Andrej Babis is üzent a választások előtt a magyaroknak: „Minden eddiginél jobban számít majd a stabilitás és a tapasztalt vezetés”

Andrej Babis cseh miniszterelnök az X közösségi platformon fejezte ki támogatását Orbán Viktor mellett a közelgő vasárnapi választás kapcsán.

Bejegyzésében Babis méltatta Orbán Viktort, mint egy olyan politikust, aki következetesen egy erősebb Európáért dolgozik, amely a békére, a szuverén nemzetállamokra és a versenyképességre épül. Hangsúlyozta továbbá, hogy a magyar miniszterelnök rendszeresen kiáll a magyar állampolgárok és a nemzeti érdekek védelme mellett.