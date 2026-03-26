Eddig Orbán mindenkiért – most mindenki Orbánért

Irakli Kobahidze úgy fogalmazott, hogy Georgia számára Magyarország „több mint partner, olyan ország, amellyel szoros és egyre mélyebb kapcsolatunk van”, s Orbán Viktor segítsége nélkül sokkal nehezebb lett volna megvédeni a külföldi beavatkozási kísérletektől a grúz demokráciát, szuverenitást és identitást. Andrej Babiš videóüzenetében arra hívta fel a figyelmet, hogy „ahelyett hogy engedett volna a nyomásnak, Viktor a családok támogatása, Magyarország határainak védelme, a nemzeti érdekek védelme mellett döntött”, most pedig „a választóktól függ, hogy ezen a bevált úton mennek tovább, vagy a bizonytalanba lépnek”. Hangsúlyozta: nehéz időkben az emberek nem az ismeretlent keresik, hanem azokat a vezetőket, akik már demonstrálták, képesek keresztülvezetni őket a kihívásokon, ahhoz pedig nem fér kétség, hogy „Orbán Viktor jelenti ezt a biztonságot”. Hasonló húrokat pengetett Benjamin Netanjahu is: a magyar miniszterelnökről úgy fogalmazott, hogy sok globális vezetőt ismer, és „elmondhatom, ott van a legjobbak között. Orbán Viktor egyenlő a stabilitással, a biztonsággal, a bizonyossággal”. Geert Wilders szerint „Magyar­országnak Orbán kell, Európának Orbán kell, éljen soká Orbán!”.

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke

Herbert Kickl arra hívta fel a figyelmet, hogy „ezen a kontinensen Orbán Viktor Magyar­országa emberek millióinak jelzőtűz, a szuverenitás, a biztonság, a bátorság és a rátermettség jelzőtüze, az elkötelezettségé, hogy a hazát nem adjuk oda, hanem teljes szenvedéllyel küzdünk az önrendelkezéséért”. Hozzátette: „Orbán senkinek nem hagyta, hogy koldussá vagy parancsok teljesítőjévé degradálja.”

Javier Milei argentin elnök a CPAC-e

A számtalan támogató nyilatkozat közül Orbán minden bizonnyal Donald Trumpét várta a legjobban, aki mondanivalójába az Európai Unió burkolt kritikáját is beleszőtte.