni jelölt indul, közülük 31 független. A választáson nincs érvényességi küszöb:
az a jelölt nyeri a mandátumot, aki a legtöbb szavazatot kapta (relatív többség), függetlenül attól, hányan mentek el voksolni.
Az országos listákról 93 mandátumot osztanak szét, a listákra adott szavazatok és a töredékszavazatok arányában. Országos listát az a párt állíthatott, amely legalább 14 megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben állított jelöltet; két párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján közös pártlistát állíthatott.
Az országos pártlistás szavazólapon öt pártlista szerepel.
Az áprilisi országgyűlési választáson a külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország 149 külképviseletén (nagykövetségén és főkonzulátusán) akkor szavazhatnak, ha jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe; ezt 90 730-an tették meg. Négy évvel ezelőtt 65 ezer választó szerepelt az országgyűlési választáson a külképviseleti névjegyzékben. (Teheránban és Erbilben biztonsági okokból nem lehet megtartani a külképviseleti szavazást)
Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén (vagy budapesti kerületben) élni akar a választójogával, átjelentkezéssel szavazhat, ezt több mint 224 ezren jelezték előre.
Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz.
Négy évvel ezelőtt 158 ezren jelezték, hogy nem a lakóhelyükön kívánnak voksolni.
Ezt is ajánljuk a témában
Választás percről percre: ne maradjon le semmiről! Cikkünk folyamatosan frissül a legfrissebb fejleményekkel, elemzésekkel és hivatalos adatokkal.
Az április 12-i választáson az országos pártlistára levélben szavazhat az a 497 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki kérte felvételét a névjegyzékbe. Közülük több mint 250 ezren már leadták szavazatukat: azt vagy postán juttatták vissza a Nemzeti Választási Irodához, vagy a külképviseleteken adták le.
Listát állított az országgyűlési választásra (a szerb kivételével) 12 országos nemzetiségi önkormányzat is, ez azt jelenti, hogy a szerb kivételével minden nemzetiségnek lehet szószólója az új Országgyűlésben.
Ha egy nemzetiség megszerzi az országos listás mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszám negyedét, szavazati joggal is rendelkező képviselőt küldhet az Országgyűlésbe.
2022-ben 23 085 szavazatra volt szükség a kedvezményes mandátumhoz, a német nemzetiség listájára ennél több szavazat érkezett, így képviselőt küldhetett az Országgyűlésbe.
A választás egyéni választókerületi eredményét a külképviseleteken, valamint a levélben leadott szavazatok hazaszállítása és megszámlálása után, április 18-án állapítják meg az egyéni választókerületi választási bizottságok, az országos listás eredményt pedig legkésőbb május 4-én a Nemzeti Választási Bizottság.
