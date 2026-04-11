Robert Fico váratlan üzenetet küldött Orbán Viktornak: ezt mindenkinek látnia kell

„Soha nem találkoztam még a függetlenség és a nemzeti érdekek olyan harcosával, mint Orbán Viktor, és azt kívánom neki, hogy minden politikai célja teljesüljön a választásokon” – olvasható Robert Fico szlovák miniszterelnök szombati X-bejegyzésében.

A szlovák kormányfő hangsúlyozta, követni fogja a magyarországi választásokat Vietnámból, ahol jelenleg hivatalos látogatáson tartózkodik.