04. 12.
vasárnap
magyar választás nemzetközi támogatás Orbán Viktor

Világszerte Orbán Viktor mellett állnak ki, vezetők sora üzent a magyaroknak a választás előtt

2026. április 12. 08:22

A magyar országgyűlési választás nemcsak hazai, hanem nemzetközi figyelmet is kiváltott. Orbán Viktor mellett több külföldi vezető is nyilvánosan kiállt, és támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt. Többen a stabilitást és a szuverenitás képviseletét emelték ki.

2026. április 12. 08:22
Az április 12-i választás előtt Orbán Viktor mögött látványos nemzetközi támogatás rajzolódott ki, amely Európától az Egyesült Államokig számos politikai vezetőt és szövetségest foglal magában. A megszólalásokból egyértelműen kirajzolódik, hogy a választás tétjét sokan nemcsak magyar, hanem európai és globális szinten is értelmezik.

Donald Trump amerikai elnök több alkalommal is támogatásáról biztosította Orbán Viktort. Egyik üzenetében kijelentette:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

 Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében.

Emellett hangsúlyozta:

Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amit Orbán Viktor folytatódó miniszterelnöksége fog előteremteni!

Az amerikai elnök közvetlenül a magyar választókhoz is szólt: „Menjetek el vasárnap, és szavazzatok Orbán Viktorra!”, majd levelében úgy fogalmazott: 

Ő egy igaz barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NAGY NÉPÉT.

Az amerikai alelnök, J. D. Vance szintén egyértelműen Orbán Viktor győzelmét vetítette előre. Mint mondta: „Orbán Viktor győzni fog”, és hozzátette, hogy „Sokan szeretnék, hogy ő maradjon a miniszterelnök”. Hangsúlyozta azt is: 

Ugyanazokat a nézeteket valljuk Orbán Viktorral: azt akarjuk, hogy az emberek, akik betartják a törvényeket és keményen dolgoznak, jó életet élhessenek.

A térségből Robert Fico is határozottan kiállt mellette: „Soha nem találkoztam még a függetlenség és a nemzeti érdekek olyan harcosával, mint Orbán Viktor”, és azt kívánta, hogy minden politikai célja teljesüljön. Andrej Babiš a stabilitás fontosságát emelte ki

Ezekben a nehéz időkben minden eddiginél jobban számít majd a stabilitás és tapasztalt vezetés.

Alekszandar Vucsics szintén támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt, kijelentve: „Remélem, hogy megnyeri a választásokat”, és hangsúlyozta, hogy Szerbia elégedett az együttműködéssel. Nyugat-Európából Marine Le Pen méltatta Orbán Viktor politikáját: „Nagyon bátor Orbán Viktor részéről, amit tesz!”, míg Matteo Salvini így üzent:

A ti választásotok a mi választásunk is – sok szerencsét!

Az osztrák Szabadságpárt főtitkára, Christian Hafenecker szerint Orbán Viktor „az erős nemzetek Európáját képviseli”, és kulcsfontosságú szerepet tölt be a szuverenitás védelmében. Geert Wilders szintén markáns véleményt fogalmazott meg, és arra buzdított:

Mindenki szavazzon Orbán Viktorra!

A volt cseh államfő, Václav Klaus szerint 

Orbán Viktor győzelme minden szuverén európai győzelme lesz.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor szerepe túlmutat Magyarországon

A nemzetközi megszólalások nemcsak személyes támogatásról szóltak, hanem arról is, hogy sok vezető szerint Orbán Viktor politikája Európa jövője szempontjából is meghatározó. Christian Hafenecker úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor „nemcsak a magyar érdekeket védi, hanem a demokratikus önrendelkezés elvét egész Európában”, és az április 12-i választás „irányt szab”.

Matteo Salvini szerint Magyarországnak kulcsszerepe van a patrióta erők megerősítésében, míg Marine Le Pen hangsúlyozta, hogy a béke melletti kiállás miatt Orbán Viktor az európai politikában is kivételes szereplő.

A CPAC Hungary és a budapesti patrióta nagygyűlés is azt mutatta, hogy Orbán Viktor mögött egy széles nemzetközi szövetségi rendszer áll. A rendezvényeken többek között Irakli Kobakhidze, Javier Milei, Benjamin Netanyahu, valamint Santiago Peña is támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt.

Ezt is ajánljuk a témában

A nemzetközi patrióta tábor további szereplői között volt Herbert Kickl, Santiago Abascal, André Ventura, Tom Van Grieken és Martin Helme is.

A felszólalók közül többen hangsúlyozták, hogy Orbán Viktor a stabilitás, a szuverenitás és a nemzeti érdekek képviseletének egyik legfontosabb európai alakja. A nemzetközi támogatások sora így egyértelműen azt jelzi, hogy a magyar választás kimenetelét számos külföldi politikus saját politikai közössége jövőjével is összefüggésben értelmezi.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
szuchy
2026. április 12. 09:12
A magyarverő Fico támogatásával dicsekedtek ?
darusjani
2026. április 12. 08:55
Trumppal meg kell szakítani minden kapcsolatot. Orbán kiszámíthatatlansága is elijesztett nem egy befektetőt, de egy ilyen barom aki egyik nap béketanácsot mond, másnap meg lebombázza iránt és az egész világon olajválságot okoz na egy ilyen elmebetegtől mentsen meg minket a jóisten.
Leskelődő
•••
2026. április 12. 08:51 Szerkesztve
Akkor a választással már csak a Jóistennek és nekünk, a három milliónak van dolga :)
elégia
•••
2026. április 12. 08:48 Szerkesztve
Trump gazdasági segítség felajánlása /szükség esetére/ egy Orbán Viktor vezette kormány részére erősebb, mint három IMF hitel lehetőség. Eddig nem létező nagy biztonságot jelent.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!