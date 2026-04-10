„Nagyon bátor, amit tesz!” – Franciaországban is kiálltak Orbán Viktor mellett

Eddig Orbán mindenkiért – most mindenki Orbánért
Patrióták teljes európai szövetségi rendszere tett hitet a Fidesz újraválasztása mellett Budapesten. Kohán Mátyás írása.
Marine Le Pen szerint „a béke az egyetlen megoldás, amely meg tudja állítani az emberi mészárlást, amit ez a háború jelent”.
„Nagyon bátor Orbán Viktor részéről, amit tesz! A béke az egyetlen megoldás, amely meg tudja állítani az emberi mészárlást, amit ez a háború jelent. Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, és a magyar miniszterelnök azon kevés európai vezetők közé tartozik, akik nemet mernek mondani” – nyilatkozta Marine Le Pen francia elnökjelölt, a Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője a Konnektivitás Magazinnak.
A politikus szerint „a konnektivitás az egyetlen ésszerű magatartás, mert
egy patriótának az elsődleges dolga, hogy megvédje saját országának érdekeit.
Aki ezt elfelejti, a saját népét tagadja meg”.
(MTI)
Nyitókép: VIVIEN CHER BENKO / Prime Minister Office (PMO) / AFP