Nem sok jót jelent: felkerült a Pentagon rettegett listájára a BYD

A Pentagon 2021 óta teszi közzé a „kínai katonai vállalatok” listáját. A listára való felkerülés nem von maga után azonnali szankciókat, de az ott szereplő vállalatok nem szerződhetnek az amerikai hadsereggel, és azt jelzi a befektetőknek, hogy ezek a vállalatok kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek a későbbiekben.