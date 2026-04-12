Tudnivalók egy helyen: gyorstalpaló a parlamenti választásról a szavazóknak

Tizenkét nemzetiség több mint 73 ezer választója azonban – akik kérték, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson – nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat. A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése a határidőig nem állított listát.

Azok a jelöltek indulhattak az egyéni választókerületben, akik összegyűjtöttek 500 érvényes ajánlást. A 106 egyéni választókerületben 639 egyéni jelölt indul, közülük 31 független. A választáson nincs érvényességi küszöb:

az a jelölt nyeri a mandátumot, aki a legtöbb szavazatot kapta (relatív többség), függetlenül attól, hányan mentek el voksolni.

Az országos listákról 93 mandátumot osztanak szét, a listákra adott szavazatok és a töredékszavazatok arányában. Országos listát az a párt állíthatott, amely legalább 14 megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben állított jelöltet; két párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján közös pártlistát állíthatott.