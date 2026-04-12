Íme a 17 órás részvételi adatok, soha ennyien nem szavaztak még Magyarországon
2026. április 12. 17:33
17 óráig a választásra jogosultak 74,23 százaléka járult az urnákhoz.
Továbbra is rekordszinten áll a szavazók mennyisége, 17 óráig ugyanis a választásra jogosult állampolgárok 74,23 százaléka szavazott már. Ez csaknem 5,6 millió választópolgárt jelent
Ez a szám továbbra is felülmúlja tehát a rendszerváltás óta az összes részvételi eredményt, sőt, soha ennyien nem mentek el még szavazni Magyarországon, mint most 17 óráig. Hogy pontosan kinek kedvez a magas részvétel, egyelőre nem tudni, de elemzők úgy látják, hogy inkább a kormánypártok tudtak jobban mozgósítani az utolsó napokban.