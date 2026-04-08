jd vance országgyűlési választás 2026 egyesült államok orbán viktor

JD Vance: Orbán Viktor győzni fog, mert a magyarok okos emberek (VIDEÓ)

2026. április 08. 11:04

„Ugyanazokat a nézeteket valljuk Orbán Viktorral: azt akarjuk, hogy az emberek, akik betartják a törvényeket és keményen dolgoznak, jó életet élhessenek. Ez az alapja egy nagyon jó barátságnak.”

Interjút adott a Tényeknek JD Vance amerikai alelnök, aki Orbán Viktor újabb győzelmét jósolja a közelgő magyar választásokon, és erős magyar-amerikai kapcsolatokat ígér a jövőre nézve.

Az amerikai alelnök, aki egy ohiói kisvárosból indult el pályafutásán, és mára az Egyesült Államok alelnökévé vált, többek között saját felemelkedéséről is beszélt a beszélgetésben.

A hangsúly azonban a magyar miniszterelnökkel ápolt személyes kapcsolatán és a magyar választások jelentőségén volt. JD Vance egyértelműen kijelentette: 

Orbán Viktor győzni fog.

Szerinte a magyar miniszterelnököt külföldről, különösen az ukránok és a brüsszeli bürokraták részéről érik támadások a nézetei miatt. Éppen ezért fontosnak tartja, hogy láthatóvá váljon: a világban nagyon sokan támogatják Orbánt.

Ugyanazokat a nézeteket valljuk Orbán Viktorral: azt akarjuk, hogy az emberek, akik betartják a törvényeket és keményen dolgoznak, jó életet élhessenek. Ez az alapja egy nagyon jó barátságnak”

– fogalmazott Vance.

Az alelnök kiemelte, hogy mindketten a szuverenitást tartják a legfontosabb értéknek. Orbán Viktor éppen ezért utasítja el a tömeges migrációt, és fordít kiemelt figyelmet Magyarország energiabiztonságára – mondta. 

Vance szerint sok támadás éri a magyar kormányfőt, mégis széles körű a támogatottsága nemzetközi szinten. „Sokan szeretnék, hogy ő maradjon a miniszterelnök” – hangsúlyozta.

Az amerikai-magyar kapcsolatok jövőjéről is optimistán nyilatkozott. „Az amerikai kapcsolatok jövője nagyszerű lesz” – jelentette ki, és bizalmát fejezte ki a magyarokban, akiket „okos embereknek” nevezett.

Nyitókép forrása: Mandiner / Földházi Árpád

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Palatin
2026. április 08. 12:10
Vance látogatásának és beszédének a lényege nagyon fontos, de lehet, hogy Európában mégsem fogják fel a politikusok de az itthoni ellenzék sem. Vance nagyon jól látja, hogy Európa elhagyta a saját gyökereit és gyorsulva csúszik le a lejtön, egy korrupt, tehetetlen, kaotikus birodalommá kezd válni. Ez Amerikának sem lenne jó. Ennek a látogatásnak értelme és súlya van ÉS EBBEN AZ EGYRE SÖTÉTEDÖ KÁOSZBAN AZ ORBÁNI MAGYARORSZÀG AZ EGYETLEN PISLÁKOLÒ GYERTYA, AHOL MÉG MARADT EURÓPÁBÓL VALAMI, AMIT NEMCSAK MEGMENTENI KELL, HANEM AMINEK A POZITIV FORDULAT KIINDULÓPONTJÁVÁ KELL VÁLNIA Ezért rendkívül fontos a Fidesz elsöprö gyözelme. Vance nem (csak) Magyrország, hanem föleg Európa megmentése érdekében járt itt. MERT MAGYARORSZÀGNAK MA A VILÀGPOLITIKÁBAN NEM GAZDASÁGI, HANEM ESZMEI ÈRTÈKE VAN, MÉGPEDIG ÓRIÁSI Ezért járt itt az amerikai alelnök, ezt minden magyarnak meg kell értenie, hogy érezze a felelösségét, amikor behúzza az "X"-et. Ne szórakozzunk a magunk és Európa jövöjével!.
neszteklipschik
2026. április 08. 11:28 Szerkesztve
A "Messiás" Manökenhörcsög trolljaitól megtudhattuk, hogy az Egyesült Államok alalnöke "Putler"-nek kampányol. Köszönjük szépen, hülyék! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
narancsliget
2026. április 08. 11:10
Magyar Péter az országjárásán megjelenő orosz tudósítónak: Élvezze a szabadságot és a rendszerváltást! „Engedjétek meg, hogy köszöntsem Vlagyimir Putyin orosz elnök propagandáját” – szakította félbe megszokott búcsúzkodását Magyar Péter a szerda reggel Kiskunlacházán tartott országjáró rendezvényén, majd angolul folytatta a közönség soraiban feltűnő orosz tudósító felé fordulva: „Let me welcome the Russian propaganda here in Kiskunlacháza! Thanks for coming and enjoy the freedom here in Hungary and the regime change as well”, azaz: „Üdvözlöm az orosz propagandát itt, Kiskunlacházán! Köszönöm, hogy eljött, és élvezze a szabadságot Magyarországon, valamint a rendszerváltást is!” A kijelentésre a fórumon összegyűlt tömeg „Ruszkik, haza!” skandálásba kezdett. „Szóval ez Magyarország” –
