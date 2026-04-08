JD Vance: Orbán Viktor győzni fog, mert a magyarok okos emberek (VIDEÓ)

JD Vance elárulta, miért Orbán Viktor fog győzni vasárnap (VIDEÓ)
Az amerikai alelnök szerint a magyaroknak a szívükre és nem az Európai Unióra kell hallgatniuk a vasárnapi választáson.
„Ugyanazokat a nézeteket valljuk Orbán Viktorral: azt akarjuk, hogy az emberek, akik betartják a törvényeket és keményen dolgoznak, jó életet élhessenek. Ez az alapja egy nagyon jó barátságnak.”
Interjút adott a Tényeknek JD Vance amerikai alelnök, aki Orbán Viktor újabb győzelmét jósolja a közelgő magyar választásokon, és erős magyar-amerikai kapcsolatokat ígér a jövőre nézve.
Az amerikai alelnök, aki egy ohiói kisvárosból indult el pályafutásán, és mára az Egyesült Államok alelnökévé vált, többek között saját felemelkedéséről is beszélt a beszélgetésben.
A hangsúly azonban a magyar miniszterelnökkel ápolt személyes kapcsolatán és a magyar választások jelentőségén volt. JD Vance egyértelműen kijelentette:
Orbán Viktor győzni fog.
Szerinte a magyar miniszterelnököt külföldről, különösen az ukránok és a brüsszeli bürokraták részéről érik támadások a nézetei miatt. Éppen ezért fontosnak tartja, hogy láthatóvá váljon: a világban nagyon sokan támogatják Orbánt.
Ugyanazokat a nézeteket valljuk Orbán Viktorral: azt akarjuk, hogy az emberek, akik betartják a törvényeket és keményen dolgoznak, jó életet élhessenek. Ez az alapja egy nagyon jó barátságnak”
– fogalmazott Vance.
Az alelnök kiemelte, hogy mindketten a szuverenitást tartják a legfontosabb értéknek. Orbán Viktor éppen ezért utasítja el a tömeges migrációt, és fordít kiemelt figyelmet Magyarország energiabiztonságára – mondta.
Vance szerint sok támadás éri a magyar kormányfőt, mégis széles körű a támogatottsága nemzetközi szinten. „Sokan szeretnék, hogy ő maradjon a miniszterelnök” – hangsúlyozta.
Az amerikai-magyar kapcsolatok jövőjéről is optimistán nyilatkozott. „Az amerikai kapcsolatok jövője nagyszerű lesz” – jelentette ki, és bizalmát fejezte ki a magyarokban, akiket „okos embereknek” nevezett.
