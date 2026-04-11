Robert Fico váratlan üzenetet küldött Orbán Viktornak: ezt mindenkinek látnia kell

A szlovák miniszterelnök kijelentette: Orbán Viktorral közösen sokat tettek a két ország közötti jó kapcsolat erősítéséért.
„Soha nem találkoztam még a függetlenség és a nemzeti érdekek olyan harcosával, mint Orbán Viktor, és azt kívánom neki, hogy minden politikai célja teljesüljön a választásokon” – olvasható Robert Fico szlovák miniszterelnök szombati X-bejegyzésében.
A szlovák kormányfő hangsúlyozta, követni fogja a magyarországi választásokat Vietnámból, ahol jelenleg hivatalos látogatáson tartózkodik.
Közölte: bízik Orbán Viktor győzelmében, akivel
közösen rengeteg energiát fektettek a két ország közötti jó minőségű baráti kapcsolat kiépítésébe,
és a nemzeti kisebbségek helyzetének javításába.
