Világszerte Orbán Viktor mellett állnak ki, vezetők sora üzent a magyaroknak a választás előtt

A régió kulcsembere kimondta: „Orbán Viktor győzelme minden szuverén európai győzelme lesz”
Václav Klaus megosztotta a magyar választások tétjét középpontba állító gondolatait.
A magyar országgyűlési választás nemcsak hazai, hanem nemzetközi figyelmet is kiváltott. Orbán Viktor mellett több külföldi vezető is nyilvánosan kiállt, és támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt. Többen a stabilitást és a szuverenitás képviseletét emelték ki.
Az április 12-i választás előtt Orbán Viktor mögött látványos nemzetközi támogatás rajzolódott ki, amely Európától az Egyesült Államokig számos politikai vezetőt és szövetségest foglal magában. A megszólalásokból egyértelműen kirajzolódik, hogy a választás tétjét sokan nemcsak magyar, hanem európai és globális szinten is értelmezik.
Donald Trump amerikai elnök több alkalommal is támogatásáról biztosította Orbán Viktort. Egyik üzenetében kijelentette:
Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében.
Emellett hangsúlyozta:
Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amit Orbán Viktor folytatódó miniszterelnöksége fog előteremteni!
Az amerikai elnök közvetlenül a magyar választókhoz is szólt: „Menjetek el vasárnap, és szavazzatok Orbán Viktorra!”, majd levelében úgy fogalmazott:
Ő egy igaz barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NAGY NÉPÉT.
Az amerikai alelnök, J. D. Vance szintén egyértelműen Orbán Viktor győzelmét vetítette előre. Mint mondta: „Orbán Viktor győzni fog”, és hozzátette, hogy „Sokan szeretnék, hogy ő maradjon a miniszterelnök”. Hangsúlyozta azt is:
Ugyanazokat a nézeteket valljuk Orbán Viktorral: azt akarjuk, hogy az emberek, akik betartják a törvényeket és keményen dolgoznak, jó életet élhessenek.
A térségből Robert Fico is határozottan kiállt mellette: „Soha nem találkoztam még a függetlenség és a nemzeti érdekek olyan harcosával, mint Orbán Viktor”, és azt kívánta, hogy minden politikai célja teljesüljön. Andrej Babiš a stabilitás fontosságát emelte ki:
Ezekben a nehéz időkben minden eddiginél jobban számít majd a stabilitás és tapasztalt vezetés.
Alekszandar Vucsics szintén támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt, kijelentve: „Remélem, hogy megnyeri a választásokat”, és hangsúlyozta, hogy Szerbia elégedett az együttműködéssel. Nyugat-Európából Marine Le Pen méltatta Orbán Viktor politikáját: „Nagyon bátor Orbán Viktor részéről, amit tesz!”, míg Matteo Salvini így üzent:
A ti választásotok a mi választásunk is – sok szerencsét!
Az osztrák Szabadságpárt főtitkára, Christian Hafenecker szerint Orbán Viktor „az erős nemzetek Európáját képviseli”, és kulcsfontosságú szerepet tölt be a szuverenitás védelmében. Geert Wilders szintén markáns véleményt fogalmazott meg, és arra buzdított:
Mindenki szavazzon Orbán Viktorra!
A volt cseh államfő, Václav Klaus szerint
Orbán Viktor győzelme minden szuverén európai győzelme lesz.
Václav Klaus megosztotta a magyar választások tétjét középpontba állító gondolatait.
A nemzetközi megszólalások nemcsak személyes támogatásról szóltak, hanem arról is, hogy sok vezető szerint Orbán Viktor politikája Európa jövője szempontjából is meghatározó. Christian Hafenecker úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor „nemcsak a magyar érdekeket védi, hanem a demokratikus önrendelkezés elvét egész Európában”, és az április 12-i választás „irányt szab”.
Matteo Salvini szerint Magyarországnak kulcsszerepe van a patrióta erők megerősítésében, míg Marine Le Pen hangsúlyozta, hogy a béke melletti kiállás miatt Orbán Viktor az európai politikában is kivételes szereplő.
A CPAC Hungary és a budapesti patrióta nagygyűlés is azt mutatta, hogy Orbán Viktor mögött egy széles nemzetközi szövetségi rendszer áll. A rendezvényeken többek között Irakli Kobakhidze, Javier Milei, Benjamin Netanyahu, valamint Santiago Peña is támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt.
Patrióták teljes európai szövetségi rendszere tett hitet a Fidesz újraválasztása mellett Budapesten. Kohán Mátyás írása.
A nemzetközi patrióta tábor további szereplői között volt Herbert Kickl, Santiago Abascal, André Ventura, Tom Van Grieken és Martin Helme is.
A felszólalók közül többen hangsúlyozták, hogy Orbán Viktor a stabilitás, a szuverenitás és a nemzeti érdekek képviseletének egyik legfontosabb európai alakja. A nemzetközi támogatások sora így egyértelműen azt jelzi, hogy a magyar választás kimenetelét számos külföldi politikus saját politikai közössége jövőjével is összefüggésben értelmezi.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP