03. 26.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Eddig Orbán mindenkiért – most mindenki Orbánért

2026. március 26. 19:34

Patrióták teljes európai szövetségi rendszere tett hitet a Fidesz újraválasztása mellett Budapesten.

null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Az európai és amerikai patrióták krémje gyűlt össze Budapesten három héttel a kontinensszerte feszülten figyelt magyar parlamenti választás előtt, hogy a legkülönfélébb módokon, hangnemekben és szemszögekből támogatásáról biztosítsa az európai patriotizmus bástyáját, aki nélkül a mozgalom talán meg sem szerveződött volna: a magyar miniszterelnököt. Az MTK Sportparkban szombaton az ötödik CPAC Hungary, a Millenáris Parkban és a Nemzeti Táncszínházban pedig az első budapesti patrióta nagygyűlés zajlott le – s mindkét eseményen egy erőtől duzzadó mozgalom adott vissza valamit a magyar patriótáknak, akiknek sokat köszönhet.

MORAWIECKI, Mateusz
Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnök
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Illusztris névsor

A CPAC-en rangos résztvevők képviselték magukat az Atlanti-óceán mindkét partjáról: a házigazda Orbán Viktoron kívül jelen volt Irakli Kobahidze, Georgia miniszterelnöke és Javier Milei, Argentína elnöke, aki az első argentin államfői látogatását tette Magyarországon. Videóüzenetben szólt a közönséghez Andrej Babiš cseh miniszterelnök, aki eredetileg személyesen tervezett részt venni a konferencián, ám a pardubicei fegyvergyár raktárának felgyújtása miatt visszafordult. Helyette a kisebbik kormánypárt, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia listájáról parlamentbe jutó Jindřich Rajchl, a prágai parlament védelmi bizottsági al­elnöke vett részt a CPAC-en, a patrióta nagygyűlésen pedig Petr Macinka, az Autósok Önmagukért párt színeiben politizáló külügyminiszter. Videóüzenetet küldött továbbá Santiago Peña, Paraguay elnöke, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes – aki a nagygyűlésen viszont már személyesen vett részt – és immár hagyományos módon Donald Trump amerikai elnök is.

ABASCAL, Santiago; ORBÁN Viktor; LE PEN, Marine; VAN GRIEKEN, Tom; BOSAK, Krzysztof; SALVINI, Matteo; HELME, Martin; WILDERS, Geert
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A hivatalban lévő patrióta politikusok mellett felsorakoztak azok is, akikre Orbán Brüsszel elfoglalásában a leginkább számít: az Osztrák Szabadságpárt és a holland Szabadságpárt vezetői, Herbert Kickl és Geert Wilders, mindketten hazájuk legerősebb pártját vezetik; az Ibériai-félsziget konzervatív reménységei, Santiago Abascal, a spanyol Vox vezére és André Ventura, az Elég! párt vezetője; Tom Van Grieken, a belgiumi Flamand Érdek elnöke és Martin Helme, az Észt Konzervatív Néppárt vezetője. A CPAC-en emellett hangsúlyos volt a Patrióták Európáért EP-beli partnerpártjainak szerepe is: Mateusz Morawiecki nem csupán mint volt lengyel miniszterelnök és Orbán Viktor régi szövetségese érkezett, hanem mint az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) elnöke is, Alice Weidel pedig a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) legfontosabb ereje, az Alternatíva Németországért (AfD) mérsékeltebb társelnöke. A CPAC-en nem, a patrióta nagy­gyűlésen viszont fellépett Marine Le Pen is, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) ikonja, illetve Krzysztof Bosak, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) mellé felnövőben lévő Szabadság és Függetlenség Konföderációja egyik szárnyának vezetője.

Jaír Netanjahu izraeli politikai influenszer
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Elfoglalni az „utolsó nagy erődítményt”

Orbán Viktor a CPAC-en nyitóbeszédében hangsúlyozta: Donald Trump győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ, számos kedvező változást köszönhet az amerikai elnöknek. Csehországban szerinte sikerült defenesztrálni a „brüsszeliek szivárványkoalícióját”, Európa legbátrabb politikai vezetőjeként méltatta Weidelt, Venturának pedig megköszönte, hogy bár Portugáliában még nincs nyár, „már tavaszodik”. A CPAC-ről elmondta: számára ez „a világ legnagyobb nyílt összeesküvése”, amely Brüsszel bevételére, az „utolsó nagy erődítmény” elfoglalására irányul, hiszen Európa meghatározó országaiban „még a baloldal az úr”, amely alatt az európai demokrácia haldoklik, a gazdaság pedig sikertelen. A magyar választás szerinte „hazai, de nehezített terepen” zajlik. Azt mondta, bár a magyar patrióták sokszor győztek már, most Brüsszel és Kijev harapófogójában kell újra győzniük, hiszen a brüsszeli fősodor mindent megtesz a Fidesz újraválasztása ellen, ők is tudják, hogy „ennek a bástyának a ledöntése lenne a progresszívok legnagyobb győzelme”.

LE PEN, Marine; SALVINI, Matteo
Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője és Matteo Salvini, a kormányzó olasz Liga párt elnöke, miniszter elnök-helyettes
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Irakli Kobahidze úgy fogalmazott, hogy Georgia számára Magyarország „több mint partner, olyan ország, amellyel szoros és egyre mélyebb kapcsolatunk van”, s Orbán Viktor segítsége nélkül sokkal nehezebb lett volna megvédeni a külföldi beavatkozási kísérletektől a grúz demokráciát, szuverenitást és identitást. Andrej Babiš videóüzenetében arra hívta fel a figyelmet, hogy „ahelyett hogy engedett volna a nyomásnak, Viktor a családok támogatása, Magyarország határainak védelme, a nemzeti érdekek védelme mellett döntött”, most pedig „a választóktól függ, hogy ezen a bevált úton mennek tovább, vagy a bizonytalanba lépnek”. Hangsúlyozta: nehéz időkben az emberek nem az ismeretlent keresik, hanem azokat a vezetőket, akik már demonstrálták, képesek keresztülvezetni őket a kihívásokon, ahhoz pedig nem fér kétség, hogy „Orbán Viktor jelenti ezt a biztonságot”. Hasonló húrokat pengetett Benjamin Netanjahu is: a magyar miniszterelnökről úgy fogalmazott, hogy sok globális vezetőt ismer, és „elmondhatom, ott van a legjobbak között. Orbán Viktor egyenlő a stabilitással, a biztonsággal, a bizonyossággal”. Geert Wilders szerint „Magyar­országnak Orbán kell, Európának Orbán kell, éljen soká Orbán!”.

KICKL, Herbert
Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Herbert Kickl arra hívta fel a figyelmet, hogy „ezen a kontinensen Orbán Viktor Magyar­országa emberek millióinak jelzőtűz, a szuverenitás, a biztonság, a bátorság és a rátermettség jelzőtüze, az elkötelezettségé, hogy a hazát nem adjuk oda, hanem teljes szenvedéllyel küzdünk az önrendelkezéséért”. Hozzátette: „Orbán senkinek nem hagyta, hogy koldussá vagy parancsok teljesítőjévé degradálja.”

MILEI, Javier
Javier Milei argentin elnök a CPAC-e
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A számtalan támogató nyilatkozat közül Orbán minden bizonnyal Donald Trumpét várta a legjobban, aki mondanivalójába az Európai Unió burkolt kritikáját is beleszőtte. 

SCHLAPP, Matt ; SZÁNTHÓ Miklós
Matt Schlapp, a CPAC Foundation elnöke és Szánthó Miklós, Alapjogokért Központ főigazgatója, a CPAC Hungary fő szervezője
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az amerikai elnök úgy fogalmazott: az USA és Magyarország „egy újjáéledő Nyugat felé mutatják az utat. 

KOBAHIDZE, Irakli
Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Meg fogjuk védeni polgárainkat, felemeljük gyermekeinket, és generációkon át vezetni fogjuk a világot. (…) Európának mozgásba kell lendülnie, sok a problémája. Végig vele vagyunk, de keményen kell dolgoznia, hogy visszaküzdje magát”.

BABIS, Andrej
Andrej Babiš cseh miniszterelnök videóüzenete
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Kiállás Magyarország mellett

A CPAC elsősorban arról szólt, hogy a világ patriótái támogatásukról biztosították a választásra készülő magyar kormánypártot, a patrióta nagygyűlésen sokkal inkább egyetértési pontokat azonosítottak az Európai Parlament harmadik legnagyobb pártcsaládjának tagjai.

WILDERS, Geert
Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A nagygyűlésen elfogadott budapesti kiáltványban leszögezik: a patrióták a szabad nemzetek Európájáért állnak ki,

WEIDEL, Alice
Alice Weidel, az Alternatíva Németországért társelnöke
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

 „szigorúan elutasítunk minden kísérletet egy európai szuperállam felépítésére, […] felemeljük hangunkat a nemzeti szuverenitással szembeni csendes puccs ellen”, amelyben az európai intézmények a tagállamokat megillető jogokat vindikálnak, és „ellenzünk minden, az egyhangú döntéshozatal eltörlésére irányuló törekvést”.

ABASCAL, Santiago
Santiago Abascal, a spanyol Vox elnöke
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Vannak kifejezetten Magyarország melletti ki­állások is a szövegben. Ilyen például, hogy a patrióta vezetők egységesen elutasítják „a jogállamiság eltorzított használatát politikai fegyverként demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben”, akárcsak a kondicionalitási mechanizmust mint „a nyomásgyakorlás és zsarolás eszközét”. Emlékezetes: Magyarország már korábban bejelentette, hogy az előző költségvetési ciklus rossz tapasztalatai miatt a következő hétéves időszakra nem hajlandó megszavazni olyan költségvetést, amely tartalmazza a kondicionalitási mechanizmust. Emellett a patrió­ták kiállnak „nemzeteink energiaszuverenitása” mellett is, leszögezve: „minden országnak fenn kell tartania azt a jogát, hogy maga válassza meg energiahordozóit és határozza meg energiaellátásának struktúráját”. Az ukrán olaj­blokádra és annak brüsszeli támogatására utalva hozzáteszik „Elutasítunk minden politikai, jogi vagy infrastrukturális kísérletet a nemzeti energiamixbe való beavatkozásra.”

TRUMP, Donald
Donald Trump amerikai elnök is üzent a résztvevőknek
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A patrióta nagygyűlés, illetve az amerikai elnök videóüzenete és két republikánus kongresszusi képviselő részvétele mellett zajló CPAC után Magyar­ország még számíthat a kampányban jelentős nemzetközi figyelemre, ugyanis – amint az iráni, enyhülni látszó háborús helyzet engedi – hamarosan hazánkba látogathat J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke is.

NETANJAHU, Benjámin
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök videóüzenete
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

hexahelicene
2026. március 26. 20:13
Volt annak idején a Kockás képregényes kiadvány, abban volt Rahan, aki az őskorban élt. Sokaknak ez nyilván nem mond semmit, de ott hanzott el tőle ez a mondat: "Egy mindenkiért, mindenki egyért." - és győzelemre vitte a törzset a mamutcsordával szemben. Össze kell fognunk, mert kurva nagy erőkkel támogatják a hazaáruló Tiszát, és ellenségekkel vagyunk körülvéve - 3 tűz alatt állunk egyszerre: Brüsszel (EU), Kijev, Tisza. Hajrá Orbán Viktor!
csulak
2026. március 26. 20:00
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 26. 19:55
A háborúpárti külföldi erők vihetik. A magyaroknak nem kell.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!