Frissültek az eredmények: vezet listán a Tisza Párt

Frissültek számok a Nemzeti Választási Iroda honlapján, ezek alapján 31,03 százalékos feldolgozottságnál vezet a Tisza az országos listán, második a Fidesz, míg a harmadik, ám még bejutó helyen a Mi Hazánk áll.

A részeredmény szerint a Tisza 51,98 százalékon áll, a Fidesz 39,38 százalékon, míg a Mi Hazánk 6,07 százalékon. A Demokratikus Koalíció jócskán lemaradva, 1,17 százalékon áll.