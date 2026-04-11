Andrej Babis is üzent a választások előtt a magyaroknak: „Minden eddiginél jobban számít majd a stabilitás és a tapasztalt vezetés”

„Barátokat kell gyűjteni” – megérkezett Orbán Viktor reakciója Donald Trump gigabejelentésére (VIDEÓ)
Az Egyesült Államok kész teljes gazdasági erejét bevetve együttműködni Magyarországgal.
A cseh miniszterelnök nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett.
Andrej Babis cseh miniszterelnök az X közösségi platformon fejezte ki támogatását Orbán Viktor mellett a közelgő vasárnapi választás kapcsán.
Bejegyzésében Babis méltatta Orbán Viktort, mint egy olyan politikust, aki következetesen egy erősebb Európáért dolgozik, amely a békére, a szuverén nemzetállamokra és a versenyképességre épül. Hangsúlyozta továbbá, hogy a magyar miniszterelnök rendszeresen kiáll a magyar állampolgárok és a nemzeti érdekek védelme mellett.
A cseh politikus kiemelte, a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben különösen fontos a stabilitás és a tapasztalt kormány megőrzése, ezért ezúttal is Orbán Viktor mellett áll ki.
„Ezekben a nehéz időkben minden eddiginél jobban számít majd a stabilitás és tapasztalt vezetés” – fogalmazott Babis.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Michal Cizek / AFP