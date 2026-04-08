JD Vance elárulta, miért Orbán Viktor fog győzni vasárnap (VIDEÓ)

JD Vance jött, látott – és eldöntötte a valóságok Magyarországon zajló csatáját
Nem maradt más a Tiszának, mint a valóság elemi erejű tagadása. Izomból, ahogy a csövön kifér, még négy napig. Kohán Mátyás írása.
Az amerikai alelnök szerint a magyaroknak a szívükre és nem az Európai Unióra kell hallgatniuk a vasárnapi választáson.
Április 7-én és 8-án JD Vance amerikai alelnök Budapesten tartózkodik, az Indexnek adott rövid interjújában egyértelműen Orbán Viktor miniszterelnök mellett foglalt állást. Vance szerint a magyar választók nem Brüsszel utasításaira vagy washingtoni nyomásra, hanem a saját szívükre és akaratukra hallgatnak, ezért győzelmet jósol a miniszterelnöknek. Az alelnök hangsúlyozta, hogy a magyarok mélyen ragaszkodnak a demokráciához és ahhoz, hogy maguk dönthessenek a sorsukról.
Nem fognak hallgatni egy bürokratára. Nem fognak hallgatni az Egyesült Államok alelnökére sem. Magukra és a szívükre fognak hallgatni”
– fogalmazott. Brüsszeli nyomás és energiaárak Vance élesen bírálta az uniós bürokratákat, akik szerinte Orbán Viktorból ellenséget próbálnak kreálni. Kiemelte, hogy ezek a lépések nemcsak a magyar kormányt, hanem az egész országot negatívan érintik. „Ami Viktorral történik, az kifejezetten szégyenteljes, mert a magyar embereket is érinti” – mondta. Szerinte a brüsszeli bürokraták az energiaárak emelésével próbálják befolyásolni a választásokat, ám a magyar választók átlátnak ezen a taktikán. Az alelnök Orbán Viktor teljesítményét is méltatta:
Szerintem Viktor jó munkát végzett a magyar emberek érdekében, ezért győz majd.”
A Tisza Pártról és Magyar Péterről kérdezve Vance elismerte, hogy nem tud róluk sokat. Hangsúlyozta, hogy látogatása elsősorban Orbán Viktor támogatásáról szól, nem az ellenzék megismeréséről.
Vance szerint Orbán Viktor szerepe messze túlmutat a magyar belpolitikán. A miniszterelnököt azon kevés államférfiak egyikének nevezte, aki képes különböző felekkel tárgyalni – különösen az orosz–ukrán háború kapcsán. Az alelnök szerint Orbán időben felismerte, hogy a háborúnak véget kell vetni, mert csak így térhet vissza a gazdasági stabilitás és csökkenhetnek az energiaárak.
Viktor az egyik olyan ember, az egyik olyan államférfi a világon, akire számíthatunk, aki valóban képes közvetíteni, és aki képes párbeszédet folytatni az ukránokkal vagy az oroszokkal. Éppen ezért ő számunkra felbecsülhetetlen értékű segítség. Éppen ezért vagyok Viktor párti”
– jelentette ki. Hozzátette, hogy Orbán politikai stílusa és tárgyalóképessége nemcsak az Egyesült Államoknak, hanem Magyarország számára is nagyszerű.
A NATO jövőjéről szólva Vance úgy fogalmazott: „A NATO nagyszerű lehetne, de nagyot kell lépnie.” Szerinte több európai ország nem tesz eleget saját biztonságáért, miközben gazdasági és társadalmi problémákkal küzd. Orbán Viktort ebben a kérdésben is partnernek nevezte, aki „erős NATO-t akar”, és látja, hogy Franciaországnak, Németországnak és más országoknak lépniük kell.
Az energiaügyekben Vance kiemelte Európa külső forrásoktól való túlzott függőségét: „Nem lehet valaki jó szövetséges, ha másokra van utalva, ha nincs saját energiabiztonsága.” Szerinte Európa országainak el kell fogadniuk a gázt és az olajat, valamint beruházniuk kell a nukleáris energiába – ahogy azt Magyarország is tette Orbán vezetésével. Az Irán körüli konfliktusról az alelnök azt mondta, az Egyesült Államok nem készül hosszú háborúra. „Nem akarunk hónapokig vagy évekig Iránban maradni” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a konfliktus „hamarosan véget fog érni”, mivel a katonai célokat nagyrészt elérték, az iráni rezsim gyengült, és a lezárással az energiaárak is csökkenni fognak.
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP
***