Világszerte Orbán Viktor mellett állnak ki, vezetők sora üzent a magyaroknak a választás előtt

A térségből Robert Fico is határozottan kiállt mellette: „Soha nem találkoztam még a függetlenség és a nemzeti érdekek olyan harcosával, mint Orbán Viktor”, és azt kívánta, hogy minden politikai célja teljesüljön. Andrej Babiš a stabilitás fontosságát emelte ki:

Ezekben a nehéz időkben minden eddiginél jobban számít majd a stabilitás és tapasztalt vezetés.

Alekszandar Vucsics szintén támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt, kijelentve: „Remélem, hogy megnyeri a választásokat”, és hangsúlyozta, hogy Szerbia elégedett az együttműködéssel. Nyugat-Európából Marine Le Pen méltatta Orbán Viktor politikáját: „Nagyon bátor Orbán Viktor részéről, amit tesz!”, míg Matteo Salvini így üzent:

A ti választásotok a mi választásunk is – sok szerencsét!

Az osztrák Szabadságpárt főtitkára, Christian Hafenecker szerint Orbán Viktor „az erős nemzetek Európáját képviseli”, és kulcsfontosságú szerepet tölt be a szuverenitás védelmében. Geert Wilders szintén markáns véleményt fogalmazott meg, és arra buzdított: