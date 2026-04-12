04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Tisza Párt országgyűlési választás 2026 választási csalás

Pócs Jánoshoz érkezett a bejelentés: vérlázító tiszás csalás miatt kellett intézkedni

2026. április 12. 17:47

A Tisza Párt által delegált megfigyelők nem tették lehetővé a szabályszerű szavazást.

2026. április 12. 17:47
null

Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy bejelentés érkezett hozzá: a térség több szavazóhelyiségében nem biztosították minden esetben a törvényes voksolás feltételeit roma származású választópolgárok számára – írja a Magyar Nemzet. Elmondása szerint egy választópolgártól kapott telefonos értesítést arról, hogy a helyszíneken jelen lévő, a Tisza Párt által delegált megfigyelők egyes esetekben nem tették lehetővé a szabályszerű szavazást. A politikus úgy fogalmazott, hogy azokban a körzetekben, ahol a roma választók nemzetiségi önkormányzati regisztrációval rendelkeznek, nem kapták meg a képviselőjelöltek névsorát, így nem tudtak érvényesen voksolni.

A képviselő az ügy kapcsán élesen bírálta az ellenzéki pártot, és kijelentette: 

„Figyelem! A TISZA Párt előre szólt a csalásról, és ezt most, vasárnap, alkalmazzák is!”

Pócs János arra kérte az érintetteket, hogy amennyiben hasonló helyzettel találkoznak, térjenek vissza a szavazókörbe, és jelezzék a problémát a szavazatszámláló bizottság tagjainak. Hangsúlyozta, hogy szükség esetén érdemes segítséget kérni a delegáltaktól is, majd üzenetét határozott felhívással zárta: „Senki ne hagyja annyiban a visszaéléseket!”

Ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a demokrácia-központnak a következő két elérhetőség egyikén: [email protected] email címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.

Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
franciscofranco
2026. április 12. 18:18
kiss.istvan770franciscofranco 2026. április 12. 17:59 • Szerkesztve Nem tudsz olvasni? "a Tisza Párt által delegált megfigyelők egyes esetekben nem tették lehetővé a szabályszerű szavazást. A politikus úgy fogalmazott, hogy azokban a körzetekben, ahol a roma választók nemzetiségi önkormányzati regisztrációval rendelkeznek, nem kapták meg a képviselőjelöltek névsorát, így nem tudtak érvényesen voksolni." Fideszes delegált nem volt ott?
franciscofranco
2026. április 12. 18:17
5m007h 0p3ra70r 2026. április 12. 18:14 » franciscofranco 2026. április 12. 17:52 Konkrétan?« Konkrétan nem tudsz olvasni? Elolvastam. Konkrétan mit akadályoztak meg a TISZA emberei?
5m007h 0p3ra70r
2026. április 12. 18:14
» franciscofranco 2026. április 12. 17:52 Konkrétan?« Konkrétan nem tudsz olvasni?
csulak
2026. április 12. 18:06
buntetni, buntetni a csalasokat
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!