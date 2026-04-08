JD Vance országgyűlési választás 2026 egyesült államok európa orbán viktor

JD Vance elárulta, miért Orbán Viktor fog győzni vasárnap (VIDEÓ)

2026. április 08. 08:29

Az amerikai alelnök szerint a magyaroknak a szívükre és nem az Európai Unióra kell hallgatniuk a vasárnapi választáson.

Április 7-én és 8-án JD Vance amerikai alelnök Budapesten tartózkodik, az Indexnek adott rövid interjújában egyértelműen Orbán Viktor miniszterelnök mellett foglalt állást. Vance szerint a magyar választók nem Brüsszel utasításaira vagy washingtoni nyomásra, hanem a saját szívükre és akaratukra hallgatnak, ezért győzelmet jósol a miniszterelnöknek. Az alelnök hangsúlyozta, hogy a magyarok mélyen ragaszkodnak a demokráciához és ahhoz, hogy maguk dönthessenek a sorsukról.

Nem fognak hallgatni egy bürokratára. Nem fognak hallgatni az Egyesült Államok alelnökére sem. Magukra és a szívükre fognak hallgatni”

– fogalmazott. Brüsszeli nyomás és energiaárak Vance élesen bírálta az uniós bürokratákat, akik szerinte Orbán Viktorból ellenséget próbálnak kreálni. Kiemelte, hogy ezek a lépések nemcsak a magyar kormányt, hanem az egész országot negatívan érintik. „Ami Viktorral történik, az kifejezetten szégyenteljes, mert a magyar embereket is érinti” – mondta. Szerinte a brüsszeli bürokraták az energiaárak emelésével próbálják befolyásolni a választásokat, ám a magyar választók átlátnak ezen a taktikán. Az alelnök Orbán Viktor teljesítményét is méltatta:

Szerintem Viktor jó munkát végzett a magyar emberek érdekében, ezért győz majd.”

A Tisza Pártról és Magyar Péterről kérdezve Vance elismerte, hogy nem tud róluk sokat. Hangsúlyozta, hogy látogatása elsősorban Orbán Viktor támogatásáról szól, nem az ellenzék megismeréséről.

„Felbecsülhetetlen érték számunkra” – Orbán nemzetközi szerepe

Vance szerint Orbán Viktor szerepe messze túlmutat a magyar belpolitikán. A miniszterelnököt azon kevés államférfiak egyikének nevezte, aki képes különböző felekkel tárgyalni – különösen az orosz–ukrán háború kapcsán. Az alelnök szerint Orbán időben felismerte, hogy a háborúnak véget kell vetni, mert csak így térhet vissza a gazdasági stabilitás és csökkenhetnek az energiaárak.

Viktor az egyik olyan ember, az egyik olyan államférfi a világon, akire számíthatunk, aki valóban képes közvetíteni, és aki képes párbeszédet folytatni az ukránokkal vagy az oroszokkal. Éppen ezért ő számunkra felbecsülhetetlen értékű segítség. Éppen ezért vagyok Viktor párti”

– jelentette ki. Hozzátette, hogy Orbán politikai stílusa és tárgyalóképessége nemcsak az Egyesült Államoknak, hanem Magyarország számára is nagyszerű.

A NATO és Irán 

A NATO jövőjéről szólva Vance úgy fogalmazott: „A NATO nagyszerű lehetne, de nagyot kell lépnie.” Szerinte több európai ország nem tesz eleget saját biztonságáért, miközben gazdasági és társadalmi problémákkal küzd. Orbán Viktort ebben a kérdésben is partnernek nevezte, aki „erős NATO-t akar”, és látja, hogy Franciaországnak, Németországnak és más országoknak lépniük kell.

Az energiaügyekben Vance kiemelte Európa külső forrásoktól való túlzott függőségét: „Nem lehet valaki jó szövetséges, ha másokra van utalva, ha nincs saját energiabiztonsága.” Szerinte Európa országainak el kell fogadniuk a gázt és az olajat, valamint beruházniuk kell a nukleáris energiába – ahogy azt Magyarország is tette Orbán vezetésével. Az Irán körüli konfliktusról az alelnök azt mondta, az Egyesült Államok nem készül hosszú háborúra. „Nem akarunk hónapokig vagy évekig Iránban maradni” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a konfliktus „hamarosan véget fog érni”, mivel a katonai célokat nagyrészt elérték, az iráni rezsim gyengült, és a lezárással az energiaárak is csökkenni fognak.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 08. 10:21
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
2
0
petergy
2026. április 08. 09:09
A normális magyarok az ellenőrizetlen migráns áradatra, az undorító lmbtqurafikra, és az elcseszett Trianonra gondolhatnak. Soha többé balos-globalista országot!
Válasz erre
4
0
balbako_
2026. április 08. 08:49
Ez nagyon amerikaiasan hangzik - de Donald Trump ilyen - ám mégis mély és igaz! Az igazi patrióták így gondolkodnak és elismerik a másik patrióta teljesítményét is. A világ vezető hatalmától pedig azt jelenti hogy Orbán Viktor a politikájával messze az országa nagysága, gazdasága, ereje fölé emelte Magyarországot pusztán politikai rátermettsége és ügyessége folytán. Nos ha belegondolunk, hogy visszafogottabban ugyan, a a kínaiak is - a világ második legnagyobb hatalma - hasonló elismerést tolmácsoltak Orbán felé akkor elmondhatjuk, hogy Országunk történelmében egyedülálló eset, hogy magyar vezető ekkora nemzetközi tekintélyt szerzett volna. ( És ami az itthoni hazaárulóknak a legjobban fáj Orbán nem a belpesti értelmiségi beltenyészet terméke, hanem egy felcsúti parasztgyerek, aki maga emberségéből vált világpolitikai tényezővé hasonló főleg vidéki születésű társaival alakított kormányai által.)
Válasz erre
5
0
Marslakii
2026. április 08. 08:43
Ez a kampányfogás aztán nagyot szól!! Csak a Fidesz a (gondolkodó) magyarok útja.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!