Nem sok jót jelent: felkerült a Pentagon rettegett listájára a BYD

A BYD elismerte, igazak a pletykák
Hosszabb távon sok kérdés merülhet fel a motorformulával kapcsolatban.
A listára való felkerülés nem von maga után azonnali szankciókat, de az ott szereplő vállalatok nem szerződhetnek az amerikai hadsereggel.
Az amerikai védelmi minisztérium föltette a kínai hadsereggel együttműködő „kínai katonai vállalatok” listájára az e-kereskedelmi óriás Alibabát, az egyik legnagyobb technológiai vállalatot, a Baidut, a magyarországi gyáregységgel is rendelkező BYD elektromos jármű- és akkumulátorgyártót, illetve az ugyancsak elektromos járműgyártó NIO Corporation céget.
Ezzel a Pentagon feketelistájára idén eddig 15 kínai vállalat került föl.
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Hosszabb távon sok kérdés merülhet fel a motorformulával kapcsolatban.
A Pentagon 2021 óta teszi közzé a „kínai katonai vállalatok” listáját. A listára való felkerülés nem von maga után azonnali szankciókat, de az ott szereplő vállalatok nem szerződhetnek az amerikai hadsereggel, és azt jelzi a befektetőknek, hogy ezek a vállalatok kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek a későbbiekben.
A listán jelenleg több mint 100 kínai vállalat szerepel, köztük légitársaságok, elektronikai berendezések gyártói, valamint építőipari, logisztikai és kommunikációs szolgáltatók.
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Hamarosan megkezdődhet a sorozatgyártás az ország egyik legfontosabb üzemében.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Stanislav Kogiku/APA-PictureDesk via AFP