JD Vance elárulta, miért Orbán Viktor fog győzni vasárnap (VIDEÓ)

Április 7-én és 8-án JD Vance amerikai alelnök Budapesten tartózkodik, az Indexnek adott rövid interjújában egyértelműen Orbán Viktor miniszterelnök mellett foglalt állást. Vance szerint a magyar választók nem Brüsszel utasításaira vagy washingtoni nyomásra, hanem a saját szívükre és akaratukra hallgatnak, ezért győzelmet jósol a miniszterelnöknek. Az alelnök hangsúlyozta, hogy a magyarok mélyen ragaszkodnak a demokráciához és ahhoz, hogy maguk dönthessenek a sorsukról.

Nem fognak hallgatni egy bürokratára. Nem fognak hallgatni az Egyesült Államok alelnökére sem. Magukra és a szívükre fognak hallgatni”

– fogalmazott. Brüsszeli nyomás és energiaárak Vance élesen bírálta az uniós bürokratákat, akik szerinte Orbán Viktorból ellenséget próbálnak kreálni. Kiemelte, hogy ezek a lépések nemcsak a magyar kormányt, hanem az egész országot negatívan érintik. „Ami Viktorral történik, az kifejezetten szégyenteljes, mert a magyar embereket is érinti” – mondta. Szerinte a brüsszeli bürokraták az energiaárak emelésével próbálják befolyásolni a választásokat, ám a magyar választók átlátnak ezen a taktikán. Az alelnök Orbán Viktor teljesítményét is méltatta: