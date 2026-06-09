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lista Pentagon BYD

Nem sok jót jelent: felkerült a Pentagon rettegett listájára a BYD

2026. június 09. 08:31

A listára való felkerülés nem von maga után azonnali szankciókat, de az ott szereplő vállalatok nem szerződhetnek az amerikai hadsereggel.

2026. június 09. 08:31
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Az amerikai védelmi minisztérium föltette a kínai hadsereggel együttműködő „kínai katonai vállalatok” listájára az e-kereskedelmi óriás Alibabát, az egyik legnagyobb technológiai vállalatot, a Baidut, a magyarországi gyáregységgel is rendelkező BYD elektromos jármű- és akkumulátorgyártót, illetve az ugyancsak elektromos járműgyártó NIO Corporation céget.

Ezzel a Pentagon feketelistájára idén eddig 15 kínai vállalat került föl.

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A Pentagon 2021 óta teszi közzé a „kínai katonai vállalatok” listáját. A listára való felkerülés nem von maga után azonnali szankciókat, de az ott szereplő vállalatok nem szerződhetnek az amerikai hadsereggel, és azt jelzi a befektetőknek, hogy ezek a vállalatok kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek a későbbiekben.

A listán jelenleg több mint 100 kínai vállalat szerepel, köztük légitársaságok, elektronikai berendezések gyártói, valamint építőipari, logisztikai és kommunikációs szolgáltatók.

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(Mandiner/MTI)

Fotó: Stanislav Kogiku/APA-PictureDesk via AFP

Összesen 3 komment

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logoff-mihaly
2026. június 09. 10:19
Éljen a piac szabadsága!
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0
0
ördöngös pepecselés
2026. június 09. 09:11
ez azt jelenti, hogy ha BYD-d van akkor az amerikai hadsereg nem kobozza el államérdekre hivatkozva akkor se ha elfogyott a tankja az oroszok elleni háborúban?
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Majdmegmondom
2026. június 09. 08:41
Ez ugyanolyan ovis módszer, mint a szankciózás...
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